Manželství gayů: Drtinová „vyslýchala” odpůrce. Narazila. Odhalen temný záměr

Téma manželství pro stejnopohlavní páry a případná možnost adopce dětí budí kontroverze a nezřídka vyvolává i vedlejší spory. Jedním z nich je výzva několika lidí z okolí evangelického faráře Jakuba Helebranta, která udeřila na vládu, aby ukončila spolupráci s Aliancí pro rodinu, která prý „podkopává důvěru“ v demokratické principy společnosti.

Anketa Jste pro to, aby homosexuální páry směly adoptovat děti? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9472 lidí

Veřejná výzva za odvolání Aliance byla adresována premiérovi Petru Fialovi (ODS), ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) a poslanci ODS Václavu Královi. Výzvu sepsali aktivní členové církví a náboženských obcí. Mají dojem, že se Aliance sice dovolává křesťanských hodnot, ale ve skutečnosti jedná v rozporu s nimi, neboť mezi křesťanské hodnoty řadí porozumění, empatii či sounáležitost s druhými.

„U Aliance pro rodinu bohužel tyto hodnoty nespatřujeme,“ stojí v prohlášení, pod nímž je podepsán např. evangelický farář Jakub Helebrant, člen dua Pastoral Brothers. Ten následně poskytl rozhovor DVTV, kde ho zpovídala Daniela Písařovicová. Později Daniela Drtinová v DVTV publikovala rozhovor s místopředsedou Aliance pro rodinu Janem Gregorem.

Na sociálních sítích bylo možné zaznamenat řadu komentářů k tomu, jak byly oba tyto rozhovory vedeny. Lidé upozorňovali na to, že podle nich autor petice proti Alianci pro rodinu dostal více prostoru pro nerušený výklad, zatímco Jan Gregor z Aliance pro rodinu čelil množství nepříjemných otázek, mimo jiné na šéfku aliance Janu Jochovou, která ale ve studiu přítomna nebyla.

ParlamentníListy.cz se obrátily na experta v oblasti médií a publicistiky Petra Bohuše, který působil jako šéfredaktor zpravodajství a publicistiky v ostravském televizním studiu České televize a šéfredaktor publicistiky ČT v Praze, aby oba rozhovory a jejich vedení dvěma moderátorkami v DVTV zhodnotil.

„Rozhovor Daniely Písařovicové s farářem Jakubem Helebrantem byl krátký, rozhovor Daniely Drtinové s místopředsedou Aliance pro rodinu Janem Gregorem delší. Nedozvěděli jsme se z nich podstatné, proč zástupcům církví záleží na tom, aby zjednodušeně řečeno stejnopohlavní páry měly možnost manželství, že kvůli tomu píšou dopis politikům, případně v čem je přínos, že převlečený muž za ženu čte malým dětem pohádku o dvou homosexuálních tučňácích, kteří společně vyseděli vejce a tudíž, proč se vymezují vůči Alianci, která prosazuje opak, a na druhé straně proč je pro Alianci pro rodinu důležité zachovat institut rodiny, že rodina je muž a žena + děti, případně v čem je rozdíl, když vychovávají děti muž a žena anebo stejnopohlavní páry,“ uvádí Bohuš.

U obou moderátorek podle jeho slov chyběla zvídavost k podstatnému. „Rozhovory působily chaoticky, nebylo z nich zřejmé, co je jejich hlavním tématem, cílem. Kdyby rozhovory nebyly, nic by se nestalo, nedozvěděli jsme se nic zásadního, neposunuli jsme se v tématu. Paní Písařovicová byla v přístupu korektní, ale protože nebyla zvídavá, rozhovor byl krátký, nebylo si o čem povídat. Paní Drtinová vedla rozhovor formou, která mohla připomínat výslech, dopouštěla se v něm řady manipulací, podsouvala názory a odpovědi, nepřiznala žádný ze svých chybných výroků, pana Gregora napadala za výroky jeho kolegyně z Aliance. Chybělo pochopení a rozkrývání uvažování respondentů, abychom jako diváci mohli s nimi participovat anebo nesouhlasit. Ve výsledku vyšel z rozhovorů nejlépe pan Gregor, který působil dojmem trpělivého, slušného člověka, který se snaží poctivě vysvětlovat,“ je přesvědčen expert.

„Těžko soudit, zdali rozdílný přístup byl jen kvůli respondentům anebo i kvůli odlišnému pracovnímu přístupu obou moderátorek. Porovnávat bychom mohli, kdyby oba rozhovory vedla jedna moderátorka. Obecně vzato v současné době více prostoru v médiích dostávají názory, které ladí s mainstreamem, politikou vlády a ideologiemi všeho druhu, které se navenek zaštiťují dobrem a uvnitř možná skrývají i mnoho nedobrého. Kritické názory, provokativní, které vedou k diskuzi, konfrontaci, přemýšlení a jsou opřeny o historické souvislosti, odbornost, logiku nebo selský rozum jsou upozaďovány, napadány nebo cenzurovány. Nepřekvapuje, že často zneužíváme menšiny pro prosazování různých ideologií i na jejich úkor, v rozporu s jejich hodnotami, a proti tomu znevažujeme tradiční rodinu,“ pokračuje.

Při zpovídání Jana Gregora ho moderátorka například zastavila v hodnocení novinářů Deníku N s tím, ze tam nejsou a není správné se o nich bavit. Naproti tomu část rozhovoru se vedla o rovněž nepřítomné Janě Jochové. „Paní Drtinová se v rozhovoru dopustila řady chybných kroků a ve výsledku jsme se nikam neposunuli. Ti, co nemají pana Gregora rádi, ho nebudou mít rádi i nadále po tomto rozhovoru, a ti co pana Gregora mají rádi, ocení, že zachoval chladnou hlavu a klid, nenechal se rozhodit různými nepřístojnostmi. Paní Drtinová měla pana Gregora jako nepřítele, nesnažila se ho pochopit a rozkrýt, odhalit jeho uvažování důsledným kladením otázek, namísto toho zvolila útočný tón s povrchním napadáním. Takže žádný posun,“ míní Bohuš.

Pozoruhodné se může zdát, že někdo považuje za „demokraticky správné” požadovat vyloučení určité názorové skupiny z možnosti poskytovat rady státu, který o to stojí. „Zaznělo to v jednom z rozhovorů, jde s nadsázkou řečeno o tzv. svazácký přístup, jedno jestli se na něm podílí bývalý disident, farář a podobně, hodnotíme a posuzujeme, jak se lidé chovají v současnosti. Kdo nejde s námi, jde proti nám, musíme ho vyloučit z diskuze, z práce, ze společnosti. Historie se opakuje jako přes kopírák. Mimochodem překvapuje mě, že politici mají mezi poradci Alianci pro rodinu, očekával bych, že tam bude při vší úctě například farářka, která tančí Stardance, nemyslím tím nic osobního, jen upozorňuji na trendy ve společnosti. Aliance pro rodinu, co je na tradičních hodnotách zajímavého? Pokud bojují za zachování rodiny, muže a ženy, dětí, jde o „nebezpečnou“ skupinu. Je to jeden z nejpevnějších svazků na světě, který se těžko nabourává. Současný systém naproti tomu potřebuje lidi atomizovat, vidíme to od covidu, vidíme to v rozhovorech DVTV. Helebrant proti Gregorovi, to je, oč zde běží. Nehledáme, co máme společného, ale co nás rozděluje,“ ukazuje na problém.

Skutečností dneška dle jeho slov je, že některá média prosazují a podporují konkrétní agendu a zvýhodňují určité názorové proudy. „Dokud nebudeme společně a veřejně diskutovat o všech ožehavých tématech včetně takzvaných konspirací, nikam se neposuneme, budeme padat stále dolů,“ dodává Petr Bohuš pro ParlamentníListy.cz.

