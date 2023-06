Nenávidí Zemana. Vystavil slavná díla. ,,Úchylný”, píšou mu

reklama

„Hodně úchylný,“ píše se třeba v knize návštěv, která je tady nazvaná Kondolence. ParlamentníListy.cz se zašly podívat na umělecká díla Davida Černého do jeho relativně nového muzea zvaného „musoleum“. A občas jsme nevěděli, kam s očima.

Prohlídka penisů a vagín

Před „musoleem“ leze jedno z nemluvňat, které Černý umístil na pražské Kampě, ale před tím je v jiném provedení nechal lézt po Žižkovském vysílači. Ten byl agenturou Reuters vyhlášen za druhou nejošklivější budovu světa a tvůrci seznamu napsali: „Je už sama o sobě dost ošklivá, ale malé lezoucí děti od výtvarníka Davida Černého ji z ostudy proměnily v něco, z čeho se vám opravdu zatočí hlava." Jinak vstup do galerie stojí 250 a tričko z dílny umělce 1000 korun.

Celé muzeum se dá popsat po poschodích zhruba takto. Miniatury, modely, robotické hlavy, vagíny a penisy a nakonec zbraně. Dole ve sklepě pak jsou lidská jatka. A tak jdeme. Přízemí vévodí Černého hlava a jeho trabant na nohou. Okolo stěn tam leží rozestavené miniatury. Hlava spisovatele Franze Kafky s broukem lezoucím mu do úst, mimino s obřím penisem, mozek na kolečkách, plný pivní půllitr, vagína a tak dále.

Ve druhém patře jsou jeho modýlky ve fázi před skládáním dohromady. Třeba Ježíš Kristus, Eva, Adam a další. Je tam i malý model klikujícího autobusu, který Černý vytvořil k příležitosti letních olympijských her v roce 2012 v Londýně a koupil ho od něj Andrej Babiš za devět milionů korun. Také mužská postava s helikoptérou místo hlavy a malý model Entropy. V dalším patře jsou portréty a třeba model chlapíka, kterak je na mučidlech dle Kafkovy povídky V kárném táboře. Pak několik postmoderních hlav a cimra s videoprojekcí Černého architektonických realizací.

Zdola vede do dalšího patra obří penis připomínající ponorku. A kolem vagíny a penisy. První běžná, dále jakési metalické a nakonec dost nechutný pokus o „mužovagínu“ s varlaty. Na balkoně se tyčí prostředník, který Černý nechal v roce 2013 vyrůst na Vltavě a směrovat k Pražskému hradu, čímž vyjádřil svůj názor na politiku prezidenta Miloše Zemana. A úplně nahoře samé zbraně, třeba jeho čtyřmetrové pistole. „Hele, já ty militárie moc nemusím, ale tady nechápu, jak to ten člověk udělal,“ řekl jeden ze zhruba šesti návštěvníků při pohledu na zbraně zalité v průhledném plastu.

Kondolence známému umělci

„Hlavně o víkendech sem chodí dost lidí. Teď v týdnu je to horší,“ řekl mi hlídač muzejních artefaktů. Pak úplně dole jsem se dostal do zmíněných lidských jatek a ta rozřezaná těla se i pohybovala. Nicméně před tím jsem si přečetl knihu návštěv, zde nazvanou Kondolence. Kromě „hodně úchylný“ s nakresleným penisem se v ní třeba píše: „Skvělý prostor, skvělá díla, nechce se mi odejít!“ Ve výronu dalšího penisů stojí psáno: „Neskutečný!“

Dále: „Jsme nadšené. Akorát škoda, že nejezdí peniskové… Holt se budem muset vrátit.“ Nebo: „Jsem rodilý Smíchovák. Díky za záchranu varny, destilerky. Jinak impozantní včetně podzemí.“ Ale také už zmíněné: „Příliš málo vagín, chceme více!“

„V mém pokročilém věku jsem se rozhodl sestavit výstavu všech svých uměleckých děl, která byla vystavena po celém světě nebo jen uložena. Součástí galerie je prostor vyhrazený pro mé hosty," píše Černý na internetových stránkách galerie.

Černý ve „spermatu času“

Když jsem si prošel „musoleum“, tak vnitřně vidím Davida Černého, kterak se brodí ve spermatu času. A vězte, že mluvil i pro ParlamentníListy.cz. „Jo, tenhle. To bylo těch deset let, jak se kradly propisky, a pouštěli se za prachy kriminálníci. No, co si o tom má člověk myslet. Každý národ má své stinné stránky. Měli jsme Gustáva Husáka, Klementa Gottwalda a další prevíty. No a Kikinu si pamatuju, že to bylo dost hrozný. To je fakt zmrd. Když člověk někam přijede a řekne, odkud je, tak mu připomínají ty seky toho od K. Normální člověk se stydí. Všude říkají, že je to zloděj. Už na něj ale začínám zapomínat, je to za námi,“ řekl nám v roce 2013 před volbou nového prezidenta o dosluhujícím Václavu Klausovi.

„Karel Schwarzenberg bude mít, pravda, po tom od K hodně co napravovat. To je nepochybné. Za deset let se dá zkazit hodně a jemu se to podařilo, ale když se člověk koukne na reakce, tak svět očekává, že to bude napraveno. I když u toho občas Karel zaspí. Vůbec mi to nevadí, protože to, co řekne, má oproti tomu, co hlásá ten od K, smysl. Ten od K, co řekl, tak to byla vždy nemístná sračka. Bylo to koncentrované zlo. To je můj názor,“ pokračoval tehdy. Volba prezidenta však skončila vítězstvím Miloše Zemana, o kterém pak například prohlásil: „Sv*ni oživili cizí krví!“

V květnu jsme byli na místě bývalého tanku na Náměstí Kinských v Praze, který Černý v roce 1991 s kamarádem natřel narůžovo. Konalo se tam shromáždění komunistů. „Ta místní fontána vypovídá o době, ve které žijeme. Ani nevím, co a od koho to je. Je to bezobsažné vyjádření, které se dnes hodí. Bezobsažné umění ála David Černý. Podle mě je to podvodník, co tahá peníze z kapes lidí za nesmysly. Za to, že dá odpadky do rohu místnosti a říká: ‚to je umění’. Podobný projekt je Havlova lavička, tedy sedátko Václava ,flašky' Havla, která vždy stojí kolem tří set tisíc korun a je to sud a červený prkno. Tomu se musím smát," řekl jeden z komunistů.

Muzeum Davida Černého vzniklo relativně nedávno v budově bývalého Lihovaru na pěti patrech a 1200 metrech čtverečních. Jako jediná budova v areálu varna zůstala zachována a je zrekonstruována pro galerii. Jméno Černého je spojené i s centrem MeetFactory, které je od Lihovaru co by kamenem dohodil. Musoleum je součástí nově vznikající rezidenční čtvrti Lihovar a chce být prostorem pro moderní umění. A genderovou vyváženost tam nečekejte. Je třeba konstatovat, že těch vagín – omlouvám se všem v galerii zrovna pracujícím dívkám – tam je opravdu méně než penisů.

