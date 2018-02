Ovčáček před lidmi odhalil informaci o tom, jak Zeman porazil Jiřího Drahoše

Symbolické červené minitrenýrky předal novinář Jaroslav Kmenta hradnímu mluvčímu Ovčáčkovi na veřejné nahrávce Českého rozhlasu Plus v Plzni. K tomu poznamenal, že hlava státu má nulovou sociální inteligenci a degeneruje. Přítomní diváci si také poslechli, že lhát v politice není zas až tak nic strašného a že Miloš Zeman rozděluje společnost, která „díky“ němu hrubne. Od řečníků zaznělo i to, že Tomio Okamura je „hardcore“ ultrapravičák. Miloš Zeman je prý jako medvídek Pú, plný překvapení. Úplně odezírá z úst Vladimira Putina, jak se hrbí před Ruskem a Čínou! Také „pražskou kavárnu“ si podruhé zvolený prezident České republiky vymyslel, aby měl s kým bojovat.

Akci, které se zúčastnilo několik set lidí nejrůznějšího věku, moderoval Michal Rozsypal z Českého rozhlasu Plus. Hosty byli: novinář, exposlanec za ANO, autor knihy Jak jsem se mýlil v Miloši Zemanovi Martin Komárek, mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček, politoložka z Fakulty sociálních věd UK a expertka na politický marketing Anna Shavit, novinář, publicista a spisovatel Jaroslav Kmenta a politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a autor knihy Miloš Zeman – příběh talentovaného pragmatika Lubomír Kopeček.

Anketa Chcete referendum o setrvání v EU? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 7034 lidí

První blok byl nazvaný: Je Miloš Zeman populista? Komárek a Ovčáček odpověděli, že ne. Shavit tak, že „…záleží, ve kterém období. Publicista Kmenta – ano; a politolog Kopeček – nyní ano.

Je to populista! (?)

Shavit pak ještě připomněla: „Důležité je, jakým způsobem Miloš Zeman reaguje. A je to jiný politik v devadesátých letech, kdy je sociálním demokratem. Jiným politikem je v roce 2013 a samozřejmě v roce 2018. Záleží na okolnostech. Očekává se, že řeknu ano, taková je nálada, ale s Milošem Zemanem je to vždy složitější. On se vždy drží svého názoru a populista může být v tom aspektu, že se může dobře naladit na to, co zrovna ve společnosti rezonuje, co mu může prospět. A na druhou stranu, nemyslím, že mu vždy záleží na populaci.“

„Je populismus nutně pejorativní výraz?“ položil hostům otázku moderátor. „Máme někoho, kdo mobilizuje proti elitě, která je zkorumpovaná, špatná, ve jménu obyčejných lidí, kteří jsou takzvaně normální… Když se podívám na Miloše Zemana v roce 1992, tak určitě populista nebyl,“ uvedl Kopeček.

Mluvčí Ovčáček reagoval: „Miloš Zeman je člověkem, který si zachovává své názory, ale také naslouchá druhým lidem. Uzná-li, že ten jeho názor není v tu chvíli správný, je schopen naslouchat druhým a ten názor poopravit nebo změnit. Miloš Zeman byl jediným českým politikem, který varoval před důsledky migrační krize, byl obviňován z xenofobie. Časem se ukázalo, že měl pravdu, protože drtivá většina českých a dokonce evropských politiků má dnes podobné názory jako pan prezident. Jezdí za lidmi, zajímá se o jejich názory. Bohužel, v české politice je to velmi výjimečná záležitost. Já jsem v poslední době zaznamenal jednoho jediného politika, který se v předvolební kampani také zajímal o to, co si lidé myslí. A ten politik se jmenoval Andrej Babiš.“

Povolení lhát…

„Myslíte, že se žádný další politik nezajímá o to, co říkají jeho voliči?“ otázal se dále hostů moderátor „Většina politiků se zajímá o to, co o nich píší novináři. A když o nich píší hezky, tak mají pocit, že to dělají dobře. To není případ Miloše Zemana,“ odpověděl stručně Jiří Ovčáček.

Kmenta si však nebral servítky. „Podívejme se na Zemana za pětadvacetiletou historii. Pro mne jako novináře je zosobněním slova populismus. Kdysi dávno říkal – nebudu tolerovat vládu tunelářů. A hop – zanedlouho byla uzavřena opoziční dohoda s Václavem Klausem. Přišel do vlády a říkal – akce Čisté ruce... uděláme všechno možné, abychom skončili s podvody a s korupcí. Hop – a nic z toho nebylo. Ještě v roce 2011 říkal, že Babiš je nevěrohodný politik. A hop, teď je ten nejlepší politik. I propuštění dvojnásobného vraha pana Kajínka patří do této kategorie. Pan prezident často lže. V prezidentských diskusích lhal pětkrát víc než pan Drahoš. V těch jeho lžích se snaží říkat, co chtějí lidé,“ drtil hlavu státu novinář.

Komárek na to reagoval slovy, že se při přípravě své knížky v poslední době doslova válel v Miloši Zemanovi. „Mohu téměř vědecky dovodit, že kolega (Kmenta – pozn. autora) nemá pravdu. To, co dělá Miloš Zeman, je, že přesně rozumí svým voličům. On se rozhodl, že bude provozovat politiku tak, aby byl úspěšný, aby vyhrával. Znát své voliče a mluvit k nim není populismus. Miloš Zeman aplikuje prognostiku na politiku. Využívání politických možností na samu dřeň není populismem. A lhaní? Politici skutečně často mění názor. Politik občas musí v danou chvíli říci něco, podruhé něco dalšího, a samozřejmě ti, kteří jsou jeho nepřáteli, jej chytnou za slovo. On zase chytne za slovo ty své nepřátele. Je to věčný ping-pong a teprve historie posoudí, kdo měl pravdu.“ Politolog Kopeček: „Z mého úhlu pohledu se nevylučuje populismus a to, co se tady popisuje, to je onen talentovaný či bezpáteřní pragmatik. Podle mne to může fungovat celkem bez problémů společně.“

Liberál, krajní pravičák, extremista, „socan“…? Račte si vybrat

Dotaz moderátora pak zněl následovně. „Miloš Zeman se může pro své voliče stát do jisté míry nečitelný, že se proměnil od liberála, sociálního demokrata, pro některé až krajně pravicového politika, když vedle něj stojí třeba Tomio Okamura.“

„Rozhodně bych ho nenazval krajně pravicovým politikem,“ ohradil se mluvčí Ovčáček. „Každého politika poměřuje jedna jediná věc, a to je volební výsledek. Miloš Zeman je v politice třicet let a nehovořil bych o tom, že je bezpáteřní. Umí naslouchat lidem a vycítit náladu ve společnosti, umí vycítit nové trendy, jak se společnost bude dál ubírat a chce společnost nějak směřovat. Rozhodně ne žádným extrémním směrem. To, co Miloše Zemana dělá trvanlivým, je, že nepodléhá hlasu médií. Řada politiků podléhá tendenci nechat si radit.

„Není to ale tak, že si v danou chvíli vybírá média, která se mu hodí, když například na jedné televizi má každý čtvrtek večer poměrně velký prostor?“ skočil mu do slov moderátor Českého rozhlasu a připomněl tak pravidelný pořad na TV Barrandov. „Je právo prezidenta, které rozhovory bude poskytovat. Když zahajoval svoji raketovou kariéru, tak s autobusem Zemák jezdil i do těch nejzapadlejších vesniček a naslouchal lidem. Budou-li to činit i ostatní politici, budou myslím více úspěšní,“ uvedl prezidentův mluvčí.

Politoložka Shavit měla zásadní připomínku: „Slavný Zemák, okopírovaný autobus KWAK Alexandra Kwasniewského, nápad, který tady zrealizoval pan Šlouf. A pak tu kampaň tady okopíroval kdekdo… Je mimořádně schopný a talentovaný politik. Je to ale, jaký je náš politický vkus. Rád zastává názor proti všem… Pokud si někdo vybaví jeho návštěvy jako premiéra do Izraele, jeho podporu Izraele a jeho kritické výroky směrem k islámu, ty nejsou věcí, která by vznikla v roce 2015, to se objevovalo i předtím, nicméně je to generační věc; stejně jako Václav Klaus a jeho další vrstevníci po celém světě. K tomu naslouchání… Politik by měl mít také nějaké hodnoty,“ uvedla jediná žena mezi pozvanými hosty za potlesku několika lidí v sále.

Jak hlasovali lidé na Facebooku i v sále? V naprosté většině tak, že Miloš Zeman je populista.

Prezident „Milísek“

Dotaz mladšího muže zněl: „Nebylo by lepší posuzovat Miloše Zemana podle skutků, a ne podle slov?“

Ovčáček na to: „Lidé při volbách zhodnotili nejen slova, ale i skutky. Kdyby Miloš Zeman vše přizpůsoboval volebnímu výsledku, tak by ten výsledek nebyl tak těsný. Pak by se stal opravdu populistou. Prezident republiky musí mít jasné názory.“ Kmenta byl ovšem na „druhé straně barikády“: „To není nic dobrého pro společnost. Mně přijde, že se tu bavíme o nějakém panu prezidentovi, který je Milísek, který umí se všemi vycházet, ale proboha tak to není. To je člověk, který když se prochází a vidí novináře, tak vybízí k jeho likvidaci! On žije v takovém světě! On zosobňuje jedno z nejhorších zrcadel zdejší politiky. Co on konal, mluvil, dělal? Já jsem našel jednu z mála věcí, za kterou bych mu veřejně zatleskal, že dával část svých peněz na fond Klokánka. Jinak je to nula! Je to také o slušnosti, která ve společnosti chybí, a to je díky také tomu, jak se chová pan prezident,“ uvedl novinář a spisovatel Kmenta za potlesku auditoria.

Na tapetě Babiš

Následovala výtka mladého člověka, že Zeman podporuje Babiše. Ovčáček na to: „Odpověď je výsledek práce. Andrej Babiš byl mimořádně úspěšný ministr financí, je mimořádně úspěšný předseda hnutí ANO, Andrej Babiš vyhrál s přehledem volby nad ostatními politickými stranami. A proto si pan prezident pana Babiše váží… Presumce viny u politiků. Máme příklad, kdy byla neprávem obviněna, uvržena do vězení politička, málem ji to stálo život. Dnes je eurokomisařkou. A to je velké poučení. Andrej Babiš má za sebou úspěchy, je to úspěšný premiér, ministr financí,“ uvedl za pošklebků a úsměvů v sále mluvčí.. „Ale je trestně stíhán policií,“ nedal se moderátor.

Tady podle Ovčáčka ctíme presumci neviny. „Nebyl za nic odsouzen. Že jej nemají novináři rádi, to je problém novinářů. Voliči řekli ano Andreji Babišovi a pan prezident ctí volební výsledky. To je jednoduché. My se přece nebudeme řídit tím, co napíše novinový komentátor. To bychom žili v nedemokratickém státě,“ uvedl mluvčí za potlesku přítomných.

Muž středních let namítl na hlavu státu, že si nenechá poradit. Ovčáček zareagoval slovy: „Například jsem usoudil, že by bylo velmi taktické v debatě v ČT, kdyby si pan prezident odpustil bonmoty a volil věcnou rovinu. Velmi se to vyplatilo, protože se vytvořil zajímavý kontrast – protistrana se připravila přesně na opačný přístup.“

Rozděluje společnost, vykopává příkopy

Druhý blok podvečerní akce se nazýval „Rozděluje Miloš Zeman společnost?“

Kopečka jednoznačně: „ …ano, velmi, efektivně. Kmenta a Shavit unisono: „ano“. Ovčáček vysvětlil: „Každý názor rozděluje společnost“

Komárek si odpověď řádně vychutnal: „Já musím pronést něco skandálního, abyste mě častěji vyvolával,“ uvedl na adresu moderátora a za smíchu v sále. „Ta otázka je nesmyslná, protože každý člověk rozděluje své okolí, dokonce i pan Ježíš Kristus rozděloval své okolí, a to velice hodně. Ta otázka nemá smysl a měl byste dávat lepší,“ zkritizoval „rozhlasáka“ za potlesku přítomných „Společnost by měla hledat shodu, ale nemůže ji štěpit jeden člověk, byť významný a talentovaný. Štěpí se sama, na bohaté a chudé, na ty, co prohráli a vyhráli revoluci, a sociologové by řekli ještě dalších dvacet příkladů. Ale na žádném z těchto případů se ani prstem nepodílel Miloš Zeman, protože nemůže. Ani Andrej Babiš, ani Miloslav Kalousek. Žádný z politiků. Druhá věc je, a to lze politikům vyčíst, že se strašně málo snaží, aby zakopali ty propasti, protože ty jsou nebezpečné, hrozné a nás všechny do jisté míry ohrožují a brání našemu většímu sblížení.“

„A není to tak, že Miloš Zeman ty příkopy spíše vykopává, prohlubuje, místo toho, aby se, byť rétoricky, je snažil zakopávat, snažil se třeba mluvit lichotivě o svých oponentech, se kterými nemusí souhlasit?“ uvedl moderátor akce a redaktor Českého rozhlasu Plus, načež se dvě ženy v prvních řadách zatvářily kysele: „…prej férová kampaň…“ nechaly se slyšet dvě nespokojené dámy pokročilejšího věku.

Ovčáček uvedl: „Pro to druhé období je právě potřeba nabídnout ruku, a to myslím podanou ruku, nikoliv pomocnou ruku, lidem, kteří mají odlišný názor. Je důležité nyní zklidnit emoce…

Kiska by měl učit Zemana

Moderátor pokračoval: „Jaké zklidnění, když o části obyvatel hovoří jako o jakési pražské kavárně, když na tiskové konferenci po volbách jednoho z novinářů přirovnal, že má hlas jako mutant, pak se obořil do jediné novinářky za to, z jakého média je, když jenom dělala svoji práci? Není to právě to, co jitří emoce a rozděluje společnost?“

„To jitří emoce novinářů a to je stará známá záležitost,“ reagoval Ovčáček. „Novináři jsou citliví lidé a zvláště sami na sebe. Myslím si, že je potřeba soustředit se na normální občany, ať mají jakýkoliv názor. Pokud jde o pražskou kavárnu, to je velmi úzká skupinka lidí, která nikdy v životě nebude uznávat názory druhých. Ta hysterie... a bavíme se tady o mizivém množství lidí, ani ne procentu populace. Bude vždy militantní, nikdy nebude uznávat vítězství kohokoliv, kdo má názor jiný než oni sami. Už jenom to, že pan prezident jezdil i do těch nejmenších obcí, je velmi cenné a je na to třeba navázat. Tam nechodily fan kluby Miloše Zemana, tam chodili lidé různých názorů.“ Spojovat společnost, to je podle Jiřího Ovčáčka možné... „V KLDR, když musí mít všichni jeden názor. V demokratické společnosti mohou mít i opačné názory, důležité je se respektovat, to je klíč. Nemůžete chtít po demokratické společnosti, aby měla jeden názor.“

„To, že prezident říká, že drží s tou desetimilionovou entitou, je populismus. Já bych doporučil panu prezidentovi, aby šel na školení na Slovensko k panu Kiskovi nebo k panu exprezidentu Německa, panu Gauckovi, aby se naučil, jak být normální prezident, který stmeluje. Aby byla slušnost ve společnosti, tak stačí, aby jinak mluvil,“ podotkl Kmenta za nesouhlasného povyku ze sálu: „…to těžko…“

Uražení novináři aneb červená (opět) ve hře

Kmenta nekompromisně pokračoval: „Pan Zeman si libuje v tom, že ponižuje lidi ve vulgaritách, v napadání svých protivníků, a tím společnost rozděluje. Souhlasím s tím, že má nulovou sociální inteligenci a že přišla fáze degenerace jeho osobnosti. Po volbách se říká zklidnit emoce a být v klidu, a on pouráží deset lidí najednou, to je absolutní ztráta soudnosti,“ uvedl dále za potlesku sálu a pokračoval: „To není jen o novinářích! My jsme jenom zprostředkovatelé dalších lidí, nemůže za ním chodit těch 2 700 000 lidí a chtít vědět jeho názory. Když uráží novináře, tak uráží těch zbylých 2 700 000 lidí, kteří jej nevolili.

„A nepohrdá voliči jiného kandidáta? Neodpovídá jen médiím, která mu jsou nakloněna?“ na to redaktor Českého rozhlasu Plus. „Novináře nikdo nevolí. Až budou všeobecné volby novinářů, například do Českého rozhlasu, tak to budou zástupci lidu,“ překvapil přítomné Jiří Ovčáček. „Možná se to někdy stane, kdy v médiích veřejné služby budou celonárodní referenda, kdo může být redaktorem Českého rozhlasu Plus, a kdo ne. Tady bych byl proti. Ale novináři nejsou hlasem národa, mají své názory, podléhají emocím, když jsou volební kampaně, tak ty emoce dávají najevo velmi exaktně. Ale rozhodně bych nikdy netvrdil, že zastupují národ.“ Na to konto předal Jaroslav Kmenta mluvčímu Ovčáčkovi červený papírek, který zprvu vypadal jako červená karta, ale byly to červené trenýrky. „To je krásný dárek, který má jistě něco symbolizovat. Ale ony už totiž proběhly volby a lidé rozhodli,“ zareagoval Ovčáček.

Likvidace žurnalistů a elitář Zeman

Moderátor uraženě: „Takže novináři nejsou zprostředkovatelé událostí?“ A Ovčáček: „Novináři jsou především zprostředkovateli svých vlastních názorů, a nikoliv názorů veřejnosti. Dokonce se často ve svých komentářích chlubí, že nebudou podléhat tomu, co říkají lidé, protože oni to vědí lépe.“

Moderátor se ohradil: „Na základě čeho to tvrdíte? „Při volbě prezidenta snad každý viděl, že většina novinářů měla svého kandidáta, favorita. Je to jejich legitimní právo, ale odmítám názor, že novináři přinášejí náladu ve společnosti. Prostě dělají svou práci a promítají do ní své názory. Ale nejsou volenými zástupci lidu,“ odpověděl Ovčáček a Kmenta na to: „Souhlasíte s tím, co říká pan prezident, aby se novináři likvidovali?“ „Pan prezident je pověstný svými bonmoty. Jestli to někdo nebere jako nadsázku, tak je mi to líto a rád to tomu člověku vysvětlím,“ uklidňoval situaci Ovčáček. „Mohu vás ubezpečit, že pan prezident nehodlá novináře likvidovat, ta profese je uznávaná, měla by být uznávaná, ale já tady odmítám tezi, že jsou nositeli jakýchsi lidových názorů, které přenášejí do veřejného prostoru. Oni tam přenášejí své názory.“

Sharit k tomu dodala, že v Česku „se toho asi nezbavíme – elity a ti ostatní. A novináři jsou jako elity. A ti, co žijí v Praze, jsou špatní. Pan Zeman je také elitář. Kolik je prezidentů? My tady prezidenta prostě nepotřebujeme. Máme premiéra; a to, do čeho jsme se dostali přímou volbou, je výsledek debaty o tom, co může a nemůže dělat. Když se volilo Sněmovnou a Senátem, tak mnoho věcí tím odpadalo“. „Miloš Zeman využívá rozdílů. Zvedl prapor těch, kteří se necítili být reprezentováni. Dokázal na této vlně, na této konfrontační strategii vybudovat sociální demokracii a vyhrát volby… Musí společnost nějak rozdělit,“ přidal se k hodnocení brněnský politolog Kopeček.

A internetové hlasování i místní anketa ukázala, že prezident podle hlasujících rozděluje společnost.

Chce Okamura destruovat stát?

„Je SPD extremistickou stranou?“ dotázal se moderátor hostů. Kopeček na to: „Je to určitě krajní pravice, což není úplně totéž. Můžeme mít stranu, která je radikální, krajně pravicová, ale není extremistická. Extremistická v tom slova smyslu, že chce destruovat demokratický režim. V tuto chvíli je to u SPD příliš brzo. Existuje tu dva roky a vše je zatím v rovině rétoriky. Pan Okamura je spíše velmi schopný politický podnikatel, než že by byl hardcore krajní pravice. Je taková flexibilní krajní pravice.“

Jiří Ovčáček objasnil, jaký je postoj jednotlivých politických stran k Izraeli. „Pan Okamura ve vztahu k přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma to podpořil. Velmi dobře vím, jak některé liberálně levicové kruhy jsou mimořádně antisemitské. Ta věc je mnohem složitější.“

„Máte konkrétní důkazy, kdo je pražská kavárna, zda to není jen takové fiktivní sdružení, které vzniklo jen kvůli tomu, aby se mohl Miloš Zeman vůči někomu vymezovat?“ zeptal se hostů mladý muž z publika.

Ovčáček pak udeřil: „Klasickým příkladem je pan Pehe, který se nedávno vyjádřil, že máme naději, že do pěti let zemře 500 000 voličů Miloše Zemana. To je absurdní, přes čáru, a je to typický příklad toho, kdy ten člověk není schopen přemýšlet o názorech a o postoji druhých. Kritériem je prvorepubliková kavárna, kdy intelektuálové mezi sebou diskutovali, občas se pohádali, ale pak se sešli a věci si vyříkali. Druhorepubliková pražská kavárna, ta je fundamentální kavárna,“ uvedl hradní mluvčí.

Jedničkou byl a zůstane Václav Havel!

Je Miloš Zeman nejúspěšnějším politikem a co jeho směřování ke skandinávskému modelu? To byla další oblast diskuse. „V oblasti domácí politiky ano, ne v mezinárodní,“ zhodnotil politolog Kopeček.

Kmenta, Shavit i Ovčáček se shodli, že ano. Ne tak exposlanec za ANO Komárek: „Velký a jediný politik, na kterého budou pamatovat dějiny ČR, je Václav Havel. Protože se stal symbolem, byl to on, kdo zosobňoval sametovou revoluci. Kopeček na to souhlasí s Komárkem, že Zeman bude vždy ve stínu Václava Havla. Působení Miloše Zemana hodnotí jako minus. Táhne Česko na Východ. Zaklíná se skandinávským modelem, ale ve Skandinávii v rámci svého prezidentství nebyl ani jednou.

„Z těch kontroverzních, všehoschopných ‚padouchů‘ v ČR je ten nejlepší. Klobouk dolů, a zdůrazňuji, není to nic kladného – ten člověk se obklopil všehoschopnými lidmi, kteří jej dokázali vyzbrojit jak finančně, tak argumentačně, aby vyhrál první volby. Dnes už to byla taková křeč,“ hodnotil hradního pána Kmenta.

Shavit se zhrozila. „Aby nás nepotáhl tak, aby nebyl vnímán jako státník lokálního rozměru ve východním satelitu, což se může stát. On začíná už jako politik minulého století. Chybí mně jasná vize pro ČR. A ten skandinávský model? To už i jemu musí přijít jako vtip. Protože tím se oháněl v devadesátých letech, kdy to dávalo smysl vzhledem k sociální demokracii. I vzhledem k jeho postoji k migrační krizi, k Izraeli. Ať se do té Skandinávie jede podívat, tam je to odlišné, jak si představuje,“ prohlásila kategoricky pražská politoložka.

Komárek ještě zaglosoval: „Přemrštěně se soustředil na svoje znovuzvolení. On je jako medvídek Pú plný překvapení.“

Go west? NO!!!

„Je proruským prezidentem?“ položil další dotaz mladíček v sále. Komárek na to: „To je první věc, kdy skutečně i já váhám, ale s dlouhým zvažováním říkám ne.“ Ovčáček jednoznačně: „Bez dlouhého zvažování ne.“

„Tím, jak se projevuje, tak je k Rusku více vstřícný, než bylo u nás zvykem. Je,“ podotkla Shavit. A podle Kmenty je také proruský: „Jak prý nebudeme slouhové Bruselu, a tak jsem si vzpomněl na obrázky, jak odezírá z úst pana Putina, nebo v Číně,“ zhodnotil Zemanovy východní aktivity. „To je šílený, tady,“ bylo zase slyšet brblající postarší ženy v předních řadách. Kopeček připomněl kapitolu s názvem Eurofederalista na baterky, za což sklidil potlesk. „Spočítejte si, kolikrát byl v Číně, Rusku, co vyjednával, a protněte si to s tím, kolikrát byl v USA, v Bruselu, v Německu a co tam dojednával nebo nedojednával. Pan Ovčáček říká, že pan prezident uplatňuje princip všech azimutů, ale jaksi ta střelka na Západ se mu nějak rozbila,“ rozhovořil se za potlesku Kmenta.

„Jak je možné, že pan prezident byl častěji v Kazachstánu než v Německu? Byl třikrát v Rusku, třikrát v Číně, ale v Německu tak často není,“ zeptal se moderátor.

Ovčáček opáčil: „Z logiky pana Kmenty jsou proruskými politiky i francouzský prezident Macron, který byl nedávno v Číně a podepsal tam veliké kontrakty, a ještě více, a to je na tom to nejhorší, je na tom britská premiérka, která oznámila ‚zintenzivnění zlaté éry britsko-čínských vztahů‘. Dokážete si představit, že by prezident Miloš Zeman prohlásil, že zahajuje zlatou éru česko-čínských vztahů, jak by vybouchly zpravodajské servery a v České televizi by se komentátoři upovídali k smrti?“

„...proč mi neodpovídáte na otázku, proč byl častěji v Kazachstánu než v Německu?“ trval na svém nervózně spíkr. Ovčáček trpělivě: „V Německu byl pan prezident dvakrát, s panem prezidentem Gauckem měl mimořádně přátelský vztah.“ „Ale v Rusku byl třikrát! A třikrát v Číně!“ nedal se redaktor Českého rozhlasu, moderátor Michal Rozsypal. Ovčáček vysvětloval: „Musíme otevírat nové trhy, jde o ekonomickou diplomacii, to je běžná věc v západní Evropě. Celá západní Evropa je proruská a pročeská. Takže řečeno vašimi slovy, celá západní Evropa následuje politiku Miloše Zemana,“ parafrázoval hradní mluvčí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala