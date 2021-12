Ovládnutí ČT. Zásah navždy? Fialova vláda prý jde na věc

Na jaře vzbudili někteří kandidáti do Rady ČT zvolení Volebním výborem Sněmovny kontroverzi. Ta ovšem utichla, protože k volbě nových radních do voleb nedošlo kvůli obstrukcím opozice. A jak nyní informoval šéf volebního výboru Aleš Juchelka, pětikoalice blokuje proces volby nových členů i teď. Tuší nemilé překvapení. Podle zdrojů PL se totiž chystá odvolání celé Rady ČT a zvolení prozatímní, než se pětikoalici podaří změnit způsob, jak do volby radních zapojit také Senát. Změna obsazení mediálních rad může znamenat i ohrožení generálních ředitelů institucí, které dotyčným radám podléhají.

Zanedlouho to budou dva měsíce od voleb a nová Sněmovna již má rozděleno, kdo povede jaké výbory, byť s rozdělením ani hnutí ANO, ani SPD nesouhlasí. Volební výbor, který volí kandidáty do rad veřejnoprávních médií, vede poslanec ANO Aleš Juchelka, který chce situaci, kdy v radách dvou veřejnoprávních médií chybí už 7 lidí, řešit. Rady jsou prořídlé jednak kvůli tomu, že některým členům skončil mandát (např. Zdeňku Šarapatkovi), ale také proto, protože se někteří radní pokusili o poslanecký mandát (Josef Nerušil a Hana Lipovská) a buď rezignovali, nebo byli odvoláni.

Ovšem Juchelka s tímto návrhem neuspěl. „Dnes jsem svolal volební výbor, abychom vyhlásili výzvy na volby radních ČT a ČRo. Jelikož chybí v kontrolních orgánech celkem 7 lidi, je důležité doplnit tyto osoby dle zákona o České televizi a Českém rozhlase. Bohužel jsem se setkal se zablokováním vyhlášení termínu pro podání zájemců do rad ze strany pětikoalice. A já se ptám proč? V minulém období byly tyto volby blokovány téměř 30 hodinami obstrukcí v podobě přestávek a dnes jsou opět blokovány, přestože se mělo jednat o formalitu v podobě termínu podání přihlášek zájemců o práci v radách,“ informoval Juchelka na svém facebookovém profilu a dodal: „Důvod blokování jednání bohužel asi znám a obávám se, že budeme všichni nemile překvapeni.“

Jaké nemilé překvapení? Dle toho, co Parlamentní listy vyslechly mezi poslanci, by mělo jít o odvolání Rady ČT jako celku. V programovém prohlášení pětikoalice se u bodu „Svobodná a transparentní média veřejné služby“ totiž nachází tato pasáž: „Do systému volby Rady ČT, ČRo a ČTK zapojíme Senát. Nezávislost veřejnoprávních médií dnes nemůžeme podcenit.“

Podle zdrojů Parlamentních listů chce pětikoalice současnou Radu ČT odvolat a zvolit prozatímní, která má fungovat jen do doby, než dojde ke změně zákona. Pak by novou Radu volila jednak Poslanecká sněmovna, ve které má nyní pětikoalice většinu, a Senát, kde nejvíce senátorů má ODS a STAN a někteří senátoři (např. David Smoljak) mají nezávislost médií jako své velké téma. K odvolání současné Rady by mělo dojít podle informací z Volebního výboru PSP v lednu 2022. Je tedy nabíledni, proč není ze strany pětikoalice zájem o pokračování procesu volby radních před tímto datem. Někteří členové Rady ČT by v takovém případě neodsloužili ani dva roky ze šesti, na které byli zvoleni.

O změnách ve volebním zákoně hovoří i mediální analytička a odbornice na mediální právo Irena Ryšánková. Ta soudí, že by mediální zákony reformu zasluhovaly, nicméně vidí řadu problémů. „O způsobu, jak volit do rad, se naposledy intenzivně diskutovalo v roce 2003, kdy se vynořila poprvé dvounožko/trojnožková idea. Ona trojnožka totiž znamenala, že by, kromě Senátu a Sněmovny, měl právo jmenovat radní ještě další ‚institut‘. Mluvilo se o prezidentovi či předsedovi vlády,“ zavzpomínala.

A připomenula, že tehdy se stal prezidentem Václav Klaus. „Už tenkrát se ukázalo, že bude i nadále svébytnou postavou české politiky, nikoliv kladečem věnců. A tak kuloáry prosakovaly obavy z případného jmenování lidí, kteří by nemuseli být úplně, řekněme, konformní,“ dodala. Premiér zase logicky vychází z většiny v Parlamentu, tudíž by Rada příliš nezávislá nebyla a dle Ryšánkové by musela končit s novou Sněmovnou.

„Což o to, ve světě takové vzorce voleb jsou. Jak onen model s prezidentem, tak rady závislé na aktuální politické struktuře. Největším problémem se ale nakonec ukázal komplikovaný způsob případného odvolání radních. Kdo by donutil prezidenta odvolat lidi, které si tam nanominoval? Když Sněmovna neschválí dvě zprávy po sobě a Senát je schválí, bude Sněmovna odvolávat ty ‚svoje‘ radní a Senát ty svoje ne? Co když se radní zvolený Senátem/Sněmovnu zblázní a komora jej odmítne odvolat? Protože pokud připustíme, že komory si vzájemně budou moci mluvit do radních, pak se radní stanou prostředkem politického boje – což se tedy již přihodilo tak či tak, jak jsme viděli na konci volebního období. Zkrátka, taková selanka to asi nebude,“ míní mediální analytička.

