Propouštíme zaměstnance, hlásá Česká pošta. A sype miliony za nábor nových

Česká pošta s miliardovými ztrátami má procházet transformací a loni zrušila 300 poboček s tím, že do deseti let má zaniknout dalších tisíc. Bylo ohlášeno zeštíhlení. Na přelomu roku ale státní podnik podepsal několik smluv za miliony korun pro soukromé agentury, které mají zajistit nábor nových pracovníků nebo vyvěšovat inzeráty na portálech, kde lidé hledají práci. Na reakci pošty, co je účelem hledání nových pracovních sil, když již loni propustila tisíc lidí, redakce dosud čeká. Podle ekonoma Vladimíra Pikory začíná být pošta přežitek a měla by být privatizována.

reklama

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v půli loňského roku přišel s ambiciózním plánem transformace státního podniku Česká pošta, který je dlouhodobě v obrovských ztrátách. Jen v roce 2022 hospodařil podnik se ztrátou 1,75 miliardy korun.

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 1% Ano, až přijde správný čas 1% Ne, nikdy 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3658 lidí

Vedení resortu vnitra, pod který pošta spadá, proto v minulém roce rozhodlo o zrušení 300 poštovních poboček, které se týkalo především měst. Rušeny neměly být žádné pobočky v těch obcích, kde v té době byla pouze jediná pošta.

Z původních 3 200 dnes má pošta 2 900 filiálek. Zeštíhlování státního podniku má pokračovat i v dalších letech s tím, že se má postupně dojít ke zrušení dalšího až tisíce poboček.

Právě v souvislosti s oznámenými změnami a úsporami se loni pošta zbavila více než tisícovky zaměstnanců. Kvůli rušení poboček bylo zrušeno 924 míst. Část z nich našla v rámci pošty uplatnění jinde, většina odešla úplně. Na přelomu června a července podle týdeníku E15 Česká pošta propustila 790 zaměstnanců.

S koncem roku pak podnik opustilo dalších 282 lidí, prý převážně administrativních pracovníků. „Úspora, které příští rok aktuálním snížením počtu zaměstnanců docílíme, je 200 milionů korun. Postupně pracujeme na dalších opatřeních souvisejících s transformací České pošty,“ sdělil k tomu pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán. Nadále pošta zaměstnává zhruba 22 tisíc lidí.

Na druhou stranu za poslední zhruba měsíc pošta utratila bezmála osm milionů korun jenom za to, že nabízí volné pozice a nechává si provozovat online náborovou aplikaci a související služby.

Kredity pro náborovou inzerci. Inzerce volných pozic. Inzerce volných pozic. Správa náborového chatbota Č. pošty. Inzerce volných pozic. Smlouva o poskytnutí služeb online náborové aplikace. Inzerce volných pozic.

To jsou namátkou názvy několika posledních smluv, které Česká pošta v prosinci 2023 a hned počátkem ledna 2024 uzavřela s několika firmami v hodnotě téměř osm milionů korun. V případě inzerce volných pozic jde de facto o platby pro externí agenturu, která bude pro poštu dávat inzeráty na různé portály, kde lidé hledají práci.

Přestože loni pošta skoro 1 100 zaměstnanců propustila, nyní prostřednictvím známého portálu Jobs.cz hledá lidi na celkem 464 pozic. Nejčastěji se jedná o roznášení zásilek, poštovní doručování, ale i vedoucí pošty v různých koutech republiky, administrátor pošt, klientský pracovník.

Zajímavou otázkou je, jakým klíčem přistupovala v loňském roce pošta k propouštění po rušení stovek svých poboček. Například na pražském Žižkově zůstala v působnosti jen pobočka v Olšanské ulici, kde je však podle několika svědků, s nimiž ParlamentníListy.cz hovořily, problém s rychlým obsloužením počtu zákazníků.

„Zavítal jsem po delším čase na poštu v Olšanské a dost jsem zíral. Na velký počet klientů tam bylo jen pár přepážek, které nestíhaly včas uspokojit dav zákazníků. Když na mě došla řada, dotázal jsem se paní na přepážce, jak to je možné. Sdělila mi, že po propouštění nemají dost zkušených lidí, kteří by mohli přepážky obsluhovat. Pokud by prý ale pošta chtěla usilovat o přijetí některých z propuštěných zpět, bude mít smůlu. Ti lidé, povětšinou dámy, jsou spolu nadále v kontaktu a bylo mi řečeno, že ti vyhození jsou na poštu tak naštvaní, že by zpět nešli za žádnou cenu. Nejdřív vyhodí zkušené lidi, kteří teď chybějí, a snaží se hledat nové síly, které na poště nikdy nepracovaly. Nedává to smysl,“ poznamenal jeden z klientů, kterého redakce zná.

ParlamentníListy.cz kontaktovaly Českou poštu s několika dotazy. Konkrétně nás zajímalo, v jakých oblastech (míněno pracovní zařazení) ČP poptává nové zaměstnance, kolik nových zaměstnanců v současné době pošta shání a kolik jich bylo v uplynulém měsíci přijato a konečně jak jde poptávka po nové pracovní síle dohromady s nedávným rušením stovek poboček (a avizovaným dalším snižováním jejich počtu v příštích letech) a ministrem vnitra avizovaným úsporami a zeštíhlením státního podniku.

Česká pošta během pondělí své odpovědi na otázky redakce nezaslala, její tiskový mluvčí Matyáš Vitík však přislíbil jejich brzké dodání. V takovém případě budou ihned do článku doplněny.

Ekonom Vladimír Pikora je přesvědčen, že pošta postupně zanikne s tím, že už dávno některé její služby přebírají soukromé společnosti.

„Pošta se postupně přežila. Je to něco jako kdysi telegraf. Ukázalo se prostě, že v moderním světě už nehraje tu roli, jakou hrála v minulosti. V současnosti se posílají e-maily, rozrůstají se soukromé společnosti rozvážející balíky a máme datové schránky, do kterých byli donuceni takřka všichni. Komunikace státu s občanem se najednou scvrkává na komunikaci skrze datovou schránku. Pošty do budoucna čeká zánik, podobně jako tomu bylo u řady jiných odvětví. Máme přece nové technologie. Jediné, co s poštou můžeme dělat, je privatizovat ji a netvářit se, že jsou některé služby nutné a nenahraditelné a musí je poskytovat stát,“ konstatuje Pikora pro ParlamentníListy.cz.

Jeho závěry se do značné míry shodují s postojem samotné pošty, podle níž zájem o poštovní služby padá. „Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 %. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v online prostředí,“ uvedla loni Česká pošta v tiskové zprávě, kde avizovala zrušení 300 poboček.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stínová ministryně vnitra Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO má za to, že pošta stále k žádným avizovaným úsporám nepřistoupila. „Pan ministr Rakušan nás pořád jako pan učitel kárá a poučuje, a kde může, tak vypráví, že má vše pod kontrolou. Realita je taková, že Česká pošta je stále neefektivní a dělá kroky, které snad ani nelze racionálně vysvětlit. Když jsem se dozvěděla, že nabírají například projektové manažery, ptala jsem se, proč?! Bez odpovědi. To, že za poslední měsíc uzavřela pošta smlouvy za osm milionů, mi už přijde jako totální výsměch všem bývalým zaměstnancům pošty, kteří byli po letech tvrdé práce propuštěni,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

„Není to ale jediný problém. Dozorčí rada pošty, která je také královsky placená, má stále patnáct členů. Nechápu, proč nedojde k jejímu zeštíhlení, a tím i významné úspoře finančních prostředků. Pan ministr nechal uzavřít 300 poboček a tvrdí, že se kvalita služeb nezhoršila. Není to pravda. Realita je na mnoha místech jiná. Logicky. Pošta tento krok udělala v podstatě od oka, bez pořádné analýzy. Navíc na slíbenou transformaci nemá ministr v rozpočtu na rok 2024 ani korunu,“ dodává Vildumetzová.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE