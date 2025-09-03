Šikana a výhrůžky s podporou Halíka? Předali nám dokumenty

Chaos, manipulace, výhrůžky, nátlak, svévole, porušování zákonů. Výrazy, které dle řady zdrojů redakce serveru ParlamentníListy.cz vystihují dění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, za kterým stojí část tamních pedagogů liberálního smýšlení s vydatnou pomocí kontroverzní rektorky UK Mileny Králíčkové, která se nejvíce „proslavila“ vyplacením milionových odměn svým nejbližším spolupracovníkům proto, že si je prý po tragické střelbě na filozofické fakultě zasloužili. O čem aktuální vývoj na KTF UK je? ParlamentníListy.cz se pokusily situaci zmapovat.
Mediálním prostorem už několik měsíců intenzivněji rezonuje dění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Spory však trvají několik let, nyní se však podařilo jedné straně sporu věc intenzivně medializovat ve svůj prospěch a zájmu veřejnosti byly předkládány akční scény, kterak se rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková pokouší předat odvolání děkanovi Katolické teologické fakulty (KTF) po žebříku oknem, za přítomnosti hasičů a policie.
To je patrně obrázek, který má o celé věci v hlavě uložen výrazná část české veřejnosti. Kauza ani zdaleka není o tom, že by rektorka dle své pravomoci odvolala děkana a ten si zuby nehty chtěl udržet funkci, tak odmítal odvolání osobně převzít. Právě naopak.
Přestože současné rozpory byly odstartovány ekonomickými opatřeními kvůli neudržitelnosti neteologického oboru Dějiny evropské kultury, který je z jedné strany mimořádně finančně náročný a ze strany druhé je o jeho studium naprosto minimální zájem studentů (nižší desítky až jednotlivci), za vším je hlubší problém, který by se dal nazvat pokusem o převzetí KTF ze strany liberálních představitelů církve, byť jde o ne zcela přesné označení této skupiny.
Na podporu konání rektorky UK Králíčkové, která již byla nucena vzít zpátečku, protože rozhodovala protizákonně, jak ji upozornilo ministerstvo školství, vystupují lidé jako Tomáš Halík, kněz Tomáš Petráček, bývalý provinciál českých dominikánů Benedikt Mohelník a další. Většina z nich se zároveň veřejně angažuje na straně progresivistických skupin i politických stran. Petráček například v minulých volbách otevřeně podporoval kandidátku Pirátů a Starostů. Dnes je to právě hnutí STAN, kdo mezi své předvolební taháky přidalo eutanazii, kterou církevní učení nekompromisně odmítá.
V případě Tomáše Petráčka se v minulosti řešily i jiné jeho postoje, a to zejména ve vztahu ke katolické nauce, kterou dle řady publikovaných názorů fakticky popíral, když například zpochybňoval definici hříchu jako urážku Boha. Jde o to, že katolická víra má určitá neměnná dogmata, která buď uznáváte, nebo neuznáváte. A pokud je neuznáváte, nejste katolík. Tím přísněji je pak z logiky věci pohlíženo na teologa, který vychovává nové generace kněží. Je to něco podobného, jako by profesor historie na filozofické fakultě učil nastupující historiky věci, které odporují dosavadnímu bádání či faktům.
Když rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková odvolala děkana KTF Jaroslava Brože, ten se rozhodl bránit soudně. A soud předběžným opatřením vrátil děkana Brože do funkce. Následně ho rektorka na základě rozhodnutí nového akademického senátu KTF odvolala opět. Brož řízením fakulty pověřil proděkana Aleše Prázného, kterého odmítali rebelující vyučující a měli ho za Brožova spojence. Místo něho proto rektorka univerzity do vedení katolické fakulty instalovala historičku Michaelu Falátkovou, která do té doby vedla tamní odbory a s manažerskou pozicí na takové úrovni měla nulové zkušenosti. Nemluvě o tom, že se na fakultě spekulovalo o tom, zda je Falátková vůbec věřící nebo dokonce katolička, což by v případě řízení Katolické teologické fakulty nebylo ku škodě.
Působení Falátkové v čele KTF ale nemělo dlouhého trvání. Studentští senátoři akademického senátu fakulty i další zasvěcení upozorňovali, že pověření Falátkové k řízení fakulty je protizákonné, což nakonec potvrdilo i ministerstvo školství a nařídilo rektorce toto rozhodnutí zrušit s tím, že fakultu povede proděkan Prázný. V reakci na to se ozval opět fakultní akademický senát, který pro KTF požaduje nucenou správu.
Na vysvětlení je třeba dodat, že akademický senát KTF řídí vedoucí Katedry systematické a pastorální teologie David Vopřada, který zjednodušeně řečeno patří právě do rebelující skupiny, která odmítala i Jaroslava Brože. Dle studentských členů fakultního senátu i Vopřada porušuje zákon. Podle člena fakultního akademického senátu za studentskou kurii Pavla Jireše se Vopřada dopouští pošlapávání práva, jednacího řádu i slušnosti. Odmítl například zařazení několika bodů na jednání akademického senátu.
„Jako studenti jsme umlčováni a přehlíženi. Jsme vystaveni šikaně, vyhrožování a pokusům o vyhazov z pozic v církvi. Poslední ignorovaná věc panem předsedou (Vopřadou, pozn. red.) je náš návrh na jeho odvolání,“ uvedl Jireš v prohlášení zaslaném redakci serveru ParlamentníListy.cz. Z jakého důvodu studentští senátoři žádali Vopřadovo odvolání z pozice předsedy akademického senátu KTF? „Dle veřejných vyjádření paní rektorky doc. David Vopřada aktivně spolupracoval na nezákonném postupu udělení tzv. překážek v práci na straně zaměstnavatele proděkanovi doc. Aleši Práznému. Aktivně spolupracoval na nezákonném jmenování Michaely Falátkové tzv. pověřenou děkankou KTF UK. Těmito kroky David Vopřada prokázal hrubou neznalost zákona o vysokých školách či záměrnou součinnost v intencionálně nezákonném zásahu do akademické samosprávy fakulty, což jej značně diskvalifikuje pro výkon funkce předsedy senátu,” uvádí například návrh na Vopřadovo odvolání, které však sám Vopřada odmítl do programu jednání senátu zařadit.
Vopřada se navíc před několika dny pokusil podniknout kroky k uvalení nucené správy na KTF, které její legitimní vedení v čele s docentem Alešem Prázným považuje za neopodstatněné a mající za cíl ještě výrazněji destabilizovat fakultu. Prázný proto hovoří o akademickém puči. Podle oficiálního sdělení legitimního vedení KTF nejenže nejsou k uvalení nucené správy zákonné podmínky, ale o podání podnětu nebyli informováni všichni členové akademického senátu. Shodou okolností právě ti, kteří stojí za legitimním vedením, potvrzeným ministerstvem školství.
Podle vedení Katolické teologické fakulty se pokus o akademický puč projevuje i tak, že „většina podporovatelů legitimního vedení je systematicky odstavována od e-mailů a informačních systémů UK a dochází i ke krádežím soukromých a vědeckých dokumentů z disků“. KTF též upozorňuje, že Michaela Falátková, která 14 dní fakultu neplatně vedla, využila tento čas k tomu, aby sama sobě prodloužila smlouvu a totéž učinila i u svých kolegyň, kterým bývalé Brožovo vedení avizovalo, že již smlouvy prodlužovat nebude.
Zvláště závažnou informací je tvrzení o záměrném rozkládání fakulty pro nadcházející zimní semestr. Rebelující skupina totiž obviňuje vedení KTF z nepřipravenosti zimního semestru. Zimní semestr byl za vedení doc. Prázného dle fakulty plně připraven a k následným problémům došlo až zpětnými zásahy, kdy byli vyučující, již zahrnutí v rozvrhu, dodatečně přesvědčováni k odmítnutí svých závazků. „Vyučující, kteří měli zajistit výuku v neobsazených povinných kurzech a kteří byli s ohledem na rozpočtové možnosti fakulty přijímáni na jiný než hlavní pracovní poměr, byli kontaktováni a přesvědčováni, aby své závazky vůči KTF UK zrušili, a to i přesto, že s nimi bylo již počítáno v připraveném rozvrhu. Tímto postupem byly rozvrhy zpětně záměrně rozvraceny,” říká proděkan KTF Aleš Prázný v prohlášení, které má redakce k dispozici.
Jak se vyhrocená situace na KTF promítá do výuky? A jak hybatelé dění z řad liberálních vyučujících a kněží zacházejí se studenty? ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s jedním ze studentů, kterým je Jan Sova. Ten podle svých slov spolu s dalšími kolegy zažívá výhrůžky a šikanu kvůli tomu, že stojí na straně legitimního vedení fakulty. Cílem „pučistů“ je podle něho odklonit fakultu od katolické teologie, která je z logiky věci i ze Statutu KTF UK s fakultou přímo spjata. Během přednášek prý není výjimkou slyšet učení, které je v přímém rozporu s křesťanstvím. Jak Sova dále uvádí, na KTF zavládla atmosféra strachu a bezpráví.
„Současné spory začaly ekonomickými opatřeními, které bývalý děkan prof. Novotný velmi detailně popisuje ve svém dopise předchozímu Akademickému senátu KTF UK (v němž byl předsedou prof. Vlnas) ze dne 20. 9. 2023. V dopise bývalý děkan popisuje dlouhodobě existující problémy na KTF UK, přičemž klíčovou příčinu vidí v ekonomické neudržitelnosti. Uvádí, že studijní obor Dějiny evropské kultury od roku 2020 trpí dramatickým poklesem zájmu uchazečů, což výrazně ovlivňuje rozpočtovou bilanci – rozdíl mezi náklady a příjmy dosahuje až 3 milionů Kč ročně. Tyto chronicky nízké počty studentů a zejména absolventů znamenají těžkou zátěž pro provozní rozpočet celé fakulty. Bývalý děkan v tomto dopise upozorňuje, že univerzita opakovaně apelovala na zvýšení efektivity, zejména od Ekonomické komise AS UK, která upozornila, že teologické fakulty musí nalézt cestu ke zdravějšímu hospodaření, jinak hrozí snížení příspěvku (5,5 mil. Kč) či dokonce nucená správa. Výsledkem je, že byly přijaty konkrétní úsporné kroky: snížení úvazků, úpravy personálního stavu a zaměření na návrh ekonomicky udržitelné strategie výuky. Děkan v návrhu říká: Je třeba uvažovat o reorganizaci, úsporách a prioritách s ohledem na reálné rozpočtové možnosti, nikoli úvahy nad osobními či ideologickými preferencemi. Já si k tomu dovolím podotknout, že situace, která vznikla jako důsledek řešení těchto provozních záležitostí, byla využita určitou skupinou vyučujících, kteří chtějí (z osobního zájmu) odklon výuky od katolického obsahu, k němuž je fakulta podle Statutu KTF UK zavázána. Některé osoby s tímto zájmem se pak na sociální sítích vyslovovali v tom smyslu, že škola církevní pověření pro svůj provoz nepotřebuje. Osobně za tím vidím snahu odvrátit se od katolické teologie směrem k tomu, co nazývám ‚měkká teologie‘,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jan Sova.
Docent Jaroslav Brož, rektorkou dvakrát odvolaný děkan, a nyní docent Aleš Prázný, který z pozice proděkana KTF řídí, podle jeho slov pouze naplňují povinnosti, které vyplývají z jejich funkce jak z hlediska povinností daných zákonem, tak z hlediska Statutu KTF UK. „Navíc mají velkou podporu mezi studenty. Všimněte si, že v médiích je považováno vyjádření některých zaměstnanců KTF UK nebo UK za názor celé akademické obce, ale tak tomu není. Je to spíše naopak, co do nominálního počtu hlasů stojí akademická obec za legitimním vedením,“ říká student KTF.
Jan Sova podává i svědectví o praktikách, které představitelé opozice k vedení KTF vůči studentům užívají. „Jako student jsem na škole zažil velmi vážnou šikanu a diskriminační jednání ze strany některých vyučujících, kteří jsou na straně odpůrců současného vedení. Byl jsem také svědkem toho, jak lidé vyjadřující podporu současnému legitimnímu vedení jsou šikanování. Předseda akademického senátu doc. Vopřada se nebál během veřejného zasedání AS KTF UK (a do mikrofonů) nazvat ty, kteří si na současný stav stěžovali jako ‚udavače‘. Jakou legitimitu má senát s takovým předsedou? Poté se dozvíme, že e-maily s těmito stížnostmi má zřejmě paní dr. Falátková, která tomuto zastrašování ze strany doc. Vopřady souhlasně přihlížela. Na fakultě zkrátka zavládla atmosféra strachu a bezpráví. Tu někteří vyučující využili k tomu, aby se studentům mstili. A nikoli potichu, ale veřejně i přes e-maily. Sám mohu doložit v mém případě,“ popisuje a dává konkrétní příklad.
„Tomáš Halík je v současné době vyučujícím na KTF UK a dokonce je zde spolugarantem pro většinu magisterských studijních oborů povinného předmětu. Osobně mohu říci, že míru ponížení a diskriminace, co vůči mně předvedl, jsem nezažil nikde jinde. Došlo k tomu, že jsem velice mírně protestoval proti obsahu této výuky, která je de facto legitimací synkretismu na půdě KTF UK, kde má být naopak vysvětlováno, že to není správný přístup. Tomáš Halík tedy záměrně do katolického učení přimíchává prvky, které tam nepatří a legitimizuje to tím, že se tak děje na KTF UK. V jednom e-mailu, evidentně po rozčilení, mi psal, abych zvážil návštěvu psychiatra a zanechal neperspektivního studia na KTF UK, která v současné podobě brzy zanikne. Tím ukázal nejen svou snahu o mou diskriminaci za katolickou víru, ale také plán zániku nepohodlných oborů, kde se studenti ozývají přesně jako já. Tomáš Halík se chová způsobem, který neodpovídá etickým standardům výuky na vysoké škole. Podotýkám, že během výuky zazněly věci, které mají blízko k new age a jsou protikladem křesťanského učení,“ konstatuje Sova.
Učení, které s katolickou naukou nemá mnoho společného, se však nemá týkat pouze Halíka. „Tomáš Petráček a Benedikt Mohelník jsou pak lidé, jejichž zájem je podle mého názoru na KTF UK učit měkkou teologii. Od Tomáše Petráčka, který v tuto dobu na KTF nevyučuje, pak slyším na sociálních sítích a na YouTube velice příkré a silné popírání základních prvků křesťanské víry, například že hřích je jen omyl a Boha (který pro naše hříchy zemřel na kříži) se naše hříchy nedotýkají. Toto jeho učení je typickým příkladem oné měkké teologie. Jsme vystaveni tlaku takové učení přijmout jako správné s tím, že nemáme dostatek vzdělání odlišit, co je, a co není správné. To považuji za bezprecedentní manipulaci. Není proto divu, že řada studentů je na straně současného vedení, které s takovou výukou nesouhlasí,“ podotýká Jan Sova.
„Z mého pohledu je Katolická teologická fakulta v ohrožení. KTF UK nabízí poměrně unikátní studium a jsou tu nemalé tlaky, aby tato forma studia zanikla. V liberálním světě, kde ‚co bylo včera, dneska už neplatí‘, dítě se stává pomalu, ale jistě majetkem státu a pohlaví přibývají nevídaným tempem, je katolická nauka trnem v oku. Někteří bývalí vyučující KTF UK se tak netají tím, že chtějí zabránit výuce a vzniku ‚nových kádrů‘, kteří jim budou umět nejen velmi efektivně názorově oponovat, ale také vzdělávat další lidi,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jan Sova.
Aktuálně se po internetu začala šířit petice na podporu stávajícího a legitimního vedení KTF, jejíž text rovněž popisuje, o co přesně na fakultě jde. Za prvních několik hodin již nasbírala stovky podpisů. Signatáři zpravidla jako důvod podpisu uvádí, že si přejí zachovat výuku katolického učení a odmítají její zrušení nebo sloučení s dalšími fakultami. Text petice je k dispozici ZDE.
Připomeňme, že Katolická teologická fakulta patří k nejstarším fakultám celé univerzity a vznikla se samotným počátkem celého pražského vysokého učení, které založil římský císař a český král Karel IV. Svolení k založení katolické teologické fakulty poskytl králi Karlovi samotný papež Kliment VI., čímž se českému vládci dostalo značného privilegia, protože do té doby existovaly teologické fakulty jen na několika málo nejvýznačnějších západních univerzitách.
ParlamentníListy.cz budou situaci pozorně sledovat a brzy přineseme další zjištění i svědectví.
autor: Radim Panenka