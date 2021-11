Tak přijď, hygieno! Zde to budeš mít ostré. Hospoda ozbrojená po zuby

reklama

Zrovna tak nedorazila Česká obchodní inspekce. Oba provozovatelé gastronomických zařízení si s nimi chtěli vyjasnit, jakou oporu v zákoně vláda ke svým rozhodnutím používá. Domnívají se totiž, že omezení jsou protiprávní. „Jsem trochu, abych se přiznal, zklamaný. Jestli chtěla hygiena stát za pravdou, kterou jim naservíroval ministr Adam Vojtěch, tak měli úžasnou příležitost přijít a postavit se těm, kteří to zpochybňují. Takže za mě obrovské zklamání, evidentně si nejsou jistí v kramflících, možná je to určitý druh zbabělosti. Jestli přijdou zítra, my tu zase budeme, i když je to pro nás časově náročné. Opravdu promarnili příležitost, jak obhájit svůj postoj,“ řekl Jiří Janeček, podnikatel a nyní také místopředseda hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu (dříve iniciativa Chcípl PES).

Podnikatel Jiří Janeček. Foto: Zuzana Koulová

Janeček s Olbertem se obávali už ráno, že si hygienici vyberou někoho méně znalého v právu a do restaurace Šeberák vůbec nedorazí, jak řekli přítomným médiím před otevřením. „Jsem bývalý legislativec, dobře jsme se na to připravili, seděli jsme nad tím hodiny s právníky, abychom měli dobré argumenty a bohužel si vybrali lehčí cíl. To je zklamání, takhle by se určitě neměla chovat státní správa. Měli by jít naopak do nejtvrdšího boje a obhájit svoji pravdu,“ uvedl k tomu s tím, že naivně doufal v přítomnost hlavní hygieničky Pavly Svrčinové nebo někoho z Ministerstva zdravotnictví. „Tím, že nepřišli, nás to ještě nabudilo, myslím, že dodáme sílu ostatním restauratérům, aby se postavili proti nespravedlnosti. Na McDonald nemají koule, tak je nechali bez restrikcí, tedy fastfoody velkých korporací a stejně tak obchodní domy a tamní restaurace. My jsme schopní pravdu obhájit a nejsme natolik zbabělí, abychom to dělali potají a načerno. My budeme opatření porušovat, jsou v rozporu s ústavou,“ podotkl Janeček.

Vítejte v podniku bez podmínek. Foto: Zuzana Koulová

Budeme čekat každý den

Jakub Olbert, podnikatel a provozovatel restaurace Šeberák, kde budou nyní každý den čekat na kontrolu, považuje nepřítomnost hygieny za přirozený strach s vědomím nezákonnosti vládního nařízení. „Proto otálejí. Co je pro vládu teď velmi důležité, je dobrý mediální obraz. Česká televize a televize Nova nám v pondělí předvedla, jak jsou hospodští nadšení, že můžou kontrolovat covid pasy a vláda by chtěla, aby takový obraz byl i u hygieny. Z mainstreamových médií je jediná vyvážená CNN Prima news, která zde natáčela, a nebylo by dobré vidět odcházet hygienu s nepořízenou. Nepřišli kvůli mediálnímu obrazu, ale nemyslím, že by šlo o stálý stav. Přijdou, ale ve špatnou hodinu a špatný den, kdy tu nikdo nebude,“ řekl Olbert.

Podnikatel Jakub Olbert. Foto: Zuzana Koulová

Podle něj není ani možné chtít po hostech předložit negativní test nebo očkování, neboť jde o informaci o zdravotním stavu a zaměstnanci nemají právo ji vyžadovat. Vadí mu také, že pro velké obchodní domy nebo fastfoody podobné věci neplatí a navíc odmítá diskriminovat zákazníky podle toho, zda jsou očkovaní. Proto rovněž požádali o pomoc Českou obchodní inspekci s tím, že je hygiena nutí segregovat zákazníky. Ta však neodpověděla Olbertovi a Janečkovi, ale skrze média. O diskriminaci se nejedná. S tím však podnikatelé nesouhlasí a hodlají to dát najevo. Kromě bitvy paragrafů také demonstrací 17. listopadu na Staroměstském náměstí v Praze od 15 hodin.

„Vláda si z nás zase udělala vládního beránka, Babiš s Vojtěchem se bojí nadnárodních řetězců, kde podobná opatření nezavedli. Tímto protestem chceme jasně říci vládě, že šlápla vedle. Naštěstí existuje Nejvyšší správní soud, který zrušil na 40 podobných destruktivních opatření, které dopadly na živnostníky a podnikatele. Dnes máme 400 registrovaných restaurací, které veřejně odmítly diskriminovat své zákazníky. Nebudeme a nesmíme vyžadovat potvrzení. Vláda se snaží hodit neúspěch boje proti pandemii covid-19 na někoho jiného, dokonce přišla s tvrzením, že jde o pandemii neočkovaných. Ale když se nad tím všichni zamyslí, tak právě očkovaní mají falešné privilegium chodit kamkoliv bez testu, takže šli ke svým blízkým, šli na JIP bez testů, do domova seniorů bez testů. Jsme v demokratické republice, kde dobrovolnost každého člověka je součástí svobody,“ vysvětlil novinářům Janeček, který dle svých slov zavřel už tři hotely a propadl se do dvacetimilionových dluhů, protože na začátku poslechl, zavřel provozy a nalétl. Znovu tuto chybu prý opakovat nehodlá. „Nechali nás vykrvácet, tvrdili: Nepropouštějte zaměstnance, budeme vám to kompenzovat, vydržte… a byla to lež.“

Dostali jsme se do plusu a už nás zase mlátí pálkou po hlavě

Do restaurace Šeberák dorazil vyjádřit podporu i majitel bezlepkové a bezlaktózové pekárny a kavárny Dušan Mesarč: „Dneska jsem přišel, protože Chcípl PES dělají pro podnikatele více, než co by měly dělat klasické podnikatelské odbory. Chtěl jsem vidět, jakým způsobem bude probíhat argumentace hygiena versus názor podnikatelů, protože vládní nařízení se neopírají o zákon. Jako provozovatel pekárny nemohu kontrolovat zdravotní stav lidí, nikdy jsem se jich neptal, jestli mají HIV, žloutenku nebo chřipku. Nepřísluší mi to, nebudu to dělat. Druhá věc je GDPR, vidím jejich údaje, to také není v pořádku,“ řekl Mesarč pro ParlamentníListy.cz čekajíc na hygienu. Tvrdí, že vláda opět zaklekla na malé a střední podnikatele, zatímco obchodní domy jsou narvané a fluktuace lidí tam je obrovská. Nechápe, proč by měly restaurace kontrolovat zdravotní stav zákazníků, když mají násobně menší počet návštěvníků.

„Pro mě to znamená, že lidé zase nepřijdou. Po roce, kdy jsme skončili s obrovskou ztrátou, jsem teď byl poprvé v plusu a znovu dostáváme pálkou za uši. Je to těžce diskriminační a hlavně to není zdůvodněné,“ dodal Mesarč. V tom s ním souhlasí i mladý pár, který přišel restauraci Šeberák podpořit útratou za oběd – Milan z Prahy řekl, že se tady velmi lže. „Tady se strašně lže, tohle je lež jako věž a oni jdou proti tomu. Doufám, že nás bude více, vše se obrátí a bude zase dobře. Tohle je do nebe volající drzost a hloupost a chce se mi z toho brečet. To bude největší průšvih. Chtěli jsme si počkat na hygienu a poldy, mám také hospodu a chtěl jsem vědět, co dělat. A pak jim říci: A, my jsme se už viděli. Nemůžou přijít nikam jinam, pokud nepřijdou sem. Sem musejí jít jako první, protože je o to požádali. Jestli přijdou někam jinam, půjde o ještě větší pokrytectví,“ sdělil při odchodu z restaurace. Jak už víme, hygienici nepřišli.

Podle Jakuba Olberta a Jiřího Janečka je konfrontace s orgány nutná. A tak budou na hygieniky v restauraci čekat každý den stejně jako tomu bylo v pondělí. Jejich kritika míří po celou dobu k současné vládě, ale nepočítají s tím, že by se s formující se pětikoalicí (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti se Starosty) něco změnilo. „Bohužel z informací, které získávám z médií a s vyjádřeními budoucího ministra zdravotnictví (Vlastimil Válek, TOP 09, pozn. red.), že seniory 65 plus chtějí zavřít, pokud nejsou očkováni… tak mi přijde, že to bude ještě daleko horší. Ať se na mě budoucí ministr nezlobí, to jsou nacistické postupy. Kde je ta hranice? Vláda měla ochránit rizikové skupiny, ale dělá opak. Naopak v honbě za očkování lidem lhala: Když se očkujete, budete chráněni a nebudete vir šířit. Byla to záměrně lživá informace,“ popsal Janeček.

Očkování nesmí být vstupenkou

Olbert doufá, že hygienici dodrží, co mají v povinnosti a na kontrolu přijdou. „Kontrola má prokázat nezákonnost jejich jednání, dát podporu našim kolegům, zákazníkům a zastavit šíření strachu, což dělá Vojtěch. Ministr si je moc dobře vědom, že jeho nařízení je nezákonné, protože je shodil Nejvyšší správní soud již pětkrát. Jeho hlavní cíl je šíření strachu a hlavním cílem pro šíření strachu je očkování, jen očkování. V dnešní době jsme v zemi, kde je očkování dobrovolné, ale za podmínek, že budeme uzavření v našich domovech a komunitách. Úkolem hospodských v této chvíli je, abychom se postavili. Nikdo jiný to zatím neudělá, postavit se proti bezpráví, a jestli ne dnes, tak až budeme mít ohnuté hřbety, už se nepostavíme nikdy. Naše svoboda záleží na tom, co budeme dělat dnes a tady,“ varoval Olbert. Rovněž prohlásil, že očkování nesmí být vstupenkou pro cokoliv.

V restauraci Šeberák. Foto: Zuzana Koulová

Kromě toho se s Janečkem a analytikem Josefem Lankem snaží dobrat, za co zdravotní pojišťovny utratily dvacet miliard korun v rámci testování na koronavirus. Pojišťovny se prý vysvětlení vyhýbají, ale jedná se o peníze občanů České republiky. Hodlají tedy učinit další bojkot. Dokud nebude jasné, kam peníze putovaly, odmítají platit povinné zdravotní odvody a budou posílat symbolickou jednu korunu se vzkazem, že čekají informace. Se stejnou výzvou se hodlají obrátit i na další podnikatele a živnostníky. „Nic jiného nám po útoku nezbylo. Jsme na pokraji sil a většina přátel končí s podnikáním. Tato vláda nás regulérně obětovala a pro záchranu neudělala vůbec nic. Neuchránila rizikové občany a hledá, na koho to hodí,“ dodal Janeček.

