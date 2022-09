Učitel, a co já s ním zažil. Ostuda! Babiš o Vystrčilovi, bylo dusno

„V podstatě pro české občany neudělal vůbec nic. Protchajwanský, proukrajinský, protičeský. Učitel a za celý život se nenaučil anglicky,“ pronesl na adresu předsedy Senátu Vystrčila na setkání s lidmi na náměstí v Dačicích Andrej Babiš. „Zavírají firmy, restaurace…“ opřel se pak do vlády, která podle něj zaspala. Babiš spolu s dalšími politiky z ANO doprovází v těchto dnech Janu Nagyovou po místech, kde Nagyová kandiduje do Senátu právě proti Vystrčilovi. „Držíme vám palce. Vystrčte Vystrčila! Ten soud je hnus. Oni se Babiše bojí!“ zaznělo od jeho příznivců. Odpůrci přinesli ceduli na podporu Miloše Vystrčila.

Babišovy příznivce neodradil ani hustý déšť. Na náměstí v Dačicích postávali pod deštníky už několik minut před jeho příjezdem. Během setkání přestalo alespoň na pár minut pršet, a tak si lidé mohli se svými oblíbenými politiky udělat i společné fotografie.

„Za Babišovy vlády bylo líp. Přesně, jak to mají napsáno na autě. Chceme ho podpořit,“ usmívala se Vlasta Štěpánová.

„My se ho hlavně chceme na něco zeptat. Paní Pekarová podporuje ty svetry. Já se chci zeptat, jestli dostaneme nějakou tu dotaci, když je budeme nosit, že jo?“ žertoval Patrik Dvořák.

„Ten soud je hnus! Oni se Babiše bojí!“ rozčiloval se muž, který stál ve frontě na knížku s podpisem. „Josef se jmenuju. Ale to je jedno, ne? S novináři se nebavím,“ zaškaredil se na náš dotaz.

„Vystrčte Vystrčila,“ žertoval další. „Držíme vám palce,“ ozvalo se také z davu.

Na setkání s premiérem a dalšími politiky přijela na vozíku i 98letá Marie Klangová.

„Přišla jsem pana Babiše podpořit. Chtěla jsem je všechny vidět naživo. Mám pana Babiše ráda, protože je chytrý, mám ráda chytré lidi,“ usmívala se.

A přidala vzkaz i pro současnou vládu. „Aby se trochu snažila!“

Kromě příznivců dorazilo na akci i několik odpůrců. Ti drželi v ruce například ceduli s nápisem „Podporujeme Miloše Vystrčila“.

Vláda zaspala! Firmy zavírají, restaurace… A Pekarová? Vzal jsem si svetr…

Andrej Babiš se na dačickém náměstí obul hned v úvodu do vlády. „Fiala řekl – máte šetřit. Ale to už víme. Pekarová řekla – máte nosit svetr. Tak jsem si ho dneska vzal. To je všechno. Ale jinak pro lidi neudělali vůbec nic,“ pokýval a pokračoval.

„Určitě si pamatujete, že když jsme byli ve vládě a byl covid, tak jsme zasedali třeba i třikrát během 24 hodin. A řešili jsme, pomáhali jsme,“ připomněl a dostal se k aktuálnímu problému.

„Česká republika vyrábí nejlevnější elektřinu v Evropě. Ale máme nejdražší elektřinu v Evropě. Takže vláda zaspala. Firmy začínají zavírat, někteří zavírají restaurace, protože ta elektřina se nedá utáhnout. A oni měli zabránit navýšení těch záloh. Tam nastala zásadní chyba. Protože to zastropování přišlo už pozdě. Já jsem 18. února, dva dny potom, co Slováci zastropovali, vyzval Síkelu, aby také zastropovali. Dělali si z nás srandu, říkal, že jsme extremisti, populisti,“ popisoval a reagoval na pískot několika odpůrců.

„Ano, tam jsou voliči koalice SPOLU. Ti nás zase dneska budou provázet a budou pískat. Tak si jich prosím vás nevšímejte. Oni v sobotu večer uvidí, co si lidi myslí o jejich pětikoalici,“ vzkázal.

Vystrčil? Třináct funkcí. A co udělal pro české občany? Vzpomeňte si na prezidenta…

Babiš pak představil kandidátku do Senátu Janu Nagyovou. „Kandiduje do Senátu proti panu Vystrčilovi. Pan Vystrčil se 24 let živí politikou. V podstatě pro české občany neudělal vůbec nic. Jel na Tchaj-wan, aby poškodil náš automobilový průmysl. Jeho profese je učitel a za celý život se nenaučil anglicky. Já jsem byl na americké ambasádě s prezidentem Zemanem a on (Vystrčil) si neuměl objednat v angličtině ani kafe. Druhý největší ústavní činitel. Má třináct funkcí, je omylem předseda Senátu. Dostal 8150 hlasů. Tenhle člověk přišel s tím a chtěl zbavit prezidenta Zemana svéprávnosti, když byl tehdy v nemocnici. To je člověk (Vystrčil), který je totálně asociální, který vlastně říká lidem – no tak zálohy, to si zaplaťte sami. Ty všechny jeho výroky tady nechci ani opakovat. Je absurdní, že právě takovíto lidé jsou v nejvyšších funkcích a v zahraničí dělají jen ostudu. Takže protchajwanský, proukrajinský, protičeský!“ uzavřel.

Vymyšlená kauza! Patnáct let stará věc!

Dostal se i k soudu, kde sedí na lavici obžalovaných právě s Janou Nagyovou. „Tady s námi stojí naše kandidátka do Senátu paní Nagyová. Určitě víte, že jsme stíhaní ve vymyšlené kauze Čapí hnízdo. Patnáct let stará věc. Jí zničili život jen proto, že Babiš šel do politiky. A pokud jste nebyli na Čapím hnízdě, jděte se tam podívat. Je to pro lidi, pro děti. Dotace, na kterou byl nárok, byla vrácena,“ vysvětloval Babiš.

„Do basy! Do basy!“ křičeli odpůrci a pískali.

Odpůrci při diskusi s bývalým vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Foto: David Hora



„Ano, tady slyšíme voliče SPOLU. Takhle oni fungují, takhle komunikují. To je jejich úroveň demokracie. Hlavně si jich nevšímejte, prosím vás. Oni, až dostanou ty faktury za elektřinu, tak už nebudou křičet. To se jim pak protáhnou tváře,“ rýpl si expremiér.

Nagyová: Když nefunguje vláda, musí být aktivní Senát

„Bylo mi řečeno, že mám říct, co pro vás budu dělat v Senátu. Tak jsem vám chtěla slíbit modré z nebe a ono už to modré nebe konečně vykukuje,“ zažertovala na úvod kandidátka Jana Nagyová, která připomněla, že už dlouhá léta žije v Jihlavě, a pokračovala:

„Rozhodně bych chtěla rozpohybovat Senát, aby zase začal fungovat jako aktivní instituce. Všechny nás stojí stovky milionů korun. Tak aby o něm bylo slyšet a aby fungoval jako zdravá opozice, zdravá kontrola současné vlády, současné Poslanecké sněmovny. A když nefunguje vláda, tak musí být aktivní Senát. Můžu vám slíbit, že budu dělat, co bude v mých silách, aby se nám tady v tomto regionu žilo líp,“ uzavřela.

Dostálová o bydlení pro mladé rodiny, Havlíček diskutoval s odpůrci

K lidem promluvily pak například i exministryně Alena Schillerová nebo Klára Dostálová. Ta pak pro ParlamentníListy.cz rozebrala mimo jiné bytovou situaci především mladých rodin. „Samozřejmě když si brali hypotéky, tak věděli, že jim někdy skončí fixace. Ale nikdy nemohli předvídat, co se stane s cenami energií. A ty mladé rodiny to dneska prostě nejsou schopny zvládnout. Fixace jim skončila, ty hypotéky se dostaly do astronomických výšin a do toho ty energie. Ale oni mají malé děti. Všechno je drahé. Takže já kladu za vinu panu ministru Bartošovi, že okamžitě nezačal jednat s bankami. Protože já jsem mu ten projekt nachystala. Takzvané vícegenerační hypotéky,“ vysvětlila s tím, že vláda musí na rodiny myslet.

Mítink ANO v Dačicích. Foto: David Hora

„Musí myslet třeba i na to, že chudáci vynakládají peníze za benzín, aby si nakoupili u našich sousedů, kde jsou potraviny levnější. Proč proboha s tím systémovým opatřením neudělají okamžitě na základní potraviny DPH na nulu? Vždyť ti lidi za to nemůžou, že je inflace přes 17 procent. Máme jednu z největších inflací v rámci Evropy, ale bohužel systémová řešení z této vlády nepřicházejí žádná,“ sdělila rázně.

Na akci nechyběl ani exministr Havlíček, který zmínil, jak fungovala vláda Andreje Babiše během covidu, a připomněl pomoc pro lidi i to, jak reagovala tehdejší opozice. Později pak přešel přímo k odpůrcům Andreje Babiše, s nimiž se snažil diskutovat na různá témata, právě například také pomoc při covidu, nákup vakcín a podobně.



