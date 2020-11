Z Vídně: Muslim si postěžoval muslimovi, že jeho žena chce šminky a mobil. „Seřež ji jako psa,“ poradil mu. A co nastalo druhý den?

reklama

Důvod našeho rozhovoru se týkal nejen reakcí čtenářů na jím uvedená slova. „Chtěl bych říct věc, na niž jsem předtím zapomněl, ale zdá se mi hodně vypovídající,“ uvedl. O co přesně jde?

„Chtěl bych, aby si Češi uvědomili, v jakém náboženství žijí ženy ve svazku s muslimy. Jejich role je něco podřadného. Ženy nejsou brány jako rovnocenné partnerky. Když například dojde ke znásilnění, ta žena je nečistá, rodina ji odvrhne, je to podle jejich práva její vina, prý se to děje často, to mi alespoň řekl můj kolega z kanceláře, který byl právě u toho, co chci dnes vašim čtenářům sdělit,“ pokračoval.

Jde o starší záležitost. Podle našeho zdroje to však nic nezměnilo na podstatě.

Bylo to letos v létě, kdy se po práci vydali na pivo. Seděli na zahrádce a popíjeli.

„Vedle horlivě diskutovali dva muslimové. Byli hluční, ačkoli nepili alkohol, přeřvávali se tam, gestikulovali. Co na to říkají kolem, jim bylo jedno. Když to trvalo asi pět minut, moc jsem to už nevnímal. Zato můj kolega z práce ano. Tak jsem ho poprosil, aby mi řekl, co se dělo, jestli jde o fotbal, práci, nebo co se takhle emocionálně řeší. On byl zaražený, ale pak spustil. Ti dva se bavili o tom, co dělat, když chce manželka jednoho z nich moderní vybavení, tedy osobní telefon a šminky. Obojí prý šaría (systém islámského náboženského práva odvozený z náboženských zásad islámu, pozn. red.) zakazuje. Ten, který se ptal, byl zoufalý. Druhý mu řekl, že nejlepší by bylo, kdyby ji zbil. Normálně zbil. A teď probírali, jak to dopadlo. Ten první řekl, že ji zmlátil, ale že to nepomohlo. Ten druhý nato reagoval, že nejlepší bude, když si opatří další manželku... byl jsem z toho docela paf. A ještě teď, i když jsem vám to posledně neřekl, protože mi to ze vzteku nemyslelo,“ uzavřel.

„Tohle nebylo z žádného akčního filmu, bylo to někdy v pět hodin odpoledne na pivu, kde jsem to vyslechl. Těm lidem bylo putna, jestli je někdo poslouchá, natož aby přemýšleli nad tím, že je například někdo okřikne, to se totiž neděje. Hlučným muslimům se povoluje vše, jejich dětem také. Jak jsem už řekl posledně, je to smutné, kam se to řítí. Jestli někdo tvrdí opak, nevěřím tomu, že ve Vídni žil, nevěřím,“ doplnil.

Podle sdělení rakouského deníku Der Standard z druhé poloviny roku 2017 zaujímají muslimové v Rakousku osm procent tamní populace, což znamená, že se zde k islámské víře hlásí zhruba na 700 000 občanů. To je podle studie Vídeňského institutu pro demografii dvojnásobek oproti roku 2001. Číslo i nadále roste.

Situaci mezi Rakušany a muslimy zjevně poškodil nedávný incident, při kterém byli čtyři lidé zabiti a mnoho dalších bylo zraněno, někteří vážně. Střelba se odehrála kolem 20.00 středoevropského času na několika místech v centru města mezi Hofburgem a Dunajským kanálem. Jedno z míst bylo poblíž hlavní městské synagogy v ulici Seitenstettengasse, která však v tom čase byla uzavřená. Obětí se stali dva muži a dvě ženy. Jeden muž zemřel na místě, neboť vrah se k němu ještě vrátil a střílel do něj z pistole. Druhý muž a mladá servírka podlehli zraněním během noci; ráno zemřela v důsledku zranění ještě 44letá žena.

Podle rakouských médií byl pachatelem útoku, kterého policie zastřelila, dvacetiletý Fejzulai Kujtim, potomek albánských přistěhovalců ze Severní Makedonie narozený v Mödlingu u Vídně. V dubnu 2019 byl vídeňským soudem odsouzen k trestu 22 měsíců vězení za teroristické spolčení, protože se ve skupině jiných mladých muslimů pokoušel vycestovat do Sýrie, kde se chtěl připojit k organizaci Islámský stát.

