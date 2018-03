Zdeněk Troška po Českých lvech: Čím ošklivější film, tím větší umění, platí u nás. Filmy na jedno použití

Kromě děkovných projevů se někteří umělci v rámci Českých lvů tentokrát zaměřili i na politiku. Mimo jiné hájili Českou televizi, do které se při svém inauguračním projevu před několika dny opřel prezident Miloš Zeman. Například režisér Jan Svěrák tak v průběhu večera označil kritiku České televize ze strany prezidenta Zemana za největší útok na její nezávislost od roku 2000. Na Českých lvech pak také byly k podpisu archy výzvy na obranu České televize.

Zdeněk Troška: Čím ošklivější film, tím větší umění

Režisér Zdeněk Troška sice udílení cen stejně jako v předešlých letech nesledoval, nemohl se tak vyjádřit k vystoupení některých svých kolegů, ale řekl svůj názor na oceněný film Bába z ledu.

„České lvy už mnoho let nesleduji. Nicméně jsem zhlédl oceněný film Bába z ledu. Je to přesný opak toho, co se snažím točit já, filmy pro dobrou pohodu. Už dlouhou dobu mám pocit, že u nás platí, že čím ošklivější film, tím větší umění. Pro mě to jsou filmy na jedno použití, víckrát je už vidět nemusím a ani nechci. Italský producent Carlo Ponti říkal, že divácky úspěšný film je komerce a film, který se nepovedl a nikdo na něj nechodí, je umění. Ale prosím, proti gustu žádný dišputát,“ uvedl známý režisér mnoha oblíbených pohádek a filmů.

Z důvodu pobytu v zahraničí nemohl letošní slavnostní ceremoniál vyhlášení cen sledovat další český uznávaný režisér, Jiří Adamec. Pro ParlamentníListy.cz se ale vyjádřil k České televizi.

„O Českých lvech nic nevím, neviděl jsem je, byl jsem a stále ještě jsem v Seville ve Španělsku. A pokud jde o Českou televizi, i já samozřejmě vidím redaktorskou ne zrovna objektivnost a nestrannost, ale nemá cenu na karavanu štěkat, vlci vijí a karavana kráčí dál… A pokud by v České televizi někdo chtěl nebo potřeboval změnu, je to pouze v rukách politiků, nikoliv v rukách umělců,“ řekl Jiří Adamec.

ČT nepatří oligarchovi

Politiku během svého proslovu na Českých lvech zmínila kromě Jana Svěráka například i dokumentaristka Olga Sommerová, která mimo jiné uvedla, že tento slavnostní večer vysílá Česká televize, která nepatří žádnému oligarchovi, ale občanům. „V případě, že by mocní chtěli zničit svrchovanost této instituce, vyzývám kolegy filmaře, občany a přátele demokracie, abychom se společně spojili a protestovali proti tomu a uhájili svobodnou Českou televizi,“ řekla Olga Sommerová.

Vystoupení některých umělců, kteří se na Českých lvech zaměřili na politiku, se ve své glose na serveru iDNES.cz věnovala česká filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. „České lvy vyhrála politika. Čímž filmaři dovršili svou zkázu,“ napsala hned v nadpise své glosy. Mimo jiné také zmínila, že na 25. ročníku Českých lvů soutěžilo 51 filmů a z toho 29 vzniklo v koprodukci s veřejnoprávní obrazovkou. „ČT tak plní svou povinnost ze zákona, nicméně mohutné filmařské zbrojení se pak nutně vystavuje podezření, že pod praporem nezávislosti brání umělci také své vlastní živobytí,“ napsala ve své Glose Mirka Spáčilová.

autor: David Hora