Že nás chtějí očipovat? Generál Picek, exvelitel armády, má co říct k minulým měsícům. I Babišovi

„Občané do mě pořád ‚ryli‘, že neděláme v nouzovém stavu to či ono,“ poznamenává cynicky bývalý náčelník generálního štábu české armády a exministr obrany Vlastimil Picek, který starostuje v souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. „Premiér Babiš musí do ústraní, zákonitě,“ zmiňuje muž, který mimo jiné před lety vypovídal v kauze Nagyová. Koho za dění během krize kritizuje a kdo si podle něj zaslouží vyznamenání?

S následky pandemie v obcích musely v předešlých týdnech bojovat zejména starostové. Dobré skóre si tak možná můžeme připsat i proto, že radnice mnohde vedou bývalí vojáci.

„Já jsem to zvládl naprosto v pohodě. Na rozdíl od některých občanů, kteří do mě stále ryli, že neděláme to či ono. Prostě jsou nějaké postupy…,“ reagoval starosta Brandýsa nad Labem Vlastimil Picek na dotaz redaktorky, zda obce s vysloužilými plukovníky a generály v čele se s nouzovým stavem poprali lépe než většina nepřipravené veřejnosti.

Bývalý náčelník generálního štábu české armády, který rovněž chvíli vedl resort obrany, poukazuje, že není jedinou „armádní šarží“ v naší republice, která je připravena v čele obecního úřadu řešit krizové situace. Padla tak jména jako generál Rostislav Kotil ve vedení obce Letkov, bývalý velvyslanec v Indonésii Jaroslav Veselý zakotvil jako starosta v Rané u Loun, generálporučík František Padělek pro změnu v Roudnici nad Labem a další.

Zmatek lidi pobláznil

Lidé ovšem nejsou vojáci, lehce podlehnou panice: „Vláda ještě nic nerozhodla, ústřední krizový štáb ještě nezasedl, a oni už by hned bláznili a dělali různá opatření,“ vzpomíná na první dny, ale kvapně dodává: „I když ani mně se nelíbilo, jak to kraj a Babiš vedli.“ (Hejtmankou Středočeského kraje je místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová. Pozn. red.)

Nevyčítá českým politikům, že nebyli připraveni. Uznává, že podobně na tom byla celá Evropa. Jednu věc však opomenout nehodlá: „To, že jsme měli nedostatek ochranných pomůcek, a všichni to nakonec kupovali v Číně…“

Kritický tón ho opustil, když se nakonec i přímo u nás začaly roušky, štíty a další pomůcky vyrábět. „Velice se mi líbilo, že některé firmy rychle svůj výrobní program přeorientovaly, a to i školy – třeba ČVUT, když začaly vyrábět respirátory na 3D tiskárnách, to bylo výborné,“ ocenil starostující armádní generál.

Kdo jsou pro něj letošní největší hrdinové „v první linii“? „Nejvíc podle mne odvedli bezesporu pracovníci v nemocnicích, zdravotníci a epidemiologové.“

Voják Prymula

Schopným „koronavirovým“ vojákem, a nejen v uvozovkách, je pro něj každopádně Roman Prymula, který v březnu předsedal Ústřednímu krizovému štábu vlády ČR, aktivovaného kvůli pandemii onemocnění COVID-19. Epidemiolog, který je od června vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, mimo jiné nosí vojenskou hodnost plukovník.

Prezident Miloš Zeman mu hodlá 28. října udělit Řád Bílého lva za boj s koronavirem. „Podporuji to, určitě,“ vyjádřil se k návrhu nejvyššího státního vyznamenání Picek, kterému vadilo jen to, že vláda měla s počátkem pandemického stavu ihned začít postupovat podle krizového zákona. „Měli zorganizovat ústřední krizový štáb, který podle zákona vede ministr vnitra, a tím to končí,“ konstatuje Vlastimil Picek a shovívavě dodává, že poté, co se eliminovaly procesní a personální chyby, již vše začalo „běžet“, jak má, tedy cestou orgánu krizového řízení. „Potom to fungovalo,“ uznává.

Vlastimil Picek a (vlevo) generálmajor Břetislav Nytra, bývalý velitel motostřelecké divize v Karlových Varech, v červnu 2020 na Doupově. Foto: Lucie Bartoš

Babiš se měl „schovat“ dřív

Na rozdíl od mnohých, kteří se v dubnu tázali, proč se na brífincích už neukazuje premiér, se armádní generál Picek vůbec nepodivuje a považuje Babišův odklon do ústraní za jedinou správnou reakci v krizové chvíli.

„Musí, zákonitě. Krizi má řídit ministr vnitra.“ A k tomu, že veřejnost měla chvíli zmatek, kdo vlastně krizovou situaci koordinuje, dodal: „Nakonec to sice vysvětlili, ale měli to udělat hned na začátku.“

Chytrá armáda

Z civilního života nemá potřebu „popíchnout“ armádní kolegy a podrobit je kritice, zda se ozbrojené síly státu zapojily do krizové služby co nejefektivněji. „Rozhodně armáda hodně pomohla – nejen Policii ČR, ale i ve zdravotnické oblasti,“ uznává a připomíná, že i ‚Chytrá karanténa‘, řízená Romanem Prymulou, vznikla hlavně z pera armády, co se týče softwarového a počítačového vyhodnocování.

Nebojí se proto, že by byla Chytrá karanténa zneužita, když slýchá občanské konspirace o tom, že nám „chybějí už jen čipy“. „Pocit ubírání svobody nemám. Když se objeví podobné pandemie, tak se holt musí nějak monitorovat,“ říká jednoznačně a napřímo chválí také ministra vnitra Jana Hamáčka, který se své role podle něj zhostil bez poskvrny.

Celkově si myslí, že mimořádná událost dobře dopadla a na pozůstalé je nutné se dívat prizmatem toho, že v podstatě nevíme, kolik zemřelo lidí na úplně jiné choroby, když jsme se „věnovali“ čistě jen covidu-19. „Mnozí pacienti měli potíže jiného zdravotního typu, a také bohužel zemřeli,“ konstatuje na závěr.

Do budoucna nabádá lidi zejména k opatrnosti a rozvážnosti: „Je třeba být obezřetný. Některá média občas také moc klidu nepřidala. Spíš do lidí informace tlačila. Obyčejný člověk pak neví, z čeho si má vybrat.“

Vlastimil Picek byl šéfem obranného resortu v letech 2013–2014, a to ve vládách Petra Nečase a Jiřího Rusnoka. Do roku 1990 byl členem KSČ, poté se v politice angažoval v rámci hnutí Podpora a v české vládě působil jako nezávislý. Jako bývalý ministr obrany pak v roce 2015 vypovídal i u soudu v kauze Nagyová-Nečasová – uvedl, že o sledování tehdejší manželky premiéra Petra Nečase Radky ani dvojice pracovníků Úřadu vlády nevěděl a ani nepodepsal příkaz ke sledování.

