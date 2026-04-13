15. týden na Energetické burze ČMKB

13.04.2026 10:14 | Tisková zpráva
Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly v 15. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 159 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 241 milionů korun.

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2622 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2634 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2218 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2231 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se v maloodběru obchodovaly za cenu 1125 CZK/MWh, ve velkoodběru uzavíraly s kurzem 1139 CZK/MWh. Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2028 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 830 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování na ceně 839 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

Psali jsme:

12. týden na Energetické burze ČMKB
11. týden na Energetické burze ČMKB
10. týden na Energetické burze ČMKB
9. týden na Energetické burze ČMKB

Další články z rubriky

15. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

10:51 15. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 15. týdnu …