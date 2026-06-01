Výstaviště České Budějovice: Den s Armádou ČR a složkami IZS

Českobudějovické Výstaviště se začátkem června promění v centrum vojenské historie i současné moderní techniky. Den s Armádou České republiky a složkami Integrovaného záchranného systému proběhne ve dnech 5. a 6. června 2026. Návštěvníci všech věkových kategorií se mohou těšit na jedinečnou přehlídku výzbroje, výstroje a technických vymožeností, které slouží k obraně státu a bezpečnosti občanů. Vstup je zdarma.
„Den s Armádou se k nám vrátil po třech letech. A letošní program nabízí mimořádně vyvážený zážitek. Návštěvníci uvidí v akci nejmodernější armádní a záchranářskou techniku při dynamických ukázkách, ale zároveň dostanou příležitost nahlédnout do naší vojenské historie díky unikátním expozicím. Náš areál se na dva dny promění v místo, kde se profesionalita současných složek potkává s úctou k našim dějinám,“ řekl předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin.
Jednotlivé útvary a složky budou demonstrovat svou činnost – ať už půjde o Vězeňskou službu, kynology Vojenské policie, nebo ženisty. Diváci budou moci sledovat také precizní vystoupení Čestné stráže Armády České republiky. Po celou dobu konání akce budou navíc veřejnosti volně přístupné vnitřní i venkovní expozice s vojenskou technikou. Své mistrovství předvedou hasiči při simulaci hašení hořícího oleje či taktickém slaňování.
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„Jsem rád, že se nám tuto akci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a managementem Výstaviště podařilo opět zorganizovat. Kromě mnoha dalších spolupracujících se nám podařilo zajistit i dvě vystoupení sextetu Ústřední vojenské hudby, která se minule setkala s velmi pozitivními ohlasy návštěvníků, a stejně tak divácky velmi atraktivní ukázky vojenského bojového stylu MUSADO prezentované studenty Vojenské střední školy z Moravské Třebové. Rád bych poděkoval hejtmanovi Jihočeského kraje za převzetí záštity nad celou akcí a stejně tak i velitelům vojenských útvarů i jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému za vstřícnost při uskutečnění tohoto již tradičního setkání a prezentací pro veřejnost na Výstavišti,“ uvedl ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice plukovník Vladimír Jelínek.
Exkluzivně zahraje Vojenský umělecký soubor Ondráš, o moderních dějinách bude přednášet historik Eduard Stehlík
Vojenskou techniku z první poloviny 20. století předvede několik klubů vojenské historie. V areálu a uvnitř pavilonu B4 si návštěvníci budou moci prohlédnout například zbraně a techniku z období první republiky nebo vozidla z druhé světové války, která budou reprezentovat československou obrněnou brigádu ve Velké Británii. Chybět nebude ani výstava výstroje a výzbroje Československé lidové armády. Sobotní program pak odborně obohatí přednáška významného vojenského historika a plukovníka v záloze Eduarda Stehlíka v pavilonu Z, která detailně přiblíží téma s názvem „Obětovaná země československý rok 1938“.
Exkluzivním sobotním bodem programu pak bude vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš, který své hudební bloky rozehraje v Pivovarské zahradě. Jde o profesionální umělecké těleso zřizované Ministerstvem obrany. Tvoří ho Orchestr lidových nástrojů, taneční skupina a dívčí sbor.
Páteční část akce bude patřit mimo jiné také mladým soutěžícím. Uskuteční se zde 10. ročník krajského kola branně vědomostní soutěže žáků 5. až 8. tříd základních škol, vítězů oblastních kol. „Tuto branně vědomostní soutěž v rámci provádění POKOS (program Ministerstva obrany - příprava občana k obraně státu) organizuje Krajské vojenské velitelství České Budějovice ve spolupráci s Jihočeským krajem, Výstavištěm České Budějovice a Magistrátem města České Budějovice. Její záštitu již tradičně převzala primátorka města České Budějovice Dagmar Parmová Škodová, která v rámci slavnostního zahájení celé akce závod také odstartuje,“ upřesnil tiskový a informační důstojník KVV České Budějovice a koordinátor POKOS kapitán Petr Daňhel.
Termín:
5. – 6. června 2026
Otevírací doba:
pátek i sobota 8:00 – 17:00
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