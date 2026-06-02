Úřad vlády: Nominace na ocenění Úřednický čin roku 2025

03.06.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úřad vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a platformou BYRO vyhlašuje další ročník ocenění ÚŘEDNICKÝ ČIN ROKU.

Úřad vlády: Nominace na ocenění Úřednický čin roku 2025
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

Nominace je možné podávat od 1. do 25. června prostřednictvím webových stránek ZDE.

Úřednický čin roku oceňuje výjimečné počiny jednotlivců a týmů ve veřejné správě, které v roce 2025 přispěly ke zlepšení fungování úřadů, zkvalitnění veřejných služeb nebo celkovému zlepšení života v České republice. Ocenění se zaměřuje na konkrétní projekty, iniciativy a formy spolupráce s reálným dopadem, které mohou být inspirací pro další instituce.

„Veřejná správa stojí na práci lidí, jejichž výsledky nejsou vždy na první pohled vidět, ale bez nich by stát ani samosprávy nemohly fungovat. Úřednický čin roku je příležitostí tyto lidi a jejich práci ocenit a ukázat, že kvalitní, odpovědná a inovativní veřejná služba má přímý dopad na každodenní život v České republice,“ uvedla Tünde Bartha, vedoucí Úřadu vlády České republiky.

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Cílem ocenění je zviditelnit příklady dobré praxe ve veřejné správě, ocenit profesionalitu, inovativní přístup a spolupráci napříč institucemi a současně posilovat důvěru veřejnosti ve fungování státu a samospráv.

Nominace je možné podávat v následujících kategoriích:

  • Inovace ve službách veřejnosti
  • Digitální transformace
  • Skvělá spolupráce
  • Týmová podpora
  • Analytická práce
  • Naděje veřejné správy

Nominaci může podat kdokoli – zaměstnanci veřejné správy, vedoucí pracovníci, kolegové i široká veřejnost.

Ocenění ÚŘEDNICKÝ ČIN ROKU i nominované projekty představují konkrétní příklady toho, jak lze veřejnou správu rozvíjet prostřednictvím inovací, dat, spolupráce a profesionálního přístupu.

Podrobné informace o ocenění i nominační formulář jsou k dispozici na webu ZDE.

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Zdroje:

https://www.cinroku.cz

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