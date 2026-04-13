15. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Celkem bylo zobchodováno 67 tisíc litrů nafty v hodnotě 2 milionů korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno vzrostla oproti hodnotě z minulého týdne o 6,5 procenta.
Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.
