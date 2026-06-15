Posun mezi Ruskem a Ukrajinou? Hned po Trumpových narozeninách

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
„Přeji prezidentu Trumpovi hodně úspěchů, v první řadě v jeho úsilí o ukončení ruské války proti Ukrajině,“ uvedl Zelenskyj.
Před setkáním skupiny G7 v Évian-les-Bains, kde by v úterý měli lídři USA a dalších zemí diskutovat o ruské válce na Ukrajině, Zelenskyj uvedl, že s Trumpem projednal postoj mezinárodních partnerů.
„Máme pro prezidenta Trumpa jedno přání – od všech Ukrajinců: abychom konečně dosáhli míru a tohoto úspěchu dosáhli společně s USA a všemi našimi partnery. To je to nejdůležitější, co si všichni přejeme, a je klíčové, aby americká společnost plně podporovala tuto naši ukrajinskou aspiraci – aspiraci na důstojný mír – a podporovala nás v obraně proti ruské válce,“ prohlásil Zelenskyj.
Na sociální síti X zveřejnil hrozivé záběry z ruského útoku na Kyjev a další ukrajinská města.
„Úsilí o vyrovnání se s následky ruských útoků pokračuje v Kyjevě i v Charkově. Minulou noc Rusové vypustili více než 60 raket pouze na hlavní město. Celkem bylo proti Ukrajině použito 70 raket a 611 dronů. Dosud bylo hlášeno 28 zraněných a čtyři mrtví v hlavním městě,“ upozornil Zelenskyj, který kondoloval pozůstalým.
Požár vypukl i ve slavném klášteře Kyjevskopečerská lávra z 11. století. „A toto je dosud jeden z nejzávažnějších ruských zločinů proti křesťanské kultuře,“ zdůraznil Zelenskyj.
Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 15, 2026
Ve svém večerním projevu ke spoluobčanům Zelenskyj uvedl, že se s Trumpem dohodli na setkání během summitu v Évian-les-Bains.
Agentura Reuters upozornila, že koncem minulého měsíce Zelenskyj napsal Trumpovi a členům amerického Kongresu dopis s žádostí o zvýšení dodávek systémů Patriot, jediné účinné obrany v ukrajinském arzenálu proti ruským balistickým raketám.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
„Dnes také máme důvod být obzvláště vděční Spojenému království – Britové zadrželi ruský ropný tanker u svého pobřeží a toto je první takový krok, který Spojené království podniklo konkrétně. Letos se zadržování ruské stínové flotily v evropských vodách stalo zavedenou praxí. Doprava ropy musí být zastavena, aby se válka Ruska blížila ke konci. Děkuji, Británie!“ prohlásil na videu Zelenskyj.
Také ruský prezident Vladimir Putin popřál Donaldu Trumpovi k narozeninám. Sedmačtyřicátého prezidenta USA označil za „bystrého, pozoruhodného člověka a politika“ a naznačil, že by oba vůdci mohli pozvednout vztahy mezi svými zeměmi na novou úroveň.
„Vážený pane prezidente, drahý Donalde, z celého srdce vám blahopřeji, tak bystrému, pozoruhodnému člověku a politikovi, k vašim 80. narozeninám!“ stojí v Putinově blahopřání, které bylo uveřejněno na stránkách Kremlu. Kremelský poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov oznámil, že spolu oba prezidenti hovořili 55 minut.
„Jsem si jistý, že společně bychom mohli skutečně dát rusko-americkým vztahům novou kvalitu a také hodně udělat pro zajištění bezpečnosti a stability na světové scéně,“ napsal také Putin.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Podle Ušakova ruský prezident také zdůraznil, že „žádné pokusy kyjevského režimu o útok na ruskou civilní infrastrukturu nemohou zvrátit situaci na bojišti, která je pro Ukrajinu klíčová. Není pochyb o tom, že v Évian-les-Bains se Evropané a Zelenskyj pokusí vykreslit přesně opačný obraz a budou schopni pouze navrhovat nápady, které konflikt protahují a prodlužují nepřátelství. Samotnému Zelenskému by mělo být řečeno, že místo pohřbívání nacistických zločinců s poctami by si měl raději připomenout tragédii holokaustu,“ nechal se slyšet Ušakov.
A prý bylo také domluveno, že američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff opět přijedou do Ruska.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.