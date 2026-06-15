Posun mezi Ruskem a Ukrajinou? Hned po Trumpových narozeninách

15.06.2026 11:31 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Válka na Ukrajině pokračuje a prezidenti obou válčících stran popřáli americkému prezidentovi k 80. narozeninám, které oslavil v neděli. Putin označil Trumpa za „bystrého, pozoruhodného člověka a politika“. Rusové a Ukrajinci si přes Trumpa vyměnili vzkazy. Zelenskyj popsal velký zločin proti křesťanství a sám si vyslechl, že by si neměl připomínat nacistické zločince, ale spíš oběti holokaustu.

Posun mezi Ruskem a Ukrajinou? Hned po Trumpových narozeninách
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

14%
75%
6%
2%
3%
hlasovalo: 18033 lidí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil na sociální síti Telegram, že Trumpovi poděkoval za všechnu pomoc, kterou Spojené státy Ukrajině doposud poskytly.

„Přeji prezidentu Trumpovi hodně úspěchů, v první řadě v jeho úsilí o ukončení ruské války proti Ukrajině,“ uvedl Zelenskyj.

Před setkáním skupiny G7 v Évian-les-Bains, kde by v úterý měli lídři USA a dalších zemí diskutovat o ruské válce na Ukrajině, Zelenskyj uvedl, že s Trumpem projednal postoj mezinárodních partnerů.

„Máme pro prezidenta Trumpa jedno přání – od všech Ukrajinců: abychom konečně dosáhli míru a tohoto úspěchu dosáhli společně s USA a všemi našimi partnery. To je to nejdůležitější, co si všichni přejeme, a je klíčové, aby americká společnost plně podporovala tuto naši ukrajinskou aspiraci – aspiraci na důstojný mír – a podporovala nás v obraně proti ruské válce,“ prohlásil Zelenskyj.

Na sociální síti X zveřejnil hrozivé záběry z ruského útoku na Kyjev a další ukrajinská města.

„Úsilí o vyrovnání se s následky ruských útoků pokračuje v Kyjevě i v Charkově. Minulou noc Rusové vypustili více než 60 raket pouze na hlavní město. Celkem bylo proti Ukrajině použito 70 raket a 611 dronů. Dosud bylo hlášeno 28 zraněných a čtyři mrtví v hlavním městě,“ upozornil Zelenskyj, který kondoloval pozůstalým.

Požár vypukl i ve slavném klášteře Kyjevskopečerská lávra z 11. století. „A toto je dosud jeden z nejzávažnějších ruských zločinů proti křesťanské kultuře,“ zdůraznil Zelenskyj.

 

 

Ve svém večerním projevu ke spoluobčanům Zelenskyj uvedl, že se s Trumpem dohodli na setkání během summitu v Évian-les-Bains.

Agentura Reuters upozornila, že koncem minulého měsíce Zelenskyj napsal Trumpovi a členům amerického Kongresu dopis s žádostí o zvýšení dodávek systémů Patriot, jediné účinné obrany v ukrajinském arzenálu proti ruským balistickým raketám.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 25046 lidí
Zelenskyj vedle Trumpa poděkoval také Britům.

„Dnes také máme důvod být obzvláště vděční Spojenému království – Britové zadrželi ruský ropný tanker u svého pobřeží a toto je první takový krok, který Spojené království podniklo konkrétně. Letos se zadržování ruské stínové flotily v evropských vodách stalo zavedenou praxí. Doprava ropy musí být zastavena, aby se válka Ruska blížila ke konci. Děkuji, Británie!“ prohlásil na videu Zelenskyj.

Také ruský prezident Vladimir Putin popřál Donaldu Trumpovi k narozeninám. Sedmačtyřicátého prezidenta USA označil za „bystrého, pozoruhodného člověka a politika“ a naznačil, že by oba vůdci mohli pozvednout vztahy mezi svými zeměmi na novou úroveň.

„Vážený pane prezidente, drahý Donalde, z celého srdce vám blahopřeji, tak bystrému, pozoruhodnému člověku a politikovi, k vašim 80. narozeninám!“ stojí v Putinově blahopřání, které bylo uveřejněno na stránkách Kremlu. Kremelský poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov oznámil, že spolu oba prezidenti hovořili 55 minut.

„Jsem si jistý, že společně bychom mohli skutečně dát rusko-americkým vztahům novou kvalitu a také hodně udělat pro zajištění bezpečnosti a stability na světové scéně,“ napsal také Putin.

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

17%
17%
61%
5%
hlasovalo: 10889 lidí
Došlo i na narážku na vyznamenání jedné z ukrajinských jednotek oceněním spojeným s Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA). Poláci se kvůli tomuto ocenění na Ukrajince hodně zlobí.

Podle Ušakova ruský prezident také zdůraznil, že „žádné pokusy kyjevského režimu o útok na ruskou civilní infrastrukturu nemohou zvrátit situaci na bojišti, která je pro Ukrajinu klíčová. Není pochyb o tom, že v Évian-les-Bains se Evropané a Zelenskyj pokusí vykreslit přesně opačný obraz a budou schopni pouze navrhovat nápady, které konflikt protahují a prodlužují nepřátelství. Samotnému Zelenskému by mělo být řečeno, že místo pohřbívání nacistických zločinců s poctami by si měl raději připomenout tragédii holokaustu,“ nechal se slyšet Ušakov.

A prý bylo také domluveno, že američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff opět přijedou do Ruska.

Psali jsme:

Jízlivý vzkaz Grety k Trumpovým narozeninám asi zapadne
Laudát (KAN): Co sám nerad, nečiň druhému
Víc peněz a kariérní postup. Zelenskyj láká další muže do armády
Vadí vám UPA? To máte smůlu, vzkázali Ukrajinci Polákům

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

http://en.kremlin.ru

https://t.co

https://www.reuters.com

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

druhá světová válka , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , křesťanství , holokaust , Trump , UPA , Zelenskyj , válka na Ukrajiě

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Skončí podle vašehi názoru ruská agrese na Ukrajině ještě v letošním roce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Jana Berkovcová byl položen dotaz

Šedá ekonomika

Vy opravdu věříte tomu, že EET zabrání šedé ekonomice? Jak jako? Představte si situaci, která se běžně děje. Řemeslník nebo třeba ve službách (např. u kadeřnice) dostanete na výběr. Buď levněji bez dokladu nebo s ním dráž. Jak myslíte, že se rozhodne většina lidí, kteří mají hluboko do kapsy? Jak ta...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Po přání Trumpovi Macinka přepnul a týral opozici na citlivém místě

10:00 Po přání Trumpovi Macinka přepnul a týral opozici na citlivém místě

Popřát prezidentovi spojenecké země je slušnost. Pokud se vám to nelíbí, běžte si poplakat na ruskou…