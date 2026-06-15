Primátor Svoboda: Digitální bezpečnost je dnes stejně důležitá jako ta fyzická

Hlavní město zahájí rozsáhlou modernizaci bezpečnostní infrastruktury městských částí. V rámci projektu „Zajištění dodávky a implementace FW pro městské části – 2. etapa“ bude pořízeno a uvedeno do provozu 51 nových firewallů, které zajistí vyšší úroveň ochrany dat, systémů i služeb. Cena je celkem 46,28 milionu korun bez DPH.
Opatření reaguje na potřebu sjednotit a posílit kybernetickou bezpečnost napříč městskými částmi. Zatímco velké městské části získají redundantní řešení pro zajištění vysoké dostupnosti, menší městské části budou nově vybaveny moderními firewally, které dosud neměly k dispozici.
„Digitální bezpečnost je dnes stejně důležitá jako ta fyzická. Městské části musí mít moderní a spolehlivé technologie, které ochrání jejich data i služby, na které se Pražané spoléhají. Tento projekt sjednocuje úroveň zabezpečení napříč Prahou a posouvá nás o krok dál v budování odolného a moderního města,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Zakázka byla zadána v otevřeném řízení. Do soutěže byly podány dvě nabídky, přičemž nejvýhodnější předložila společnost Power Systems s.r.o. s cenou 46,279 milionu korun bez DPH. Hodnoticí komise potvrdila splnění všech podmínek účasti a doporučila výběr této společnosti jako dodavatele. Projekt je financován z investiční akce Bezpečnost IS/ICT a z připravovaných dotačních titulů. Instalace a implementace se uskuteční v rámci roku 2026.
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