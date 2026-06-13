Policie ČR: Lidé stále přecházejí koleje zakázanými místy

Co dělá policie v tomto ohledu pro vaše bezpečí? Zaměřujeme se na tuto problematiku v běžném výkonu služby, intenzivněji pak při speciálních akcích. Poslední se uskutečnila na mnoha místech v kraji, kudy prochází železnice, i na nádražích.
Policisté řešili na 50 osob, které bez ohledu na svou bezpečnost vstoupily do kolejiště podél tzv. širé trati (v místech, která nejsou označena značkou zakazující vstup). A řešili dalších 25 osob, které vstoupily do kolejiště i přes zákazovou značku (ceduli).
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Dáváme i takto najevo, že vaše bezpečí nám není lhostejné. Za prvních pět měsíců roku řešili policisté jen při těchto speciálních akcích v příkazním řízení na místě pokutou zhruba 230 přestupků neoprávněného pohybu v kolejišti. Mimo akce se jednalo o dalších přes 300 přestupků a několik případů odevzdali správnímu orgánu. Z pohledu zákona se jedná o přestupek, za který lze v příkazním řízení na místě uložit sankci až do 10 000 korun.
Riskantní jízda na venkovním spřáhle vlaku
Od nesprávného přecházení přes koleje přejdu k dalšímu riskantnímu jednání. Policisté z oddělení hlavní nádraží Ostrava se zabývali oznámením o jízdě dvou černých pasažérů na venkovním koncovém spřáhle osobního vlaku. Šetřením a vyhodnocením všech dostupných informací zjistili, že dvě osoby měly na spřáhlo zadní vlakové soupravy nasednout v havířovské železniční stanici.
Policisté se postupně dopracovali i informace, o koho se jedná. Byli jimi dva hoši ve věku 14 a 15 let. Svým jednáním měli porušit přepravní podmínky vlakové osobní přepravy, a především měli ohrozit své zdraví a život. Policisté z oddělení hlavní nádraží Ostrava oznámili přestupek Drážnímu úřadu.
V této souvislosti apelujeme na zodpovědné chování také při cestování vlaky s cílem předcházet rizikovým situacím, které mohou skončit v lepším případě zraněním.
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