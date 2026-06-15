Havel (TOP 09): Tünde Bartha jako fúze Martina Nejedlého a Jany Nagyové

Tünde Bartha začíná působit jako fúze Martina Nejedlého a Jany Nagyové. Nikým nevolená šéfka Úřadu vlády vystupuje de facto jako vice-premiérka a na chod státu začíná mít snad větší vliv než i klíčoví ministři!
Já odmítám, aby o naší zemi rozhodovali lidé, kteří nemají žádný mandát, žádnou odpovědnost a jsou bez veřejné kontroly.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
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