Havel (TOP 09): Tünde Bartha jako fúze Martina Nejedlého a Jany Nagyové

15.06.2026 13:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reorganizaci agendy na Úřadu vlády.

Havel (TOP 09): Tünde Bartha jako fúze Martina Nejedlého a Jany Nagyové
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Tünde Bartha začíná působit jako fúze Martina Nejedlého a Jany Nagyové. Nikým nevolená šéfka Úřadu vlády vystupuje de facto jako vice-premiérka a na chod státu začíná mít snad větší vliv než i klíčoví ministři!

Já odmítám, aby o naší zemi rozhodovali lidé, kteří nemají žádný mandát, žádnou odpovědnost a jsou bez veřejné kontroly.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Havel , TOP 09 , vláda , Bartha

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