Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích - Vích (SPD) Ochrana občanů místo ochrany pachatelů.
Společným jmenovatelem by však mělo být jediné: ochrana slušných občanů České republiky.
Právě zde se dlouhodobě ukazuje zásadní rozdíl mezi politikou současné a přístupem předchozí vlády Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana. Zatímco oni často upřednostňovali ideologii a evropské experimenty, současná vláda prosazuje jednoduchý princip – stát má především chránit své občany.
Konec podmínek za znásilnění
Jednou z nejvýznamnějších změn je zpřísnění dolní hranice trestních sazeb za znásilnění. Veřejnost oprávněně pobuřovaly případy, kdy pachatelé závažných sexuálních trestných činů odcházeli od soudů pouze s podmínkou.
Znásilnění představuje jeden z nejzávažnějších útoků proti lidské důstojnosti, osobní svobodě a fyzické integritě člověka. Oběti musí mít jistotu, že stát stojí na jejich straně a že spravedlnost není jen prázdným pojmem.
Ochrana dětí a rodin
Správným krokem je také důslednější postih neplacení výživného. Děti nesmějí doplácet na nezodpovědnost rodičů a samoživitelé musí mít jistotu, že stát bude jejich práva účinně chránit. Podporujeme rovněž tvrdší postup proti obchodování s drogami, organizovanému zločinu a agresivním řidičům, kteří vědomě ohrožují životy ostatních. Stejně tak vítáme zpřísnění postihů za týrání zvířat. Civilizovaná společnost nemůže tolerovat krutost vůči bezbranným tvorům.
Tvrdě proti nelegální migraci
Pozitivně lze hodnotit i zpřísnění trestů za organizování a podporu nelegální migrace. Převaděčské skupiny představují organizovaný zločin a významnou bezpečnostní hrozbu. Současně je však třeba připomenout, že právě vláda Petra Fialy souhlasila s evropským migračním paktem, který zavádí mechanismus povinné solidarity a vytváří tlak na přerozdělování migrantů mezi členské státy Evropské unie.
Od samého počátku tvrdím, že taková politika není řešením. Nelze na jedné straně zpřísňovat postihy za nelegální migraci a na druhé straně souhlasit s evropskými mechanismy, které důsledky migrační krize rozdělují mezi členské státy místo toho, aby řešily její příčiny. Česká republika již dnes nese mimořádně vysokou zátěž. V přepočtu na počet obyvatel patří mezi země s nejvyšším počtem osob, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Na našem území se nacházejí stovky tisíc ukrajinských uprchlíků. Česká republika tak prokázala solidaritu v rozsahu, který patří k nejvyšším v Evropě. O to méně přijatelné jsou další pokusy přenášet na naši zemi důsledky dlouhodobě nezvládnuté migrační politiky některých západoevropských států.
Je proto jasně odmítnout povinné relokace migrantů a podporovat ochranu vnějších hranic Evropské unie, důsledné vracení osob bez nároku na azyl a nulovou toleranci vůči nelegální migraci. Úkolem českého státu není přebírat důsledky rozhodnutí jiných zemí ani „adoptovat“ migranty přicházející do Evropy v rámci nefunkční migrační politiky Evropské unie. Úkolem českého státu je chránit bezpečnost a zájmy občanů České republiky.
Proto současná vláda s účastí SPD odmítla implementovat takové části migračního paktu, které by vedly k povinnému přerozdělování migrantů do České republiky.
Moderní justice a efektivní stát
Podporujeme také rozumnou modernizaci justice. Elektronizace, využívání moderních technologií a zrychlení soudních řízení mohou přispět k lepšímu fungování státu. Technologie však nikdy nesmějí být důležitější než ochrana práv občanů a spravedlivý proces.
Bezpečnost občanů na prvním místě
Poslední roky ukázaly, že příliš měkký přístup k trestné činnosti nevede k větší bezpečnosti ani ke spravedlnosti. Občané očekávají, že stát bude chránit jejich životy, majetek, rodiny a svobody. Na rozdíl od předchozí vlády Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana považujeme bezpečnost občanů za jednu ze základních povinností státu. Nevěřím, že problémy vyřeší další evropské regulace, migrační kvóty nebo ideologické experimenty.
Věřím v silný stát, který chrání své občany, důsledně vymáhá právo a hájí národní zájmy. Protože stát má chránit slušné lidi, nikoliv pachatele.
Převzato z Profilu.
Ing. Radovan Vích
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