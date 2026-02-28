Fiala (ODS): Nesmírně krutý íránský režim by měl co nejdříve skončit

28.02.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k aktuálmí situaci na Blízkém východě

Fiala (ODS): Nesmírně krutý íránský režim by měl co nejdříve skončit
Foto: Repro Petr Macek, YouTube
Popisek: Petr Fiala

Nesmírně krutý íránský režim zavraždil desetitisíce svých občanů a měl by co nejdříve skončit. Nesmí také nadále představovat hrozbu pro další země. Doufám, že izraelsko-americké údery povedou k pádu vlády ajatolláha Chameneího a k tomu, že Írán nezíská jaderné zbraně.

Už se ale ukázalo, že vyslat rakety na Írán k tomuto cíli automaticky nevede. Otázka tedy je, zda má americký prezident plán, jak dál postupovat. Zkušenosti s jeho politikou tomu zatím moc nenasvědčují. Uvidíme v příštích dnech.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Fiala (ODS): Co na Babišovo sobecké jednání řeknou naši spojenci?
Fiala: Ne, Pavel naší vládě nepomáhá. Dejte na zbraně pro Ukrajinu aspoň pár milionů
Fiala (ODS): Není doba na malichernosti. Spolupráce je nutná
Petr Fiala dnes nechtíc odhalil víc, než zamýšlel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Írán , ODS , Blízký východ

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by aktuální íránský režim co nejdřív skončit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Imunita

Tvrdíte, jak imunita není fér. Souhlasím. Proč teda neusilujete o její zrušení? Nebo nevím o tom, že byste se o to jako vy nebo vaše strana kdy pokusili.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Sání varlat je dokonalou předehrouSání varlat je dokonalou předehrou Jedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětůJedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětů

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (ODS): Nesmírně krutý íránský režim by měl co nejdříve skončit

22:01 Fiala (ODS): Nesmírně krutý íránský režim by měl co nejdříve skončit

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k aktuálmí situaci na Blízkém východě