Fiala (ODS): Nesmírně krutý íránský režim by měl co nejdříve skončit

Nesmírně krutý íránský režim zavraždil desetitisíce svých občanů a měl by co nejdříve skončit. Nesmí také nadále představovat hrozbu pro další země. Doufám, že izraelsko-americké údery povedou k pádu vlády ajatolláha Chameneího a k tomu, že Írán nezíská jaderné zbraně.
Už se ale ukázalo, že vyslat rakety na Írán k tomuto cíli automaticky nevede. Otázka tedy je, zda má americký prezident plán, jak dál postupovat. Zkušenosti s jeho politikou tomu zatím moc nenasvědčují. Uvidíme v příštích dnech.
