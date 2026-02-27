Konec výmluv. Hlubiňák byl roky symbolem bezmoci. Pak přišel Radim Ivan!

28.02.2026 16:53 | Rozhovor
autor: Jaroslav Polanský

Z místa, které politici nedokázali vyřešit celé roky, může vzniknout moderní bydlení. Co rozhodlo? Tvrdá práce, strategie a ochota jít proti proudu. Zakladatel iniciativy ČESKO.plus a stínový ministr ODS pro místní rozvoj Radim Ivan popisuje moment, kdy se nemožné začalo měnit v realitu.

Foto: R.Ivan
Popisek: „Hlubiňák“ v Ostravě

Pane místostarosto, začněme tématem ubytoven. Ještě před pár lety to bylo označováno za neřešitelný problém. Dnes mluvíte o rekonstrukci Hlubiny. Co se změnilo?

Změnil se hlavně přístup. My jsme si na radnici s kolegy z odboru strategického rozvoje řekli jednu věc – buď budeme dál psát petice a reagovat jen na emoce, nebo začneme pracovat systematicky. Udělali jsme analýzu celé situace, otevřeli dialog s majitelem a hledali řešení, které dává smysl dlouhodobě. Zapojil se strategický odbor, sociální, majetek i další kolegové. A výsledek? Po téměř třech letech jsme ve fázi záměru rekonstrukce.

Vy ale často říkáte, že tomu na začátku nevěřil skoro nikdo.

To je pravda. Když jsem o tom mluvil před volbami v roce 2022, slyšel jsem, že jsem snílek. Na sociálních sítích mě někteří označovali za kecala a že to nikdy nepůjde. Upřímně – mě to spíš motivovalo. Protože jsme věděli, že pokud nastavíme správné prostředí a vydržíme, změna možná je. A dnes se ukazuje, že strategie a dialog fungují víc než rychlá politická gesta.

Jakou roli hrála spolupráce uvnitř radnice a s vedením obvodu?

Bez spolupráce by to nešlo. Postupně jsme našli společný směr i se starostou Martinem Bednářem a projekt jsme posunuli dál. Na začátku jsme měli různé pohledy, ale právě schopnost se domluvit je podle mě známka funkční radnice. Výsledek není o tom, kdo měl pravdu první, ale že jsme jako tým dokázali věci posunout.

Co tedy konkrétně znamená rekonstrukce Hlubiny?

Pokud projekt dopadne, vznikne standardní bytový dům – moderní bydlení se zimními zahradami a normálním prostředím pro život. A je potřeba říct ještě jednu věc: největší riziko nese majitel. Bavíme se klidně o investici kolem půl miliardy korun. A teď k tomu, co lidé často nevidí. V současném modelu ubytovny by majitel podle mých odhadů vydělával na takovou částku klidně dvacet až pětadvacet let. To není jednoduché rozhodnutí, to je obrovský skok do nejistoty. Navíc to není jako vzít si hypotéku. Musíte ten dům dobře postavit, správně odhadnout, co lidé budou chtít kupovat nebo kde budou chtít bydlet v nájmu, a nesmí se vám po cestě nic zásadního pokazit. Potřebujete rychle získat všechna povolení a papíry – a všichni víme, že v naší zemi je to dnes složité bez ohledu na to, kdo je zrovna u vlády. A právě tohle jsou věci, které musíme řešit politicky – my v ODS, ale i další, kteří chtějí, aby se v Česku stavělo rychleji a chytřeji. Pokud chceme moderní města, musíme vytvořit prostředí, kde se dobré projekty vyplatí dělat.

Pane místostarosto, teď mluvíte spíše k vaší roli stínového ministra pro místní rozvoj, pojďme zpátky ještě k Jihu. Někteří lidé ale říkají, že majitel na ubytovnách vydělával a neměl by být podporován.

Promiňte, síla zvyku. Tohle je strašně jednoduchá zkratka. Ubytovny byly jen špička ledovce. Problém je celý systém bydlení a dávek. Dnes na příspěvek na bydlení dosahují i lidé, kteří by na něj dosahovat neměli, a ten systém deformuje trh. Výsledek? Rostou nájmy úplně všem. A pokud bychom chtěli moralizovat, museli bychom kritizovat nejen jednotlivce, ale i velké firmy a další aktéry z toho, že pronajímají sociálně slabším. Ubytovna byla viditelná, protože tam došlo ke kumulaci.

Jak by podle vás měla vypadat bytová politika na Jihu?

Smíšené prostředí. Integrace místo segregace, ale do určité míry. Dlouhodobě říkáme, že v jednom vchodě by nemělo být víc než zhruba patnáct procent domácností závislých na dávkách. Sociální transfer funguje jen tehdy, když je prostředí vyvážené. To dnes nebývá. Hlubina je pro nás memento toho, kam vede kumulace sociálně slabých na jednom místě. Pomáhat ano, ale zároveň tlačit dopředu a očekávat výsledky. Jak tvrdí jedno čínské přísloví: Nedávej lidem rybu, ale nauč je ji chytat. Toho se držím.

Vy ale často mluvíte i o tom, že na ulicích je málo lidí. Proč?

Je to jednoduchá realita. Velká část obyvatel ráno odjede za prací mimo obvod, další část jde do škol. A zbytek je na tak velké území prostě málo, takže veřejný prostor někdy působí prázdně. Naše město rovněž stárne, pokud máme zvýšit kvalitu služeb, pak nás musí zde bydlet více. A ideálně více lidí, kteří mají peníze, a kteří je utratí v našich obchodech, kavárnách a cukrárnách. My chceme město, které žije celý den – bazén, divadlo Mír, barbeři i moderní kanceláře pro každého podnikatele s notebookem. Město, kde lidé zůstávají, ne jen přespávají. Pak budou ulice bezpečnější.

To znamená víc výstavby?

Ano. Pokud chceme živé město, musíme stavět. Ale chytře – mix bydlení, práce, služeb, otevřeného přízemí a veřejného prostoru. Buď budeme města rozvíjet dovnitř, nebo budeme dál stagnovat. A to je podle mě největší výzva dnešní politiky.

Vy často říkáte, že vaše návrhy zpočátku vyvolávají nedůvěru.

To je pravda. A já to beru jako součást práce. Když přijdete s novým přístupem, část lidí nevěří. Ale pokud máte strategii, data a tým, který ji dotahuje, výsledky se dřív nebo později ukážou. Naším cílem není dělat populární rozhodnutí. Naším cílem je dělat rozhodnutí, která dávají smysl dlouhodobě pro obyvatele Jihu.

Na závěr – co čeká čtenáře v dalším dílu vašeho seriálu?

Příště se podíváme na věci, které byly možná ještě emotivnější než ubytovny. Slučování na Jihu, veřejná projednání, petice a hlavně strach ze změn. Protože politika není jen o projektech, ale i o tom, jak zvládnout konflikty a vysvětlovat lidem, proč se některé věci musí změnit.

