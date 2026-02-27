České dráhy: Polské Pendolino vyjede na české koleje

Od 9. března do 17. června 2026 nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na vnitrostátní vlaky SC 511 / 516 na trase Praha – Bohumín a zpět vysokorychlostní vlakovou jednotku ED250 Pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími proběhnou v rámci probíhajícího schvalovacího procesu této jednotky pro provoz v České republice. Bude to poprvé, kdy polské Pendolino projde pravidelným provozem mimo Polsko.
„Během jedenácti let, co jsou Pendolina v Polsku v provozu, najezdila miliony kilometrů a my máme radost, že další přibydou právě na vlacích Českých drah. Našim cestujícím nabídneme jedinečný zážitek zkusit to úplně nejlepší, co polská železnice nabízí a zároveň tím pomůžeme našim polským kolegům se schvalovacím procesem. Je to další krok v posílení spolupráce mezi Českými drahami a polským státním dopravcem PKP Intercity,“ říká k nasazení jednotky ED250 předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
„Máme radost, že naši sousedé budou mít možnost cestovat vlaky Pendolino PKP Intercity. Za uplynulých deset let se tyto soupravy pro polské cestující staly symbolem moderního cestování. Přeji těm českým pohodlnou cestu a zvu je také k ochutnání polských specialit v restauračním vozu WARS. Jde o vlaky, které byly vyzkoušeny v provozu a jsou spolehlivé,“ uvádí Adam Wawrzyniak, člen představenstva dopravce PKP Intercity.
Zkušební provoz s cestujícími navazuje na testovací jízdy, které proběhly v České republice v říjnu 2025. Od 9. března budou polská Pendolina nasazena po přibližně tři měsíce na trase z Bohumína přes Ostravu, Olomouc a Pardubice do Prahy. Během zkušebního provozu s cestujícími má polské Pendolino ujet na našich tratích v souhrnu 60 tisíc kilometrů. Dle provozní situace se cestující s polským Pendolinem nejčastěji potkají na vlacích SC 511 Praha hl.n. (15:31) – Bohumín (18:54) a SC 516 Bohumín (4:58) – Praha hl.n. (8:28).
Budou v nich platit stejné přepravní podmínky, jako v jiných spojích SuperCity, mezi Bohumínem a Prahou jsou vlaky povinně místenkové. Místenku si mohou cestující k jízdence zdarma přidat při nákupu on-line na webu ZDE nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Cestující se ve vlaku setkají klasicky s českým vlakovým personálem, restaurační služby bude zajišťovat polská společnost WARS, českým cestujícím se tak otevírá unikátní příležitost k „ochutnávce“ polské gastronomie na železnici na lince mezi Ostravou a Prahou.
Pendolino PKP Intercity (řada ED250) nabízí cestujícím:
- moderní klimatizovaný interiér,
- ergonomická sedadla,
- Wi-Fi,
- bezbariérové uspořádání,
- moderní informační systém,
- bistro vůz,
- tichou a komfortní jízdu.
Polský dopravce PKP Intercity nakoupil během let 2011 až 2014 od výrobce Alstom 20 vysokorychlostních jednotek Pendolino s maximální konstrukční rychlostí 250 km/h. Každá jednotka sestává ze 7 vozů, celková délka jednotky je 187,4 metrů a kapacita 402 míst k sezení. Jednotky jsou vybaveny nejmodernějším evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS. Jednotky ED250 jsou vybaveny pro provoz v systémech 25 kV AC 50 Hz i 3 kV DC a v České republice jsou povoleny pro provoz rychlostí až 160 km/h. V Polsku jezdí rychlostí až 200 km/h.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.