Chámeneí je mrtev, tvrdí Izrael. Kupka slaví

Dlouholetý nejvyšší vládce Íránu je mrtev. Tato zpráva proletěla mnoha světovými médii. S odvoláním na izraelský zdroj o Chameneího smrti informovala i agentura Reuters. Televize Fox News oznámila, že i podle amerických zdrojů je Chameneí mrtev. Spolu s ním bylo údajně zabito 5 až 10 nejvyšších představitelů islámského státu.
O smrti Chameneího informuje i server listu USA Today.
Otázkou je, co teď bude s Íránem dál. Převezme moc některý z Chameneího spojenců? Nebo z jeho rodiny? Nebo se režim zhroutí? Vzhledem k tomu, že Alí Chameneí se narodil v roce 1939, už vzhledem k jeho věku se dalo předpokládat, že existuje v nejvyšších íránských patrech plán, kdo dosavadního duchovního vůdce nahradí.
Chameneí vládl v Íránu od roku 1989.
Ačkoli Chameneího smrt není definitivně potvrzena, předseda ODS Martin Kupka se k ní už vyjádřil.
„Zprávu o smrti vůdce Chameneího vnímám jako možný začátek důležitých změn v Íránu. Doufám, že smrt tyrana povede ke konci autoritářského a krutého režimu a ke svobodě pro íránský lid," vyjádřil se k situaci Kupka.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.