Chámeneí je mrtev, tvrdí Izrael. Kupka slaví

28.02.2026 22:11 | Monitoring
autor: TemP

Izraelský úředník, jenž si přál zůstat v anonymitě, sdělil agentuře Reuters, že íránský duchovní vůdce Alí Chameneí je mrtev. Jeho mrtvé tělo prý již bylo nalezeno. Ačkoli Chameneího smrt není definitivně potvrzena, předseda ODS Martin Kupka se k ní už vyjádřil.

Foto: ČT24
Popisek: Martin Kupka

Dlouholetý nejvyšší vládce Íránu je mrtev. Tato zpráva proletěla mnoha světovými médii. S odvoláním na izraelský zdroj o Chameneího smrti informovala i agentura Reuters. Televize Fox News oznámila, že i podle amerických zdrojů je Chameneí mrtev. Spolu s ním bylo údajně zabito 5 až 10 nejvyšších představitelů islámského státu.

O smrti Chameneího informuje i server listu USA Today.

smrt Chameneího

Otázkou je, co teď bude s Íránem dál. Převezme moc některý z Chameneího spojenců? Nebo z jeho rodiny? Nebo se režim zhroutí? Vzhledem k tomu, že Alí Chameneí se narodil v roce 1939, už vzhledem k jeho věku se dalo předpokládat, že existuje v nejvyšších íránských patrech plán, kdo dosavadního duchovního vůdce nahradí.

Chameneí vládl v Íránu od roku 1989. 

Ačkoli Chameneího smrt není definitivně potvrzena, předseda ODS Martin Kupka se k ní už vyjádřil. 

„Zprávu o smrti vůdce Chameneího vnímám jako možný začátek důležitých změn v Íránu. Doufám, že smrt tyrana povede ke konci autoritářského a krutého režimu a ke svobodě pro íránský lid," vyjádřil se k situaci Kupka. 

Zdroje:

https://www.foxnews.com/world/irans-supreme-leader-ali-khamenei-dead-after-idf-strike-hits-tehran-compound-israeli-source-confirms

https://www.reuters.com/world/iran-crisis-live-explosions-tehran-israel-announces-strike-2026-02-28/

