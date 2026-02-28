Ministr Macinka: Očekáváme masivnější operaci, která může trvat i několik týdnů

Dnes jsem v ranních hodinách telefonoval se svým izraelským protějškem, který mi potvrdil úzce koordinovanou akci v Íránu s americkými silami. Hlavním cílem společných izraelsko-amerických úderů jsou podzemní íránská jaderná zařízení a další vojenské objekty spojené se systémy balistických střel.
České MZV dlouhodobě před cestami do regionu varovalo a v posledních týdnech a dnech důrazně vyzývalo přítomné české občany k neprodlenému opuštění země. V současné chvíli jsou v systému DROZD registrováni tři čeští občané, kteří se pohybují na území Íránu. Ministerstvo je v kontaktu se všemi Zastupitelskými úřady v blízkovýchodním regionu včetně ZÚ v Teheránu.
Očekáváme masivnější operaci, která může trvat i několik týdnů. Českým občanům i nadále silně doporučujeme necestovat do zemí blízkovýchodního regionu. Kromě Íránu a Izraele se varování týká také plánovaných cest do Libanonu, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a SAE.
Mgr. Petr Macinka
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.