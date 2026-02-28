Írán se chce dohodnout. Vyslal signál Trumpovi

Televize NBC News naznačuje, že Írán je ochoten co nejrychleji konflikt s USA a Izraelem ukončit a dospět k míru. Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí v rozhovoru pro NBC konstatoval, že Írán útočí na americká vojenská zařízení v oblasti Blízkého východu, a ne na „Američany v jejich zemi“. Dodal, že Teherán má zájem o deeskalaci a je připraven jednat, jakmile skončí společné americko-izraelské údery.
Agentura Bloomberg uvedla, že pokud by to 47. prezident USA Donald Trump myslel vážně se změnou režimu v Íránu, musel by provést i vojenskou pozemní operaci.
Některá izraelská média spekulují, že Chameneí je po smrti. Server listu The Jerusalem Post napsal, že Chameneí byl pro izraelské ozbrojené síly cílem číslo 1. Izrael se prý zaměřil především na zneškodnění představitelů režimu, zatímco Američané se zaměřili na jiné cíle.
Hlavním cílem je íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Izraelská sebedůvěra v otázce jeho zabití vzrostla. Chameneího smrt však zatím nebyla definitivně potvrzena.
