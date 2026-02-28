Írán se chce dohodnout. Vyslal signál Trumpovi

28.02.2026 20:24 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Írán naznačuje ochotu jednat. Agentura Bloomberg upozornila, že pokud to prezident USA Donald Trump myslí se změnou režimu v Teheránu vážně, bude muset nařídit jednu zásadní věc. Izraelská média spekulují, že íránský duchovní vůdce Alí Chameneí je po smrti.

Foto: pixabay.com
Popisek: Írán

Televize NBC News naznačuje, že Írán je ochoten co nejrychleji konflikt s USA a Izraelem ukončit a dospět k míru. Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí v rozhovoru pro NBC konstatoval, že Írán útočí na americká vojenská zařízení v oblasti Blízkého východu, a ne na „Američany v jejich zemi“. Dodal, že Teherán má zájem o deeskalaci a je připraven jednat, jakmile skončí společné americko-izraelské údery.

Do kamer také prohlásil, že pokud ví, tak duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí je stále naživu.

Agentura Bloomberg uvedla, že pokud by to 47. prezident USA Donald Trump myslel vážně se změnou režimu v Íránu, musel by provést i vojenskou pozemní operaci.

Některá izraelská média spekulují, že Chameneí je po smrti. Server listu The Jerusalem Post napsal, že Chameneí byl pro izraelské ozbrojené síly cílem číslo 1. Izrael se prý zaměřil především na zneškodnění představitelů režimu, zatímco Američané se zaměřili na jiné cíle.

Hlavním cílem je íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Izraelská sebedůvěra v otázce jeho zabití vzrostla. Chameneího smrt však zatím nebyla definitivně potvrzena.

Psali jsme:

Zelenskj pochválil útok na Írán. Připomněl drony na Ukrajině
Jste jako Fialovci, slyšel Babiš od občana. Může za to Izrael
Premiér Babiš: Íránský jaderný program a podpora terorismu jsou nebezpečím i pro nás
Ministr Macinka: Očekáváme masivnější operaci, která může trvat i několik týdnů

 

Írán , Izrael , USA , zahraničí , Bloomberg , Chameneí , NBC News , The Jerusalem Post

