Žádná demokracie, jen terorismus. Okamurovo varování k Trumpovu úderu

28.02.2026 21:14 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Světem zatřásl útok Izraele a Spojených států na Írán. K útoku se vyjádřil i předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). „… dosud v žádné zemi na Blízkém východě či v severní Africe, kde došlo k zásahu USA a spojenců, nevznikla standardní demokracie,“ pravil Okamura. Přidal jedno varování.

Žádná demokracie, jen terorismus. Okamurovo varování k Trumpovu úderu
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Předseda české dolní parlamentní komory Tomio Okamura (SPD) na sociální síti vyjádřil naději, že vojenská operace Izraele a Spojených států nebude trvat dlouho, protože je třeba mít na zřeteli především mír.

„Doufám, že dojde co nejdříve k jednání, a to i na půdě OSN. Je potřeba také myslet na mnoho českých občanů v regionu, aby byli v bezpečí. Faktem je, že válka není řešením, jelikož dosud v žádné zemi na Blízkém východě či v severní Africe, kde došlo k zásahu USA a spojenců, nevznikla standardní demokracie, ale naopak jen terorismu,“ napsal Okamura.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Varoval také, že útok na Írán se může projevit i v ekonomické oblasti. A také v migrační krizi.

Ale tak či tak je podle Okamury třeba myslet také na izraelský zájem.

„Zároveň platí, že pokud by se Írán dostal ke zbraním hromadného ničení, tak je hrozbou pro celý svět a Írán s atomovou bombou je také existenční hrozbou pro Izrael,“ napsal Okamura.

Ve svém prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že vojenská operace „bude pokračovat tak dlouho, jak bude nutné“. Izraelského premiéra citoval server katarské televize Al-Džazíra.

 

 

