Žádná demokracie, jen terorismus. Okamurovo varování k Trumpovu úderu

„Doufám, že dojde co nejdříve k jednání, a to i na půdě OSN. Je potřeba také myslet na mnoho českých občanů v regionu, aby byli v bezpečí. Faktem je, že válka není řešením, jelikož dosud v žádné zemi na Blízkém východě či v severní Africe, kde došlo k zásahu USA a spojenců, nevznikla standardní demokracie, ale naopak jen terorismu,“ napsal Okamura.
Tomio Okamura
Ale tak či tak je podle Okamury třeba myslet také na izraelský zájem.
„Zároveň platí, že pokud by se Írán dostal ke zbraním hromadného ničení, tak je hrozbou pro celý svět a Írán s atomovou bombou je také existenční hrozbou pro Izrael,“ napsal Okamura.
Ve svém prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že vojenská operace „bude pokračovat tak dlouho, jak bude nutné“. Izraelského premiéra citoval server katarské televize Al-Džazíra.
