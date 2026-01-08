Čunek (KDU-ČSL): Mnozí si pletou pravomoci českého prezidenta s těmi americkými

Prezident odmítá jmenovat Filipa Turka ministrem - já se jeho jmenování nebojím.
S ohledem na Ústavu u něj totiž nevidím žádnou zákonnou překážku, která by bránila tomu, aby byl ministrem jmenován. To, že se v minulosti při mladické nerozvážnosti snažil zaujmout určitou část voličů méně vhodnými výroky, je možné. Ústavní pořádek v České republice je ovšem jasně daný. Premiér vládu navrhuje a prezident ji v případě, že neexistuje žádná zákonná překážka, jmenuje. Mnozí si ale pletou pravomoci českého prezidenta s těmi americkými.
Filip Turek by zkrátka měl mít možnost ukázat, zda by byl dobrým ministrem, či nikoli. Opozice by na každou jeho chybu jistě rázně a rychle upozornila. Nemůže ale nastat situace, kdy proběhnou řádné volby, vznikne koalice a teprve poté budou lidé na ulici určovat, koho ve vládě chtějí a koho nikoli.
Jiří Čunek
