„Fialův poražený režim“ naplňuje slovenský scénář. Vážné nařčení

08.01.2026 13:43 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Komentátor Petr Holec ironicky označuje chování opozice a spřízněných mainstreamových médií jako „slovenský scénář“, kde tamní opozice, média a neziskovky také nezvládají fakt, že ve volbách v roce 2023 vyhrál Robert Fico. „Poražený režim Petra Fialy“ podle Holce výjimečně nelhal, když strašil slovenským scénářem, jen ho ve skutečnosti naplňuje sám.

„Fialův poražený režim“ naplňuje slovenský scénář. Vážné nařčení
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Petr Fiala v superduelu na CNN Prima NEWS

Holec připomíná, jak před volbami politici pětikoalice a řada médií strašili Česko, že nám v případě vítězství opozice hrozí „slovenský scénář“. Podle Holce tehdy výjimečně nelhali, jen „slovenský scénář rozjeli sami fialovci a jejich novináři“.

„Ti se stejně jako slovenská opozice prostě odmítli smířit s volební porážkou, s níž díky automatické podpoře hlavních médií v čele s těmi veřejnoprávními absolutně nepočítali. Po volbách proto začali předstírat, že vlastně neprohráli a vládnou dál,“ všímá si Holec jednání minulé vlády v posledních měsících.

„A jejich média taky hned rozjela negativní kampaň proti formující se vládě ANO, SPD a Moto. Té začali pražští novináři okamžitě přezdívat ‚vláda národní ostudy‘. To očividně v rámci vlastní terapie z povolebního šoku, protože i oni volby prohráli,“ pokračuje Holec.

A právě po vzoru slovenské opozice i naši poražení začali strašit národ, že po jejich volebním neúspěchu končí demokracie. „I když to samozřejmě byli právě oni, kdo ji jako první od pádu totality ohrozil. A to bezprecedentní permanentní delegitimizací opozice i jejích voličů, cenzurou odlišných názorů přebalenou do boje s dezinformacemi a taky nezákonným vypínáním médií,“ tvrdí komentátor.

Holec ve svém komentáři na platformě Opinio dále analyzuje jednotlivé podzimní přešlapy tehdy odcházející vlády, jako byla úsměvná cesta na Slovensko a také upozorňuje, jak se po letech opět zázračně objevila ta správná demokratická občanská společnost a ihned začala demonstrovat proti sotva nastoupivší Babišově vládě.

„Co z toho plyne? Hlavně bohužel to, že nás čekají opravdu hnusné čtyři roky. Nesmíření se s volební prohrou a permanentní totální bojkot nové vlády ze strany opozice i jejích médií bude pokračovat až do příštích voleb. A jak se budou blížit, bude to jen horší!“ obává se Holec.

Psali jsme:

Budu sledovat vládu, sliboval Pavel. A Holec se neudržel
Těsně před zrušením ztropil Foltýnův odbor svůj poslední skandál
„Pavel porušil slib.“ Holec po hradní schůzce poslal informace mezi lidi
Holec: Babiš znesvětil Fialu. Proto po něm jdou

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/fialovci-nekecali-opravdu-rozjeli-slovensky-scenar

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , Fico , Holec , média , Slovensko

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte, že politici bývalé vlády by měli nechat Babiše vládnout a neházet mu klacky pod nohy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Nemyslím si, že ČT a ČRo jsou dokonalé a že jsou vždy nestranné

Věta v titulku jsou vaše slova, s kterými souhlasím určitě nejen já. Ale proč je teda máme všichni povinně platit? Věříte snad tomu, že bez povinných poplatků nejde docílit nezávislosti? A považujete tyto instituce dnes za nezávislé? Protože podle mě jsou nezávislé instituce i nestranné a samotnou n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Domácí prostředky postaví ňadra do trvalého pozoruDomácí prostředky postaví ňadra do trvalého pozoru Věk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítěVěk, kdy klesá ženská plodnost i šance na zdravé dítě

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Útoky starého i mladého Koláře na „žumpu a sv*ně“ oplaceny

14:43 Útoky starého i mladého Koláře na „žumpu a sv*ně“ oplaceny

Slovo „svině“ padlo směrem k podporovatelům Tomia Okamury ze strany europoslance Ondřeje Koláře (TOP…