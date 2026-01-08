„Fialův poražený režim“ naplňuje slovenský scénář. Vážné nařčení

Holec připomíná, jak před volbami politici pětikoalice a řada médií strašili Česko, že nám v případě vítězství opozice hrozí „slovenský scénář“. Podle Holce tehdy výjimečně nelhali, jen „slovenský scénář rozjeli sami fialovci a jejich novináři“.
„Ti se stejně jako slovenská opozice prostě odmítli smířit s volební porážkou, s níž díky automatické podpoře hlavních médií v čele s těmi veřejnoprávními absolutně nepočítali. Po volbách proto začali předstírat, že vlastně neprohráli a vládnou dál,“ všímá si Holec jednání minulé vlády v posledních měsících.
„A jejich média taky hned rozjela negativní kampaň proti formující se vládě ANO, SPD a Moto. Té začali pražští novináři okamžitě přezdívat ‚vláda národní ostudy‘. To očividně v rámci vlastní terapie z povolebního šoku, protože i oni volby prohráli,“ pokračuje Holec.
A právě po vzoru slovenské opozice i naši poražení začali strašit národ, že po jejich volebním neúspěchu končí demokracie. „I když to samozřejmě byli právě oni, kdo ji jako první od pádu totality ohrozil. A to bezprecedentní permanentní delegitimizací opozice i jejích voličů, cenzurou odlišných názorů přebalenou do boje s dezinformacemi a taky nezákonným vypínáním médií,“ tvrdí komentátor.
Holec ve svém komentáři na platformě Opinio dále analyzuje jednotlivé podzimní přešlapy tehdy odcházející vlády, jako byla úsměvná cesta na Slovensko a také upozorňuje, jak se po letech opět zázračně objevila ta správná demokratická občanská společnost a ihned začala demonstrovat proti sotva nastoupivší Babišově vládě.
„Co z toho plyne? Hlavně bohužel to, že nás čekají opravdu hnusné čtyři roky. Nesmíření se s volební prohrou a permanentní totální bojkot nové vlády ze strany opozice i jejích médií bude pokračovat až do příštích voleb. A jak se budou blížit, bude to jen horší!“ obává se Holec.
