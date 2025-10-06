40. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

06.10.2025

Denní kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot ČMKB se ve 40. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 14,61 CZK/litr.

40. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Celkem bylo zobchodováno 120 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,8 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno stagnovala na hodnotě z minulého týdne.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

