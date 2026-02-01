„Nemůžete mě vyhostit.“ Vzkaz Ukrajinky Čechům vzbudil emoce

01.02.2026 21:11 | Monitoring
autor: Martin Huml

Ukrajinka v Česku odpovídá kritikům: „Vaše nenávist mi ukazuje, že jdu správným směrem – a jednou možná budu kandidovat na prezidentku.“ Aleksandra Riabková se rázně staví vůči tomu, co vnímá jako xenofobii části české veřejnosti. Její syrová odpověď vzbudila bouřlivou diskusi.

„Nemůžete mě vyhostit.“ Vzkaz Ukrajinky Čechům vzbudil emoce
Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění Společně za Ukrajinu! k výročí tří let od ruského vojenského vpádu na Ukrajinu

Poměrně syrový příspěvek, který rychle vyvolal lavinu reakcí. Žena žijící v Česku, původem z Ukrajiny, se na sociální síti Threads otevřeně vyjádřila k nenávistným reakcím, které podle ní zažívá od části české společnosti. Příspěvek uživatelky @riabkova.vibes_ rychle vyvolal bouřlivou diskusi plnou emocí, urážek i kritiky i ze strany dalších Ukrajinců.

„Ano, jsem Ukrajinka. Ano, občas zažívám od některých Čechů hodně nenávisti. Ale pochopila jsem jednu věc – vaše nenávist mi ukazuje, že jdu správným směrem. A naštěstí už s tím nic neuděláte a nemůžete mě vyhostit. Už nejsem uprchlice, mám kartu dočasného pobytu. A jednou budu mít možnost chodit k volbám, protože budu mít české občanství. A kdo ví – možná budu jednou dokonce kandidovat na prezidentku. Tak si ten svůj jed nechte pro sebe, jsem hodně pomstychtivý člověk.“ 

Příspěvek a následná diskuse opět otevřely citlivé téma integrace ukrajinských uprchlíků v Česku, vzájemných očekávání a hranic veřejného projevu. Vedle opakujících se nadávek i slov podpory se ozvala kritika i ze strany Ukrajinců. „Jsem Ukrajinka a tohle už je moc i pro mě, můžete mít jakýkoliv pobyt v České republice, ale pamatujte si jednu věc, jsme v ČR jenom na návštěvě... buďte vděčná že tu možnost jste dostala, jsme utíkali od války, musíte vážit si toho že žijete v klidu... a nevyhrožujte nikomu kdo je u sebe doma, to vůbec není slušné.“ Snažila se autorku krotit její krajanka.

Integrace Ukrajinců v Česku představuje jednu z nejvýznamnějších migračních výzev posledních let. Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 přijalo Česko statisíce lidí s dočasnou ochranou (tzv. uprchlíků z války). K únoru 2026 zůstává v ČR přibližně 390–400 tisíc osob s touto ochranou (podle MV ČR k listopadu 2025 ~397.400, s mírným nárůstem v posledních měsících). Celkově žije v ČR legálně přes 590–600 tisíc Ukrajinců.

Uplatnění Ukrajinců zůstává v České republice vysoké, pracuje až 80 % Ukrajinců v ČR. Přesto přetrvává napětí. Dvě třetiny zůstávají oficiálně pod hranicí příjmové chudoby a polovina vyjádřila přání se v České republice usadit natrvalo, jen každý pátý má v plánu vrátit se do země původu.

Samotná autorka, zmíněná výše, se k dalším reakcím na svůj úvodní projev vyjádřila s opovržením.

 

Zdroje:

https://www.threads.com/@riabkova.vibes_/post/DULZDrADL0w?xmt=AQF0zAZ7d7mq-k3zJehiYT6zwJb9oZ3ShDNCuDCJnFFlkg

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČR , imigrace , integrace , občanství , Ukrajina , válka , xenofobie , uprchlíci , nenávist , Ukrajinka , nevděk

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Daří se integrace Ukrajinců v Česku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Tomio Okamura byl položen dotaz

Finance pro neziskovky

Dobrý den, dá se říci, že většina obyvatel uvítala, že se nyní konečně začalo prozkoumávat financování naprosto neúměrného množství neziskovek v ČR. Domnívám se, že schvalovací proces celá léta prováděla konkrétní skupina úředníků, kdy lze předpokládat i propojení na mnohé politiky /viz. "barmské že...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Většina lidí skládá nádobí do myčky špatněVětšina lidí skládá nádobí do myčky špatně Chutné omáčky hotové za pár minutChutné omáčky hotové za pár minut

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Nemůžete mě vyhostit.“ Vzkaz Ukrajinky Čechům vzbudil emoce

21:11 „Nemůžete mě vyhostit.“ Vzkaz Ukrajinky Čechům vzbudil emoce

Ukrajinka v Česku odpovídá kritikům: „Vaše nenávist mi ukazuje, že jdu správným směrem – a jednou mo…