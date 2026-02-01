„Nemůžete mě vyhostit.“ Vzkaz Ukrajinky Čechům vzbudil emoce

Poměrně syrový příspěvek, který rychle vyvolal lavinu reakcí. Žena žijící v Česku, původem z Ukrajiny, se na sociální síti Threads otevřeně vyjádřila k nenávistným reakcím, které podle ní zažívá od části české společnosti. Příspěvek uživatelky @riabkova.vibes_ rychle vyvolal bouřlivou diskusi plnou emocí, urážek i kritiky i ze strany dalších Ukrajinců.
„Ano, jsem Ukrajinka. Ano, občas zažívám od některých Čechů hodně nenávisti. Ale pochopila jsem jednu věc – vaše nenávist mi ukazuje, že jdu správným směrem. A naštěstí už s tím nic neuděláte a nemůžete mě vyhostit. Už nejsem uprchlice, mám kartu dočasného pobytu. A jednou budu mít možnost chodit k volbám, protože budu mít české občanství. A kdo ví – možná budu jednou dokonce kandidovat na prezidentku. Tak si ten svůj jed nechte pro sebe, jsem hodně pomstychtivý člověk.“
Příspěvek a následná diskuse opět otevřely citlivé téma integrace ukrajinských uprchlíků v Česku, vzájemných očekávání a hranic veřejného projevu. Vedle opakujících se nadávek i slov podpory se ozvala kritika i ze strany Ukrajinců. „Jsem Ukrajinka a tohle už je moc i pro mě, můžete mít jakýkoliv pobyt v České republice, ale pamatujte si jednu věc, jsme v ČR jenom na návštěvě... buďte vděčná že tu možnost jste dostala, jsme utíkali od války, musíte vážit si toho že žijete v klidu... a nevyhrožujte nikomu kdo je u sebe doma, to vůbec není slušné.“ Snažila se autorku krotit její krajanka.
Integrace Ukrajinců v Česku představuje jednu z nejvýznamnějších migračních výzev posledních let. Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 přijalo Česko statisíce lidí s dočasnou ochranou (tzv. uprchlíků z války). K únoru 2026 zůstává v ČR přibližně 390–400 tisíc osob s touto ochranou (podle MV ČR k listopadu 2025 ~397.400, s mírným nárůstem v posledních měsících). Celkově žije v ČR legálně přes 590–600 tisíc Ukrajinců.
Uplatnění Ukrajinců zůstává v České republice vysoké, pracuje až 80 % Ukrajinců v ČR. Přesto přetrvává napětí. Dvě třetiny zůstávají oficiálně pod hranicí příjmové chudoby a polovina vyjádřila přání se v České republice usadit natrvalo, jen každý pátý má v plánu vrátit se do země původu.
Samotná autorka, zmíněná výše, se k dalším reakcím na svůj úvodní projev vyjádřila s opovržením.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.