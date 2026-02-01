„To mluvíte o demokraticky zvoleném poslanci?“ Šebelová se pustila do Rajchla tak, že do toho vstoupil Moravec

V druhé části pořadu ČT Otázky Václava Moravce diskutovali ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé), exministr Vlastimil Válek (TOP 09) a poslankyně Michaela Šebelová (STAN).
V úvodu se hovořilo o semináři věnovaném covidu, který v prostorách Poslanecké sněmovny uspořádal Jindřich Rajchl, předseda PRO a poslanec SPD. Vyzval na něm k přehodnocení očkovací strategie.
JUDr. Jindřich Rajchl
Ministr Vojtěch to však odmítl. „Nehodlám přehodnocovat národní očkovací strategii. Nechceme vytvářet nové povinné očkování,“ řekl ministr zdravotnictví a dodal, že očkování je jeden ze základních předpokladů v boji s infekčními chorobami, ať je to žloutenka, nebo černý kašel. „Epidemie tady jsou a očkování po desítky let je jedinou účinnou prevencí proti šíření těchto infekčních chorob. Nic přehodnocovat nebudu,“ prohlásil Vojtěch.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Připustil, že pohled poslance Rajchla je známý. Ale že z konference, kterou pořádal, však není žádný oficiální výstup, který by vládu k něčemu zavazoval. „Nehodlám jakkoliv zpochybňovat očkování, jež je jednoznačnou prevencí a v řadě případů i jedinou prevencí proti šíření infekčních chorob, které tady v minulosti byly zcela zásadní a smrtelné. Teď jsme schopni kontrolovat je,“ řekl ministr Vojtěch.
„Seminář byl o covidu. Po bitvě je každý generál. Byla to strašná doba, všichni to víme. Byl jsem v první linii se seniory a už bych se k tomu nechtěl vracet. Měli bychom se poučit. Nejsem si jist, zda jsme měli dostatek času, odstupu a prostoru s chladnou hlavou diskutovat a řešit opatření, která bychom mohli přijmout, aby se taková věc neopakovala, abychom se nedopouštěli chyb, jichž jsme se mohli, byť v dobré víře, dopustit,“ soudí ministr pro sport, prevenci a zdraví Šťastný.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
Dodal, že to, co zaznělo na semináři z úst komunistů, nechce komentovat. „Díky bohu, že už nejsou ve Sněmovně. Jejich vliv na českou politiku je marginální,“ řekl ministr za Motoristy.
Připustil však, že by bylo dobré se nad obdobím covidu zamyslet a hovořit o restrukturalizaci hygienické služby. „V programovém prohlášení máme, že nad rámec povinného očkování zachováme dobrovolnost a nedopustíme přenášení rozhodovacích pravomocí ČR na Světovou zdravotnickou organizaci. Byl bych rád, kdybychom o očkovací strategii na koaliční úrovni ještě hovořili a podrobili ji důslednému auditu, zda k tomu nedochází,“ zdůraznil Šťastný.
Chce prý mít jistotu, že nedochází k rozšiřování povinnosti očkování a k regulacím vůči občanům, proto by bylo podle něj namístě provést analýzu.
Šebelová souhlasí se slovy ministra Vojtěcha. Očkovací strategie by se podle ní přehodnocovat neměla. „Vyhodnocujeme všechno průběžně, neustále se všechno vyvíjí. Měli bychom aktualizovat na základě vědeckého poznání a dat. Nikdy nic není na věčné časy. Ani očkování. Ale chtěla bych, aby zaznělo, že očkování je klíčovým pilířem prevence. Je to naprosto zásadní preventivní opatření. ČR je na špici toho, jakým způsobem máme nastaveno povinné preventivní očkování. Díky tomu jsme dokázali vymýtit celou řadu nemocí. Ale očkování je závislé na důvěře občanů. Musí věřit tomu, že systém, jak je nastavený státem, je bezpečný a důvěryhodný,“ pravila poslankyně a místopředsedkyně STAN.
Dezinformace o očkování zabíjejí
Nebezpečí Šebelová spatřuje v tom, že „pátá kolona“ šíří na půdě Poslanecké sněmovny „ruskou propagandu“. – „To mluvíte o demokraticky zvoleném poslanci?“ ujišťoval se moderátor. – „Šíří dezinformace ohledně očkování,“ pokračovala Šebelová a dodala, že souhlasí s tím, že doba covidu byla „šílená“.
„Udělala se (sic!) spousta neuvážených rozhodnutí, ale souhlasím s tím, že po bitvě je každý generál. Doba nebyla jednoduchá. Jsem daleka toho, zásadně kritizovat. Jde o to, že běžní občané směšují všechna očkování do jednoho pytle. Některé maminky pod vlivem dezinformací, jež se šíří na facebooku, nechtějí nechat očkovat své děti doporučenou vakcínou, která vůbec není proti covidu, ale proti běžným dětským nemocem. Děje se to, že děti umřou nebo mají vážné následky,“ pravila temně Šebelová.
Pokud by to přesáhlo určitou hranici, máme podle ní jako společnost veliký problém. V tom vidí riziko kritiky vůči WHO. Připomněla, že minulý týden ze Světové zdravotnické organizace vystoupily USA. „Bojím se eroze důvěry občanů v celý systém očkování,“ bojí se Šebelová.
„Popírači“ byli už v dobách Marie Terezie
Ministr Vojtěch zmínil, že není problém udělat prezentaci k očkovací strategii, analyzovat ji, dát jí širší publicitu. „Ale není správné zpochybňovat očkování coby základní prevenci šíření infekčních chorob,“ tvrdí politik.
Moderátor Moravec připomněl, že SPD chce také vystupovat z WHO.
Vojtěch namítl, že „si nemyslí“, že by došlo k vystupování ČR z WHO. Není na tom koaliční shoda. „S WHO spolupracujeme v oblasti duševního zdraví. Organizace dělá celou řadu jiných dobrých aktivit. Poskytují nám expertízu a zahraniční experty. Není namístě WHO démonizovat. Je to dobrý partner. Ale mějme věci transparentní. Není problém očkovací strategii analyzovat a případně aktualizovat,“ sdělil Vojtěch.
Vyjádřil se i exministr Válek. Význam semináře, který Rajchl pořádal, by podle svých slov nezlehčoval. Připomněl, že vláda se opírá o tři poslanecké kluby, z nichž jeden je složený ze zástupců různých stran.
„Ten jeden klub zásadně odmítá očkování, dokonce i povinné. A chce vystoupit z WHO. Druhý klub naopak říká, že ve WHO zůstaneme, jestli mám věřit panu ministrovi, a nemám důvod mu nevěřit. Očkování je důležité, to je názor všech lékařů. Je to obecně vyznávaný názor. Když se začalo očkovat proti neštovicím za vlády Marie Terezie, už tehdy byli dezinformátoři a popírači jako dnes,“ pravil Válek.
Třetí klub se podle něj snaží chovat racionálně, nicméně je obezřetný vůči WHO a chce diskutovat. „Na Slovensku začínali úplně stejně a končilo to tím, že ministr zdravotnictví, byť s tím nesouhlasil, dostal zadání od jedné politické strany, že musí prověřit, jestli očkování proti covidu je či není zločin, jestli nemutují geny,“ připomněl exministr.
A vrátil se ke slovům Andreje Babiše. „Pan premiér říká, že některé kroky, které radili odborníci, nebyly dobré a že je potřeba je přehodnotit. Je potřeba říct, co byly ty chybné kroky. Kritizovali jsme zavírání škol, zákon o povinném očkování proti covidu. Asi se shodneme, že tyto kroky byly velmi špatné,“ míní Válek.
Ing. Andrej Babiš
Očkovací strategii však podle něj nechystali politici, ale týmy odborníků. „Není v ní nic politického,“ tvrdí exministr Válek.
Současný šéf resortu zdravotnictví Vojtěch reagoval slovy, že plánuje v tomto volebním období udělat největší reformu systému veřejného zdraví za posledních sto let. „Chceme vytvořit jednu robustní instituci, do které budou absorbovány všechny orgány, krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy. Je to zásadní priorita, pracujeme na ní,“ sdělil Vojtěch.
