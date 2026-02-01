Šichtařová (Svobodní): Mluví se a mluví a nejde ty plky zastavit

Ekonomika rostla loni o 2,5 % - nejrychleji za tři roky. Vyplývá to z dat. Tím vykazuje obdivuhodnou odolnost. Zdá se, že má skoro stejnou výdrž jako opoziční poslanci, kteří dál úspěšně blokují úplně všechno a mluví a mluví a mluví, i když nikdo neposlouchá.
A hlasování o zrychlení stavebního řízení i o zefektivnění jednacího řádu se odkládá a odkládá a odkládá. Odmítnutí emisních povolenek, odmítnutí cenzury skrze DSA... to všechno stojí, nehlasuje se, nedá se dělat nic, protože se mluví a mluví a nejde ty plky zastavit.
Ing. Markéta Šichtařová
