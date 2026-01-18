ACK ČR: Oslabování CzechTourismu by poškodilo občany i regiony

V souvislosti s debatou o rozpočtových úsporách, kterou otevřel poslanec Petr Mach (SPD) a v jejímž rámci zazněly také úvahy o možném omezení či zrušení agentury CzechTourism, upozorňují zástupci cestovního ruchu na zásadní význam tohoto odvětví pro českou ekonomiku i každodenní život obyvatel.

Popisek: Asociace cestovních kanceláří ČR - logo

Cestovní ruch patří mezi nejvýznamnější exportní obory České republiky. Přivádí do Česka peníze od zahraničních návštěvníků. Ty se hned dostávají k hotelům, restauracím, dopravcům, obchodům i dalším službám v regionech. Jen v roce 2024 přinesl cestovní ruch ekonomice 398 miliard korun, což je 2,36 procenta výkonu celé země, a práci díky němu našlo více než 224 tisíc lidí, tedy každý 24. Čech.

Zásadní roli hrají zahraniční návštěvníci. Ti v roce 2024 v Česku utratili 185,8 miliardy korun. Tyto peníze by bez cílené propagace České republiky v zahraničí vůbec nevznikly.

„Zahraniční turisté k nám nepřijíždějí náhodou. Přijíždějí proto, že Česká republika je dlouhodobě a systematicky propagována jako atraktivní a bezpečná destinace. Za tím stojí práce agentury CzechTourism ve spolupráci s regiony a cestovními kancelářemi a agenturami. Oslabení příjezdového cestovního ruchu by znamenalo přímý výpadek miliard korun, které dnes proudí do státního rozpočtu, ale také do regionů,“ říká Ladislav Havel, předseda Asociace cestovních kanceláří ČR.

Význam cestovního ruchu se naplno projevil během pandemie COVID-19. Tam, kde zmizeli turisté, mizely i tržby, pracovní místa a stabilita malých podniků – od restaurací a ubytovatelů přes prádelny až po drobné služby. Dopady se týkaly zejména menších měst, ale i regionů.

Agentura CzechTourism má přitom už několik let omezený rozpočet a ve srovnání se zahraničím výrazně zaostává. Česko investuje do propagace méně než Německo, Rakousko, Polsko nebo Slovensko.

„Cestovní ruch je rozvíjející se a výkonné odvětví, které má přímý dopad na zaměstnanost i veřejné finance. Další oslabování institucí, které jej rozvíjejí, by bylo krátkozraké rozhodnutí s negativními dopady na občany, regiony i státní rozpočet,“ doplňuje Jakub Juračka, předseda České unie cestovního ruchu.

Zástupci cestovního ruchu proto upozorňují, že CzechTourism není zbytečný úřad, ale investice, která pomáhá přivádět peníze do České republiky, udržovat pracovní místa a při vhodném řízení a plánování zejména rozvíjet regiony mimo hlavní turistická centra.

