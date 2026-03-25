AMSP: Podnikatelé mohou nově odebírat levnější elektřinu ze sdílení

25.03.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

AMSP ČR chce své členy upozornit na novou možnost, jak snížit náklady na elektřinu.

Foto: amsp.cz
Popisek: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

V České republice dnes vzniká velké množství přebytků elektřiny z fotovoltaických elektráren na rodinných domech. Přes den, kdy jsou lidé v práci, tuto elektřinu často nemá kdo spotřebovat.

Platforma Hejenergie.cz tyto přebytky propojuje s firmami, které mají spotřebu právě během dne, například dílny, provozovny, kanceláře, servisy nebo menší výrobu. Firmy tak mohou část své spotřeby pokrýt elektřinou sdílenou z fotovoltaiky, která vychází o 30–50 % levněji než běžná dodávka ze sítě.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

0%
100%
0%
hlasovalo: 1 lidí

Princip je jednoduchý, když svítí slunce, odebíráte levnější elektřinu ze sdílení. Když se zatáhne nebo je noc, automaticky odebíráte elektřinu od svého stávajícího dodavatele. Nic tedy neriskujete.

Zapojení je přitom velmi jednoduché:

  • není nutná změna dodavatele elektřiny, ten vám zůstává
  • zdarma získáte chytrý elektroměr
  • stačí se zaregistrovat ZDE

Pro mnoho menších firem to může znamenat úsporu desítek tisíc korun ročně. Doporučujeme se zaregistrovat co nejdříve, abyste mohli začít elektřinu sdílet bez zbytečného odkladu a co nejdříve využít potenciál úspor.

Hejenergie.cz provozuje společnosti Lexnova s.r.o., která dlouhodobě vyvíjí digitální řešení pro firmy a veřejnou správu.

Zdroje:

https://www.hejenergie.cz

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energie , podnikání , TZ , sdílení , ANSP

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Natálie Vachatová

Hodně se teď o ní diskutuje. Je pravda, co se o ní píše? Že sympatizuje s Ruskem? A jestli ano, není pak naprostý paradox, že má prý na starost svobodu projevu? Jak jste k ní vlastně přišel? A budete s ní spolupracovat dál?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

AMSP: Podnikatelé mohou nově odebírat levnější elektřinu ze sdílení

19:15 AMSP: Podnikatelé mohou nově odebírat levnější elektřinu ze sdílení

AMSP ČR chce své členy upozornit na novou možnost, jak snížit náklady na elektřinu.