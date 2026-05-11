Povodí Moravy: I přes sucho je třeba dál budovat protipovodňová opatření

Povodí Moravy proto nepolevuje v přípravě ani realizaci protipovodňových opatření a pokračuje ve výstavbě staveb, které mají chránit obyvatele, obce i krajinu před ničivými dopady velké vody.
Zásadní podmínkou pro to, aby bylo možné protipovodňová opatření připravovat a stavět, je dlouhodobá podpora státu. Díky úspěšnému dotačnímu programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi“ (aktuálně probíhá již 5. etapa) může Povodí Moravy realizovat technická opatření na vodních tocích a připravovat další významné projekty. „Dotační program podporující systémovou ochranu před povodněmi byl spuštěn v reakci na ničivou povodeň v roce 1997. Díky němu jsme do roku 2024 realizovali celkem 95 staveb protipovodňové ochrany, díky nimž byl dosažen výrazný rozdíl v průběhu i dopadech povodní ze září 2024 a 1997,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy David Fína. Program umožňuje financovat jak samotnou výstavbu, tak projektovou přípravu akcí.
Povodí Moravy v současnosti realizuje několik významných protipovodňových staveb v místech, kde je ochrana obyvatel a majetku před povodněmi nezbytná. Mezi aktuálně realizované stavby patří rekonstrukce jezu Rajhrad na řece Svratce, protipovodňová opatření v Lipníku nad Bečvou či výstavba záchytného profilu u obce Prosenice, který je součástí širší ochrany Přerova. Tyto stavby mají společný cíl bezpečně převést povodňové průtoky, snížit riziko škod při extrémních srážkách a posílit celkovou odolnost území vůči dopadům klimatické změny. Zásadní přínos pro zmáhání sucha a zásobování obyvatel pitnou vodou mají vodárenské nádrže. „Aktuálně je před dokončením rekonstrukce vodárenské nádrže Hubenov na Jihlavsku, která zvýší bezpečnost vodního díla za povodní a zároveň umožní bezpečné užívání vodního zdroje. Podobně připravujeme také rekonstrukci vodárenské nádrže Slušovice na Zlínsku, u které jsme aktuálně zahájili projektovou přípravu,“ uvádí generální ředitel Fína. I tyto akce jsou financovány z programu „Podpora prevence před povodněmi“.
Právě v době, kdy veřejnost oprávněně vnímá dopady sucha, je důležité nepodlehnout dojmu, že hrozba povodní ustoupila. Sucho a povodně nejsou protiklady, ale dva projevy stejné změny klimatu. „Naší snahou je být připraveni na oba extrémy. Technické prvky protipovodňové ochrany jako jsou zídky či zemní valy proto v místech, kde je to možné, doplňujeme přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními a revitalizacemi vodních toků, které vedou k posílení funkce krajiny zadržet vodu,“ dodává Fína.Nejlépe je možné tento komplexní přístup prezentovat na koncepci protipovodňové ochrany v Pobečví, která se skládá z promyšleného systému technických a přírodě blízkých opatření. Významná část opatření z této koncepce již byla dokončena, realizace dalších aktuálně probíhá. Ke zdárnému konci směřuje také projekční příprava ochrany obce Troubky na soutoku řek Bečvy a Moravy.
