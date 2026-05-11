Politik TOP 09 Libal obviněn z dalšího znásilnění

11.05.2026 21:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Bývalý politik TOP 09 a někdejší kandidát do sněmovních voleb Otto Sixtus Libal znovu míří před soud. Podle zjištění serveru iROZHLAS.cz ho státní zástupce obžaloval v nové kauze znásilnění. Libal už loni na jaře dostal podmíněný trest za předchozí případ, odvolací soud však verdikt později zrušil a věc se má znovu projednat.

Libal se loni v březnu u Obvodního soudu pro Prahu 6 dozvěděl rozsudek v první kauze, v níž čelil obžalobě ze sexuálního zločinu. Na rozdíl od svého známějšího stranického kolegy Dominika Feriho tehdy nemusel do vězení. Soud mu uložil dvouletý podmíněný trest se zkušební lhůtou tři roky.

Podle iROZHLAS.cz má ale nyní Libal před sebou další soudní řízení. Státní zástupce ho letos v únoru obžaloval z dalšího případu znásilnění. Věcí se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 10 a hlavní líčení je podle serveru nařízené na nadcházející pátek.

Žalobci podrobnosti neřekli

Šéf žalobců v Praze 10 Richard Houdek serveru iROZHLAS.cz sdělil, že podrobnosti případu zatím komentovat nemůže. Uvedl však, že poškozená osoba nebyla v době činu mladší osmnácti let.

„V dané věci neproběhlo hlavní líčení a nebyla čtena obžaloba. Nemám informaci o tom, jestli obžaloba byla doručena všem stranám. Proto se k podrobnostem nemohu vyjadřovat. Mohu však uvést, že poškozená osoba nebyla v době činu mladší osmnácti let,“ reagoval na dotazy iROZHLAS.cz Houdek.

Kauzu má podle serveru vyřizovat soudce Petr Zelenka. Zdrženlivý zůstává také Obvodní soud pro Prahu 10. „S ohledem na charakter věci a skutečnost, že nedošlo k hlavnímu líčení, nebudou žádné skutečnosti sdělovány jinak než podle zákona o svobodném přístupu k informacím,“ řekl redakci vedoucí trestního úseku soudu Josef Mana.

V případě viny hrozí až osm let

Podle iROZHLAS.cz kriminalisté Libala v nové kauze obvinili už během loňského roku. Podle použité právní kvalifikace mu v případě uznání viny hrozí až osm let vězení.

Kdy se měl skutek stát, zatím není jasné. Není ani známo, jak se bývalý politik k obžalobě staví. Jeho advokát z předchozí kauzy Filip Seifert na dotaz redakce nereagoval.

První kauza se bude řešit znovu

Server připomněl také Libalovu první kauzu, v níž mu Obvodní soud pro Prahu 6 loni uložil dvouletou podmínku se zkušební lhůtou tři roky. Odvolací soud však verdikt zrušil a nařídil, aby soud prvního stupně znovu vyhodnotil důkazy, zejména rozsah a intenzitu útoku na poškozenou.

Podle dřívějšího popisu soudu měl Libal v září 2017 dívce ublížit ve svém bytě. Soudce Kryštof Nový tehdy okolnosti případu popsal velmi závažně.

Libal měl být v době události na pražské kandidátce TOP 09 do sněmovních voleb. Tehdy mu bylo jednadvacet let. Do Sněmovny se nedostal, později však působil jako místopředseda TOP 09 v Praze 7. V komunálních volbách v roce 2018 tam neúspěšně kandidoval. Stranu opustil v roce 2020 a poté byl krátce členem hnutí Hlas bývalého eurokomisaře Pavla Teličky.

Hlavní líčení v této první kauze má pokračovat v červnu. 

