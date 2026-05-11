ODS: Odmítáme návrh na rozvolnění fiskálních pravidel

Výkonná rada ODS podporuje iniciativu stínové vlády ODS v podobě představení tzv. Krizového nárazníku, který prostřednictvím sedmi systémových opatření chrání občany, podnikatele a českou ekonomiku před dopady přicházejících krizí, včetně důsledků války na Blízkém východě.
Výkonná rada ODS vyzývá ministryni financí Alenu Schillerovou k rozpočtové odpovědnosti. VR ODS odmítá návrh na rozvolnění fiskálních pravidel umožňující dlouhodobé vytváření vysokých deficitů. Občanská demokratická strana je v této souvislosti připravena zvážit podání ústavní stížnosti.
Výkonná rada ODS odsuzuje politiku vlády Andreje Babiše, zejména nepřijatelné omezování kompetencí ústavních činitelů a nátlak na ně. Odmítá neposkytnutí vládního letounu pro misi českých podnikatelů a Miloše Vystrčila na Tchaj-wan i negativní postoj k účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO. Takové kroky považuje za nebezpečné a poškozující důvěru občanů i mezinárodní kredibilitu ČR.
Výkonná rada ODS vyzývá vládu k přehodnocení návrhu financování veřejnoprávních médií.
Výkonná rada ODS podporuje poslanecký klub ODS v prosazování legislativy, která ulehčuje podnikatelům a živnostníkům od zbytečné regulace a byrokracie včetně snižování odvodů.
Výkonná rada ODS schvaluje navržené kandidátky a kandidáty pro senátní volby 2026. VR ODS považuje úspěch občanských demokratů i dalších demokratických politických stran ve volbách za předpoklad zachování demokratického směřování země.
9. Ing. Lumír Aschenbrenner
15. Ladislav Med
21. Ing. Radko Sáblík
30. Mgr. Petr Paták, DiS., MBA
42. Mgr. Roman Schulz
45. Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
51. MUDr. Radek Černý
60. PhDr. Zdeněk Papoušek
63. Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.
72. doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
75. MUDr. Aleš Polách
78. Ing. Tomáš Goláň
Výkonná rada ODS doporučuje místním sdružením, aby při sestavování kandidátních listin do komunálních voleb cíleně otevírala prostor novým osobnostem, odborníkům a nestraníkům, kteří sdílejí hodnoty pravicové politiky a mají chuť podílet se na správě obcí a měst.
