ODS: Odmítáme návrh na rozvolnění fiskálních pravidel

11.05.2026 23:00 | Monitoring
autor: PV

Usnesení Výkonné rady ODS

ODS: Odmítáme návrh na rozvolnění fiskálních pravidel
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový premiér ODS Martin Kupka

Výkonná rada ODS podporuje iniciativu stínové vlády ODS v podobě představení tzv. Krizového nárazníku, který prostřednictvím sedmi systémových opatření chrání občany, podnikatele a českou ekonomiku před dopady přicházejících krizí, včetně důsledků války na Blízkém východě.

Výkonná rada ODS vyzývá ministryni financí Alenu Schillerovou k rozpočtové odpovědnosti. VR ODS odmítá návrh na rozvolnění fiskálních pravidel umožňující dlouhodobé vytváření vysokých deficitů. Občanská demokratická strana je v této souvislosti připravena zvážit podání ústavní stížnosti.

Výkonná rada ODS odsuzuje politiku vlády Andreje Babiše, zejména nepřijatelné omezování kompetencí ústavních činitelů a nátlak na ně. Odmítá neposkytnutí vládního letounu pro misi českých podnikatelů a Miloše Vystrčila na Tchaj-wan i negativní postoj k účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO. Takové kroky považuje za nebezpečné a poškozující důvěru občanů i mezinárodní kredibilitu ČR.

Výkonná rada ODS vyzývá vládu k přehodnocení návrhu financování veřejnoprávních médií.

Výkonná rada ODS podporuje poslanecký klub ODS v prosazování legislativy, která ulehčuje podnikatelům a živnostníkům od zbytečné regulace a byrokracie včetně snižování odvodů.

Výkonná rada ODS schvaluje navržené kandidátky a kandidáty pro senátní volby 2026. VR ODS považuje úspěch občanských demokratů i dalších demokratických politických stran ve volbách za předpoklad zachování demokratického směřování země.

SEO jméno kandidáta
9. Ing. Lumír Aschenbrenner
15. Ladislav Med
21. Ing. Radko Sáblík
30. Mgr. Petr Paták, DiS., MBA
42. Mgr. Roman Schulz
45. Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
51. MUDr. Radek Černý
60. PhDr. Zdeněk Papoušek
63. Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.
72. doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
75. MUDr. Aleš Polách
78. Ing. Tomáš Goláň

Výkonná rada ODS doporučuje místním sdružením, aby při sestavování kandidátních listin do komunálních voleb cíleně otevírala prostor novým osobnostem, odborníkům a nestraníkům, kteří sdílejí hodnoty pravicové politiky a mají chuť podílet se na správě obcí a měst.

Psali jsme:

Krutílek (ODS): Proti regulaci VPN budu tvrdě bojovat
Vrecionová (ODS): Veřejné rozpočty nejsou bankomat agroholdingů
Kupka (ODS): Alena Schillerová se do historie zapsala jako „rozbitá kalkulačka“
Havránek (ODS): Ten návrh má potenciál odpálit veřejné finance do povětří

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ODS , vláda

Co myslíte tou větší spravedlností Evropy?

V čem s vámi souhlasím, že EU dost nerespektuje členské státy, ale říkám si, jak je to možné? Jak to, že má podle všeho hlavní slovo evropská komise? Jak je možné, že nám EU do všeho tak kecá? Myslím, že projekt je to dobrý, ale nějak se zvrtl v byrokracii a až moc zasahuje do všeho. Přitom ale ztrá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Tělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomocTělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomoc Pomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdravíPomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdraví

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ODS: Odmítáme návrh na rozvolnění fiskálních pravidel

23:00 ODS: Odmítáme návrh na rozvolnění fiskálních pravidel

Usnesení Výkonné rady ODS