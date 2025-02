AOPK: Architekti navrhli, jak by mohl vypadat Dům přírody Jeseníků

„Jeseníky jsou jedinečné pohoří a přitom tu návštěvníci dosud nemají reprezentativní místo, kde by se mohli seznámit s jeho krásami. Dům přírody ale nabídne nejen expozici, ale také zázemí pro ekovýchovné programy, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny, a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. Protože bude stát přímo v lázeňském městě, považoval jsem za důležité, aby stavba byla funkční i architektonicky hodnotná. Proto byla i z mého popudu vyhlášena architektonická soutěž,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Karlova Studánka je průsečíkem turistických tras a ročně láká statisíce návštěvníků. Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Návštěvníkům chceme představit území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda a krajina rozmanitá. Lidé by si z ní měli odnášet hlavně to, co máme dělat proto, aby se přírodní hodnoty zachovaly i do budoucna,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která program Dům přírody koordinuje.

Architekti se museli vypořádat s celou řadou omezení. Návrh musí respektovat územní plán Karlovy Studánky, její památkovou ochranu a také musí splňovat jednotící prvky definované Jednotným architektonickým konceptem, manuálem pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR.

Z došlých návrhů porotu nejvíce zaujal projekt zpracovaný P.P. Architects s.r.o., který umožňuje přirozenou průchodnost a harmonické propojení s okolním prostředím, působí velice vyváženě a citlivě reaguje na specifika lokality, čímž se odlišuje od ostatních. Toto je doplněno důrazem na detail s jemnou integrací do krajiny. Na druhém místě byl oceněn projekt WMA architekti s.r.o. a na třetím skončil maďarský ateliér Építész Stúdió Kft. Nyní běží 15denní lhůta pro případné odvolání, poté bude s vítězem podepsána smlouva. Všechny návrhy si bude moci veřejnost prohlédnout na výstavě, která se plánuje na jaře přímo v Karlově Studánce.

„Mám radost z toho, že se AOPK ČR rozhodla uspořádat na návrh Domu přírody Jeseníků architektonickou soutěž. Je to způsob výběru návrhu a zpracovatele projektu, který Česká komora dlouhodobě propaguje, neboť společně s požadavky na užívání dbá i na architektonickou kvalitu díla. O tom, že nám není lhostejná kvalita prostředí, svědčí i dlouhodobá spolupráce v rámci České ceny za architekturu, kde AOPK ČR uděluje cenu za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí,“ uvedl Jan Kasl, předseda České komory architektů.

Program Dům přírody je koncipován jako partnerský, podílí se na něm státní ochrana přírody ve spolupráci s místními partnery (Horské lázně, obec Karlova Studánka). Na začlenění do sítě Domů přírody je třeba splnit náročná kritéria. Aby byla práce s návštěvníky systematická a navazovala na další aktivity v území, připravují se pro chráněné krajinné oblasti koncepce práce s návštěvnickou veřejností. Nyní je v provozu 14 návštěvnických a osm menších informačních středisek v celkem 18 chráněných krajinných oblastech, po jednom pak v národní přírodní rezervaci a národní přírodní památce. Investorem Domu přírody Jeseníků bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Projekt na výstavbu byl podán do tzv. Švýcarských fondů.

Více o soutěži, jejiích parametrech i složení poroty, najdete na webu České komory architektů ZDE.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více informací najdete ZDE.

