Majerová (Trikolora): Fialova drahota pokračuje

16.08.2025 16:02

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k růstu inflace

Cena mléka stoupla meziročně o 13,1 %, cena másla o 24,7 %, cena vajec o 40,4 %, cena čokolády a čokoládových výrobků o 26,3 % a cena kávy o 29,2 %. Růst inflace opět výrazně zrychluje. Hlavním viníkem zdražení je jednoznačně neschopná a nečinná vláda Petra Fialy, která zcela rezignovala na provádění jakékoli rozumné protiinflační ekonomické politiky.

V červnu vzrostly dle údajů Českého statistického úřadu opět spotřebitelské ceny meziročně o 2,9 %, což bylo o 0,5 % více než v květnu. Klíčovým důvodem je markantní růst cen potravin, a to i těch základních. Cena masa stoupla meziročně o 5,9 %, cena mléka o 13,1 %, cena másla o 24,7 %, cena vajec o 40,4 %, cena čokolády a čokoládových výrobků o 26,3 % a cena kávy o 29,2 %.

V některých případech jde o skokový růst cen. Významně rostly i ceny nájemného, dovolených či stravovacích a ubytovacích služeb.

SPD a spojenci máme naopak jasný recept, jak zdražování zastavit. V první řadě jde o zajištění dlouhodobě levných energií prostřednictvím konkrétních kroků státu v oblasti jejich prodeje a distribuce, o využití všech zákonných nástrojů, které má stát k dispozici ohledně snížení cen potravin a bydlení, anebo o zodpovědnou fiskální politiku, jejímž cílem bude zastavení zadlužování ČR a vyrovnané hospodaření státu.

Jsme plně připraveni tato opatření realizovat jako plnohodnotná součást budoucí vlády.

Zuzana Majerová

  • Trikolora
