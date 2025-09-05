AOPK ČR: Návrat vzácných dravců do Jeseníků potvrdil letošní průzkum

Konají se v Hlinné u Litoměřic a čeká vás bohatý program. Dozvíte se, jak se o pastviny pečuje, jaké rostliny a zvířata zde žijí, čím se liší od intenzivně využívaných pastvin a jaké přínosy poskytují lidem.
„Slavnosti pastvin hostíme u nás již poosmé a patří k nejdůležitějším akcím, které se tu konají. Naši občané a sbor dobrovolných hasičů Hlinná se do příprav i průběhu aktivně zapojují. Není mnoho příležitostí, kdy se mohou návštěvníci tak důkladně seznámit s místní přírodou a péčí, kterou potřebuje, ochutnat místní dobroty nebo nakoupit produkty od regionálních výrobců a k tomu si užít bohatý kulturní program,“ shrnul akci Martin Ušala, starosta obce Hlinná.
Součástí akce je okruh, na kterém jsou rodinám s dětmi představovány nejen krásy Českého středohoří, ale i chov domácích zvířat, včelařství, zpracování vlny, kovářství a další lidová řemesla. Na jarmarku na návsi se prodávají regionální produkty. Ke kulturnímu programu patří hudba, loutkové divadlo, a protože se Českému středohoří říká krajina hradů, tak i rytířské ležení.
František Budský, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k tomu řekl: „Za splnění úkolu si děti z každého z deseti soutěžních stanovišť odnesou list s částí příběhu a na konci trasy tak budou mít celou pohádku o Středohořovi. Ta se letos zaměřuje na ochranu lilií. A kdo je to ten Středohoř? Spravedlivý ochránce Českého středohoří, který neustále dohlíží na to, aby se lidé ke zdejší krajině chovali šetrně a s úctou. Říká se, že během každých Slavností pastvin na vrcholu Hradiště otevře cestu ke svému pokladu. Kdo ho najde, může si z něj odnést jednu věc na památku.“
Na akci se kromě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a obce Hlinná podílí také město Litoměřice, spolupracují zástupci Muzea v přírodě Zubrnice, Stráže přírody, Lesů ČR, Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice, Státního pozemkového úřadu, Přírodovědného spolku Dobříš i další. Slavnosti pastvin podporuje Destinační management České středohoří. Vstup je zdarma a návštěvníci mohou využít bezplatnou kyvadlovou dopravu z Litoměřic.
Slavnosti pastvin jsou od roku 2020 certifikovaným zážitkem v rámci regionálních známek ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®. Známku akci získala za přínos v oblasti propagace a ochrany přírodního i kulturního dědictví Ústeckého kraje.
autor: Tisková zpráva