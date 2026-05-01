„Já s nimi nemluvil,“ dušuje se Zdechovský. Ale Kolářovi napsali

V prostorách Evropského parlamentu se pohybují vedle europoslanců také jejich asistenti a novináři, kteří informují o práci Evropského parlamentu. Europoslanec Tomáš Zdechovský odmítl zprávu, že by poskytl rozhovor ruskému státnímu deníku Izvěstija. Ten tvrdí, že se Zdechovským hovořil o dalším balíčku protiruských sankcí. Zdechovský se ohradil, že na toto téma hovořil s ukrajinskými a moldavskými novináři.
Tomáš Zdechovský
„Pokud by se ozval novinář z Izvěstije či TASSu, poslal bych ho ‚na chuj‘. Nemohu ale na 100 % vyloučit, že se v EP nepohybují novináři, kteří dodávají informace ruské straně. Obrátím se dopisem na předsedkyni Evropského parlamentu (Robertu Metsolovou), aby dala pokyn k přezkoumání akreditací novinářů,“ napsal Zdechovský na sociální síti X.
Pokud by se ozval novinář z Izvěstije či TASSu, poslal bych ho “na chuj”.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) May 1, 2026
Nemohu ale na 100 % vyloučit, že se v EP nepohybují novináři, kteří dodávají informace ???? straně.
Obrátím se dopisem na předsedkyni @EP_President, aby dala pokyn k přezkoumání akreditací novinářů. pic.twitter.com/HuLWsLXP3o
Další europoslanec Ondřej Kolář z TOP 09 taktéž na sociální síti X prozradil, že se na něj obrátil novinář státního deníku Izvěstija. Obrátil se na něj se dvěma dotazy.
Jednak chtěl vědět, zda se jako europoslanec domnívá, že by se Ukrajina měla vzdát části svého území, pokud chce být členskou zemí EU. Konkrétně části, kterou okupuje ruská armáda. Druhý dotaz se týkal toho, jak se jako europoslanec dívá na to, že by EU byla skrze Ukrajinu vtažena do války s Ruskou federací.
A Kolář se obrátil na své spoluobčany.
„No vida, naposledy mi ruští novináři psali v roce 2020 a dost nevybíravě se ptali, kdy vrátíme Koněva. Co myslíte, mám se s panem Feninem bavit, nebo mu mám napsat, že o naše vztahy s Ukrajinou nemusí mít starost? Anebo ho úplně ignorovat? Anebo…?“ chtěl vědět Kolář.
No vida, naposledy mi ruští novináři psali v roce 2020 a dost nevybíravě se ptali, kdy vrátíme Koněva. Co myslíte, mám se s panem Feninem bavit, nebo mu mám napsat, že o naše vztahy s Ukrajinou nemusí mít starost? Anebo ho úplně ignorovat? Anebo..? pic.twitter.com/ZSWxcSM5iA— Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) May 1, 2026
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
