Ivo Strejček: Cesta do nadvěku Milana Knížáka

01.05.2026 13:02 | Glosa
autor: PV

Malíř, sochař, hudebník, básník, designér, multimediální umělec ale také významný pedagog, glosátor veřejného dění, neochabující obhájce svobody a náš přítel (snad si mohu dovolit neskromně i kamarád) Milan Knížák si ke svým letošním narozeninám nadělil další knížečku ze své kolibří edice básnické tvorby s názvem Cesta do nadvěku. Já osobně bych navíc přidal i motto této knížky „Dědek s pošetilou hlavou, sny mu v ní plavou…“, ač na Knížákových verších, které se do čtenáře vsáknou s každou další stránkou, kterou otočí, není ani nic „dědkovského“, ani „pošetilého“. Zato snů tam plave nadbytek.

Ivo Strejček: Cesta do nadvěku Milana Knížáka
Milan Knížák dává znovu všem čtenářům na vědomí, že je mimořádným a všestranným talentem. Z každé řádky tryská jeho osobitost a nápaditost. Umí si se slovy hrát a tuto hravost obratně využívá k typicky „knížákovskému“ zlehčování trablů dnešního života: „Vše dostává uniformy/Pravidla meze normy/Na poli i na ulici/Na chodníku na dálnici/Ve sklepě i ve vzduchu/Na těle i na duchu/Vše se sobě podobá/Rozdílnost je náhoda/Práva všech jsou rovna/Stejná jsou i hovna“.

Svoji léty osvědčenou životní moudrost a nadhled své zkušenosti v jiné části Cesty do nadvěku osvědčuje tvrzením, že „Žijeme dál ve světě neumytém“, které promítá do slov: „Nabídka vnukům je téměř bezbřehá, zájem mizivý … nakazili se mocí a blahobytem“, či asymetrickým zrcadlením poeticky klidného „Oblaka zpívají neslyšnými hlasy“, do brutálně aktuálního „na poli rostou jen AI klasy“. A snad nás Milan Knížák, vědom si toho, že náš institut sídlí v ne zrovna ideově přátelsky nakloněných Dejvicích, svým osobitým humorem chtěl uklidnit, když tvrdí, že: „Blbci Blbice/Těch je Nejvíce/Ať je to Ňujork/Nebo Dejvice“.

Pozoruhodnou je i druhá část Knížákovy Cesty do nadvěku s názvem „Jak se mně dotýkalo umění“, ve které chronologicky řadí své další umělecké počiny. Začíná olejem na plátně Běsnění slunce (1957–58), k němuž tvrdí, že „ve svých sedmnácti letech jsem naivně věřil, že se mně podaří dovršit dílo Van Gogha“. Najdeme tu dále třeba „První velký obraz“, obrazy „Z cyklu jizvy“, „Asambláže“, „Balíky z hadrů“, Knížákovu „Architekturu“, jeho návrhy šperků, jeho neotřelé nábytkové designy i fotografie a texty Knížákova Aktuálu – „první undergroundové kapely v Československu a jedné z nejodvážnějších“, jak tvrdí.

Možná bych mohl skončit verši, která Milana Knížáka charakterizují tak, jak jej známe: „Příliš demokracie demokracii škodí/Totalitu rodí/Všeho všude stohy/Názory maj’nohy/Teď ne ironicky/Dav se mýlí vždycky. Já si přesto vyberu to v knize úplně poslední, milé a možná i to „dědkovsky snivé“ (už z toho Knížáka začínám veršovat): „Kde je vroucnost pohlazení?/Motýlích křídel vlání?...“

Pane profesore Milane Knížáku, děkujeme za Váš další pozoruhodný umělecký počin a přejeme hodně zdraví a tvůrčích nápadů (těch Vám s jistotou čas neubírá, jak vidět!).

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme:

Jiří Weigl: Havarované letadlo hodnotové politiky
Václav Klaus: Mezera po Dukovi a její důsledky
Ladislav Jakl: Brno = Karlovy Vary 2.0?
Ivo Strejček: Zbytečná hysterie kolem peněz pro veřejnoprávní média

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Hřib (Piráti): Posíláme Evropské komisi nové podklady ke střetu zájmů Agrofertu

Proč? Jestli se děje třeba něco nezákonného, proč neinformovat orgány v trestním řízení? Proč donášet EK? To je jako byste tvrdila, že nejsme suverénní stát, co si problémy neumí vyřešit sami. To je nám nějaké EU nadřízená?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Korejská pochoutka zbavuje tělo mikroplastůKorejská pochoutka zbavuje tělo mikroplastů Žvýkačky jsou plné mikroplastů podporujících vznik rakovinyŽvýkačky jsou plné mikroplastů podporujících vznik rakoviny

Další články z rubriky

Ivo Strejček: Cesta do nadvěku Milana Knížáka

13:02 Ivo Strejček: Cesta do nadvěku Milana Knížáka

Malíř, sochař, hudebník, básník, designér, multimediální umělec ale také významný pedagog, glosátor …