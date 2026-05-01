„Jednou komouš...“ Oslavování EU prezidentovi neprošlo

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Ke členství ČR v EU se vyjádřil i prezident Petr Pavel.
„Před 22 lety jsme vstoupili do Evropské unie a posílili tím naši bezpečnost i stabilitu. Svět se od té doby výrazně proměnil a význam spolupráce s evropskými partnery roste. Unie není dokonalá, ale v těžkých chvílích obstojíme jen společně,“ napsal Petr Pavel na sociální síti X.
Petr Pavel, který před časem navrhoval, že by do budoucna měly vzniknout Spojené státy evropské, protože právě skrze ně dokáže naše část Evropy prosazovat svůj vliv v divoce se měnícím světě, jaký sledujeme v posledních týdnech, měsících až letech. Část svých spoluobčanů však tímto návrhem ani trochu nepotěšil.
Na prezidentova slova reagovala lékařka a bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková.
„Zatímco předseda vlády rýžuje prachy někde v Uzbekistánu (Babiš vždy myslí především na vlastní kapsu), máme prezidenta, který se stará o posílení ochrany české suverenity v rámci evropských struktur. Doufám, že bude posilovat suverenitu i na summitu NATO v Ankaře,“ napsala Stehlíková, která se v minulosti např. stavěla velmi kriticky nejen vůči Andreji Babišovi, ale i proti předchůdci Petra Pavla v prezidentském úřadu Miloši Zemanovi.
Zatímco předseda vlády rýžuje prachy někde v Uzbekistánu (Babiš vždy myslí především na vlastní kapsu), máme prezidenta, který se stará o posílení ochrany české suverenity v rámci evropských struktur. Doufám, že bude posilovat ???? suverenitu i na summitu NATO v Ankaře.— Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) May 1, 2026
Ostřejší vzkaz Petru Pavlovi poslal poslanec SPD Josef Nerušil.
„Dříve jste opěvoval sovětské politbyro, dnes opěvujete bruselskou komisi. Holt, jednou komouš, navždy komouš,“ připomínal Nerušil v narážce na fakt, že před rokem 1989 byl Petr Pavel členem komunistické strany a připravoval se na dráhu komunistického špiona.
Dříve jste opěvoval sovětské politbyro, dnes opěvujete bruselskou komisi. Holt, jednou komouš, navždy komouš.— Pražský espéďák (@Prazsky_Espedak) May 1, 2026
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku