„Jednou komouš...“ Oslavování EU prezidentovi neprošlo

01.05.2026 11:45 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Česká republika slaví v EU dvacáté druhé narozeniny. Narozeninový den vyzdvihl prezident Petr Pavel. Bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková mu za to poděkovala. Poslanec SPD Josef Nerušil nabídl na prezidentova slova značně odlišný pohled.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu

Přesně před 22 lety se Česko stalo jedním z nových členských států Evropské unie. Premiérem tehdy byl Vladimír Špidla, který neskrýval nadšení ze vstupu naší země do EU. Dnes tentýž Vladimír Špidla zakládá novou sociální demokracii.

Ke členství ČR v EU se vyjádřil i prezident Petr Pavel.

„Před 22 lety jsme vstoupili do Evropské unie a posílili tím naši bezpečnost i stabilitu. Svět se od té doby výrazně proměnil a význam spolupráce s evropskými partnery roste. Unie není dokonalá, ale v těžkých chvílích obstojíme jen společně,“ napsal Petr Pavel na sociální síti X.

Petr Pavel, který před časem navrhoval, že by do budoucna měly vzniknout Spojené státy evropské, protože právě skrze ně dokáže naše část Evropy prosazovat svůj vliv v divoce se měnícím světě, jaký sledujeme v posledních týdnech, měsících až letech. Část svých spoluobčanů však tímto návrhem ani trochu nepotěšil.

Na prezidentova slova reagovala lékařka a bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková.

„Zatímco předseda vlády rýžuje prachy někde v Uzbekistánu (Babiš vždy myslí především na vlastní kapsu), máme prezidenta, který se stará o posílení ochrany české suverenity v rámci evropských struktur. Doufám, že bude posilovat suverenitu i na summitu NATO v Ankaře,“ napsala Stehlíková, která se v minulosti např. stavěla velmi kriticky nejen vůči Andreji Babišovi, ale i proti předchůdci Petra Pavla v prezidentském úřadu Miloši Zemanovi.

Ostřejší vzkaz Petru Pavlovi poslal poslanec SPD Josef Nerušil.

„Dříve jste opěvoval sovětské politbyro, dnes opěvujete bruselskou komisi. Holt, jednou komouš, navždy komouš,“ připomínal Nerušil v narážce na fakt, že před rokem 1989 byl Petr Pavel členem komunistické strany a připravoval se na dráhu komunistického špiona.

 

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Nemáme co oslavovat..., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusepermoník , 01.05.2026 12:15:48
Je mi 85 roků a dobře si pamatuji, jak to fungovalo v době, kdy jsme byli členy RVHP. Tento spolek (RVHP) nám na rozdíl od hnusné EU nic nenařizoval, mohli jsme vyrábět co jsme chtěli, prodávat a nakupovat kde a cokoliv jsme chtěli a to vše od kohokoli. ( pracoval jsem v národním podniku, který obchodoval se západem a měl výrobní stroje z Rakouska, Západního Německa. Anglie, atd. Zkrátka byli jsme suverénní stát oproti nynější kolonii! Ten, kdo adoruje EU asi nic o naší nezávislosti v bývalé RVHP nic neví, nebo má v hlavě seno. LÉPE UŽ BYLO ...!

