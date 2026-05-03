Košile? „Já seču i v kravatě.“ Fialovo video pro smích

03.05.2026 19:50 | Monitoring
autor: Martin Huml

Bývalý předseda vlády Petr Fiala zveřejnil krátké video, na němž sedí ve vyžehlené košili na zahradním traktoru a seká trávu na slunné louce.

Příspěvek doprovází jednoduchá otázka: „A jak trávíte sobotu vy, přátelé? :-)“ Video ukazuje Fialu v ležérním, avšak stále formálním outfitu (světlá košile, tmavé kalhoty, brýle), jak manévruje strojem mezi pampeliškami, s pozadím plotu, stromů a modré oblohy.

Na první pohled jde o typický pokus politika ukázat „lidskou tvář“ po skončení mandátu. Fiala, který vedl vládu v letech 2021–2025, se snaží působit přístupně a ukázat, že i po politické kariéře žije běžným životem. Takové gesto je v politickém marketingu běžné – vzpomeňme na politiky sekající dříví, vařící guláš nebo hrající fotbal. Problém však nastává, když autenticita selže a výsledek působí jako aranžovaná scéna. Reakce veřejnosti na sociálních sítích byly převážně sarkastické.

Komentátor Petr Holec zvolil posměšný tón, když video komentoval slovy, že se Fiala „konečně odešel léčit a právě užívá traktůrkovou terapii“.
 



Velká část uživatelů také okamžitě poukázala na podivnou volbu pracovního oblečení. 
 

 

Další komentáře šly ještě dál a označovaly příspěvek bývalého premiéra za předstíranou aktivitu pro získání větší pozornosti. Například politik ze Svobodných Luboš Zálom shrnul svůj pohled na Fialovo video jedinou větou: „Předstíráte práci?“.

Petr Fiala chtěl pravděpodobně ukázat, že je „jeden z nás“. Výsledek však potvrdil, že politici mají často problém s přirozeným vystupováním v soukromí. Video je technicky dobře natočené, scéna idylická, ale detaily jako oblečení, absence jakéhokoli znečištění, absence ochranných pomůcek, prozrazují, že šlo spíše o marketing než o záznam typického sobotního odpoledne bývalého premiéra. 

Není to poprvé. Petr Fiala má v předvolebních kampaních dlouhodobě tendenci „oblékat se do role dělníka“ při zachování charakteristického intelektuálského vzhledu (košile, brýle, žádný pracovní overal). Už před parlamentními volbami 2021 (a pak znovu v kampaních ODS/SPOLU) se objevily fotografie a videa, kde se prochází po poli nebo se fotí v „venkovském“ prostředí v podobném outfitu. Typický motiv „politik mezi prostými lidmi“.

Celkově příspěvek spíše zdůraznil přetrvávající rozdělení veřejnosti. Zatímco příznivci ODS nebo konzervativněji naladění uživatelé ho možná vidí jako sympatický pokus o lidský přístup ke komunikaci, většina komentářů, zvláště z táboru kritiků předchozí vlády, ho vnímá jako další důkaz odtrženosti politiků od reality. Sekání trávy v košili se stalo snadným terčem posměchu. Téma „autenticity“ v éře sociálních sítí zůstává citlivé.
 
 
 

 

