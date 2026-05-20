Hákové kříže v Chebu. Forum 24 viní ANO, Taťána Malá se neudržela

20.05.2026 20:17 | Monitoring
autor: Karel Výborný

V Chebu se na výlohách Svazu Němců a komunitního spolku objevily hákové kříže. Policie případ prověřuje, město incident odsoudilo. Server Forum 24 však vandalský čin spojil s atmosférou kolem vládní koalice a debatou o sudetských Němcích. Taťána Malá z ANO takové spojování odmítla a zdůraznila, že útoky na německou menšinu jsou nepřijatelné.

Foto: Hans Štembera


Neznámý vandal v Chebu poškodil výlohy dvou subjektů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad nacistickými symboly. Hákové kříže se objevily na sídle Svazu Němců – region Chebsko a také na výloze Komunitního a osvětového společenství ve Špalíčku, informoval Chebský deník.

Chebská radnice incident odsoudila a uvedla, že věří v rychlé vypátrání pachatele. Podle města se zároveň pracovalo na odstranění symbolů z výloh. Policie potvrdila, že se případem zabývá. Výlohy byly později vyčištěny.

K události se vyjádřilo také Komunitní osvětové společenství. Nacistický symbol na své výloze popsalo nejen jako poškození majetku, ale i jako útok na hodnoty, které spolek dlouhodobě hájí – svobodu, demokracii, občanskou odvahu, lidskou důstojnost a respekt k menšinám i slabším. Spolek zároveň připomněl, že hákový kříž je symbolem ideologie spojené s násilím, pronásledováním a popřením lidské důstojnosti.

Případ následně získal politický rozměr. Server Forum 24 jej zasadil do kontextu současných sporů kolem sudetoněmeckého tématu a ve svém titulku psal o tom, že „nenávist vládních poslanců vůči Němcům už nese hořké plody“. V textu pak spojoval útok v Chebu s debatou kolem Sudetoněmeckého krajanského sdružení a vystupováním části vládní koalice.

Forum 24 oslovilo také Martina Dzingela, lídra Shromáždění německých spolků v Česku a místopředsedu Rady vlády pro národnostní menšiny. Ten uvedl, že incident považuje za alarmující. Podle něj se nepřátelské postoje vůči německé menšině nejprve objevovaly hlavně na sociálních sítích, nyní se ale podle jeho slov přenesly i do veřejného prostoru.

Dzingel zároveň připomněl, že na Radě vlády pro národnostní menšiny žádal vládní zmocněnkyni Taťánu Malou o reakci na útoky namířené proti Sudetoněmeckému krajanskému sdružení a německé menšině. Pro Forum 24 pak řekl, že protiněmecká atmosféra podle něj souvisí s výroky poslanců vládních stran a nyní se projevuje i na ulici.

Právě proti tomuto výkladu se ohradila Taťána Malá, šéfka poslaneckého klubu ANO a vládní zmocněnkyně pro lidská práva a menšiny.

„Odsuzuji všechny projevy nenávisti vůči německé menšině. A to jak z pozice vládní zmocněnkyně pro lidská práva a menšiny, tak i jako politička, která si je vědoma své odpovědnosti vůči společnosti,“ uvedla Malá.

Doplnila, že podobné útoky nemají ve společnosti místo a že očekává, že policie viníky najde.

Zároveň ale odmítla, aby byl chebský incident využíván k obviňování ANO.

„Zároveň se důrazně ohrazuji proti tvrzením novinářů z Forum 24, kteří do této kauzy zatahuji politiky hnutí ANO. Ve svých veřejných vystoupeních jsme vždy zdůrazňovali potřebu vzájemného porozumění a korektních vztahů s Německem,“ uvedla Malá.

 

