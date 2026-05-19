„Dutá hlava se dá použít k čemukoliv.“ Emeritní senátor Doubrava o prezidentově vlastizradě. A Sudeťáci?

Spojené státy evropské. Podle prezidenta Petra Pavla jde o jediné možné řešení pro Evropu do budoucnosti. Jak tu myšlenku hodnotíte?
Pan prezident by se měl odebrat do Bohnic na vyšetření, protože tohle přece nemůže chtít normální člověk, kterému jde o vlastní národ a zemi. Dokonce by se dalo říci, že jde o akt vlastizrady, takže by se mělo uvažovat o odvolání z funkce. Je to člověk, co si s Ústavou utírá pozadí, kdykoliv potřebuje a dovolává se jí, kdykoliv se mu to hodí. Příkladů je celá řada. Prostě dutá hlava se dá použít k čemukoliv.
Jak si vysvětlujete, že má Pavel nadpoloviční podporu občanů?
Nevěřím tomu. Nevěřím průzkumům obecně. Vždyť je dělají lidé, kteří jsou s touhle bandou darebáků jedna ruka. A jsou za to dobře placeni. Na to existuje jedno pěkné české přísloví: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“
I když mám čím dál větší strach, že lidé přestali přemýšlet, užívat vlastní hlavu a nechají se lehce ovlivnit progresivistickou propagandou. Například zkorumpovanou Českou televizí, ale i dalšími. Je mi líto, že se vrátila doba, kdy pravdu v tuzemských mainstreamových médiích člověk nenajde a musí se obracet na sdělovací prostředky v zahraničí. Při psaní mých knížek to tak dělám. Čerpám hlavně z internetu a různých médií. Německých, italských, francouzských, amerických a právě z těch posledních jsem se například dozvěděl, že masakry v Buči nemohli provádět ruští vojáci, protože už tam v té době nebyli. A podobných příkladů je celá řada. Takové pravdy mí tehdejší kolegové v Senátu nechtěli slyšet.
Právě vám vyšla kniha Má cesta osvobozeným Donbasem. Byl jste tam na pozvání ruské strany. Neukázali vám virtuální realitu?
Byl jsem tam také před speciální operací, když jsem byl dozorovat volby v Luhanské oblasti. Kamkoliv jsem chtěl jít, šel jsem se podívat. Následně jsem tam byl s novináři z různých koutů světa, z nichž jsem jako jediný uměl rusky. Právě o téhle cestě píšu.
I po setmění jsem si chodil povídat s lidmi na ulici. Mluvil jsem a mám fotku paní, co si nabírá vodu z nádrže, protože jim ji ti ukrajinští gauneři zastavili. Mám odtamtud různé příběhy. Vraždy, znásilnění, krádeže. Když jsem se zeptal, jak se jim žije pod ruskými okupanty, skoro jsem dostal na papulu. Rychle jsem vysvětlil, že jsem chtěl znát pravdu, jaký je teď jejich život. Říkal jsem, že jsou u nás ruská armáda a její vojáci označováni za okupanty. „Pane, dnes a denně jsme se modlili za to, aby už nás přišli zachránit, osvobodit. Neumíte si představit, jaká zvěrstva tu ukrajinští vojáci páchali,“ řekli mi. Jedné z žen ukrajinský voják zastřelil manžela jen proto, že na něj promluvil svým rodným jazykem, tedy ruštinou.
„Evropa už společnou armádu má, jsou to síly Ukrajiny,“ prohlásil bývalý vládní komunikátor Otakar Foltýn. Co vy na to?
Pan Foltýn v tom má bohužel pravdu. Nedávno jsem slyšel, že asi 300 zahraničních žoldáků se vzbouřilo a uteklo z fronty pryč, protože už válčit nechtějí. Na druhou stranu tam NATO funguje už od samého začátku. Kdyby tam nebylo, je po válce.
V Mariupolu jsem mluvil s vojáky z jednotky, v níž bojují ukrajinští vojáci, kteří buď přeběhli anebo byli zajati a přidali se. Jeden mi vyprávěl, že ho Ukrajinci nechali čtrnáct dní zraněného v zákopu. Přežil jen kvůli tomu, že pršelo a on chytal do helmy vodu. Chtěl se zastřelit, ale přišli Rusové, byl hned ošetřen, převezen do nemocnice, operován. Proto se ke zmíněné jednotce přidal.
Hovoříte o speciální operaci, jak ji označuje Kreml, aby zamaskoval, že napadl cizí zemi. To není fér...
Pane redaktore, akce na Majdanu byly státním převratem pečlivě připraveným Američany, možná více Angličany. Existují přece videozáznamy, ve kterých jejich důstojníci slibují neomezenou podporu ukrajinským fašistům. To se nebojím říci, protože to jsou hovory před vlajkami s hákovými kříži! Byla to americká kongresmanka, která veřejně přiznala, že Majdan je stál pouhých pět milionů dolarů.
Pak následovaly provokace vůči obyvatelům Donbasu. Zakazovali jim mluvit rodnou řečí, tedy rusky, zakazovali ruské pravoslavné bohoslužby, vypalovali jejich kostely, prostě pohrdali lidmi. Neonacisté z praporů jako Azov, Ajdar, Donbas či Pravý sektor se připravovali na čistky v rozměru genocidy. Je mi s podivem, že to Rusko vydrželo tak dlouho. Osm let přece žádal Vladimir Putin, aby s genocidou rusky mluvícího obyvatelstva Ukrajina přestala.
Celé válčení je strašnou tragédií. Nemuselo a nemělo k ní dojít! Jestliže mi dnes někdo řekne, že se té zhůvěřilosti Rusové neměli bránit, tak ho považuji za mentálně narušenou osobu s mnoha dalšími problémy. Já tam byl, já to viděl. A každému pochybovači doporučuji, aby to udělal také, aby se tam jel podívat a promluvit si s lidmi na ulici, jako jsem to udělal já!
Opravdu si myslíte, že Majdan a následné dění bylo zrežírováno USA?
Vím to. USA, NATO, ale i celá západní Evropa po Ukrajině dlouho touží, protože jde o předpolí Ruské federace. Touží po tom, co na počátku devadesátých let začal opilec Boris Jelcin, a do čeho jim Putin hodil vidle. Rozparcelovat si Rusko, získat jeho nerostné bohatství a zbavit se asi jediné překážky k úplné globalizaci světa. Postupem doby, co jsem se o to zajímal hlouběji, jsem si ale uvědomil, že ne USA, ale Velká Británie je dnes hlavním velitelem války proti Rusku. To už jsem ale řekl.
Amerického prezidenta Donalda Trumpa jste obdivoval. Co dnes?
Víte, zpočátku jsem si myslel, že je to jeden z mála vlivných bojovníků za lepší svět. Dokonce, když jsem dostal jeho volební čepici, tak jsem se v ní s Hradčany na pozadí vyfotil a fotku mu poslal. Údajně ji v kampani použil, aby dokázal, že i daleko za hranicemi USA má příznivce. Jestli to je pravda, ale nevím. Následně mé nadšení z něho postupně odnesl proud času.
Korunu všemu, muž označující se za mírotvorce, nasadil spolu s Izraelem zbabělým napadením Íránu. Jak se může srovnat se zabitím téměř dvou set dětí raketou nasměrovanou do školy? Napadením země, která pro USA neznamenala žádné nebezpečí? Nemohu se smířit i s tím, že se u nás proti tomuto válčení nezvedla vlna odporu! Jak je možné, že nikde nevidíme íránské vlajky. Jak je možné, že američtí sportovci nejsou vyřazeni ze sportovních klání? Chybí mi sbírky na zbraně pro napadený Írán. A tak bych mohl pokračovat. Shrnu-li to, je pro mě dosavadní činnost Donalda Trumpa velkým zklamáním. Dnes už bych mu žádnou svou fotografii neposlal.
Jak v tomto kontextu vidíte budoucnost Evropy a nás Čechů?
Špatně. Evropa vymírá a začínají v ní hrát hlavní roli muslimové. Starosta Londýna Sadiq Khan, Švédsko je zemí, kam se kvůli muslimům nedoporučuje cestovat, Dánové uvažují o použití armády pro zajištění bezpečnosti svých občanů ve městech a tak dále. Přitom současná vládnoucí garnitura v Bruselu jako by žádné problémy neviděla a vede tu „starou dámu“ k propasti, aby tam skočila. Pro mě je jen skličující, že to lidé nevidí a neregistrují.
Vidím snahu o zlikvidování vzdělanosti národů, snahu o nahrazení původního obyvatelstva nevzdělanými a nevzdělatelnými imigranty. Pro jakoukoli odbornější práci jsou nepoužitelní. Když vstoupí na evropskou půdu, první, co od nich slyšíte, je: „Money, money, money!“ Další problém je neskutečně nízká porodnost Evropanů! To mi evokuje otázku, jestli není i to jeden z cílů, respektive cesta ke snižování počtů původního obyvatelstva Evropy?
Je zřejmé, že určité vládnoucí skupiny se snaží snížit počet lidí na zeměkouli. Preference hnutí LGBT+ tomu jen napovídá. Jaký smysl má tuto zrůdnost vtloukat dětem do hlav už v mateřských školkách? Proč je dětem vtloukáno do hlav, že existuje x pohlaví a oni si mohou vybrat, jestli jsou mužem či ženou. Jaký smysl má dětem podsouvat, že nemají maminku a tatínka, ale rodiče číslo jedna a rodiče číslo dvě? No, strašné nesmysly!
Za pár dnů se bude v Brně konat sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu...
Přečetl jsem si seznam zaprodanců. Myslím, že mohu s klidným svědomím říci zrádců vlastního národa, národa potomků takových velikánů, jakými byli Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš, kteří se podepsali pod zvací dopis Posseltových Sudeťáků, pohrobků Konráda Henleina. Jak je možné, že tito zaprodanci rázem zapomněli na statisíce skutečně vyhnaných Čechů? Mnohdy vyhnaných ze svých domovů jen v tom, co měli na sobě. Předci těch, kteří mají dnes tu drzost si na našem území dělat sraz, zavraždili nespočet Čechů.
Jak je možné, že ti, kteří se v nich zhlédli, zapomněli na téměř čtyři sta tisíc našich občanů zavražděných v průběhu války, kterou významně pomáhali rozpoutat? Nepovažují tento stát už za svůj? Vše tomu nasvědčuje. Sudeťáci jsou řvouni, jejichž představitel volá po zrušení Benešových dekretů, dekretů tvořících základní pilíř existence našeho státu. Nemohu a nikdy nebudu souhlasit s revanšistickými provokacemi sudetoněmeckého landsmanšaftu nejen na území našeho státu! A neměli bychom se s tím smířit. Nikdo z nás!
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
