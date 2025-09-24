Armáda ČR: Generál Řehka ocenil příslušníky speciálních sil za záchranu životů v Keni

24.09.2025 13:21 | Tisková zpráva

České speciální síly se v Keni ocitli u vážné dopravní nehody s téměř třiceti zraněnými.

Armáda ČR: Generál Řehka ocenil příslušníky speciálních sil za záchranu životů v Keni
Foto: Armáda ČR
Popisek: Armáda ČR, logo.

České speciální síly se podílejí v africké Keni na výcviku partnerské jednotky. Nedávno se však jejich příslušníci ocitli v nečekané roli, a to u vážné dopravní nehody s téměř třiceti zraněnými. Několik osob utrpělo těžká poranění a ocitlo se v bezprostředním ohrožení života. Situace vyžadovala rychlý zásah, protože v tu chvíli rozhodovaly vteřiny.

Za tento mimořádný zásah a záchranu životů ocenil příslušníky Speciálních sil Armády České republiky náčelník Generálního štábu AČR, armádní generál Karel Řehka. „Jednali rychle, rozhodně a s maximálním nasazením. Jsou příkladem vojenských i lidských kvalit, na které můžeme být právem hrdí,“ uvedl generál Řehka.

Podle slov jednoho z vyznamenaných šlo o skutečný závod s časem. „Nejprve jsme zajistili prostor nehody a vyhodnotili situaci. Bylo nutné určit, kteří ranění potřebují okamžitou pomoc. Největší podíl na záchraně měl náš vojenský lékař – koordinoval celé nasazení, ale zároveň osobně resuscitoval a stabilizoval ty, kteří byli na hraně života a smrti,“ popsal jeden z vyznamenaných. Ostatní členové týmu poskytovali první pomoc dalším zraněným, připravovali je k transportu a spolupracovali s místními zdravotníky.

V prostředí s omezenou dostupností zdravotnické péče se čeští vojáci zapojili také do převozu zraněných do nemocnice. Vojenský lékař během transportu poskytoval akutní péči, ve které pokračoval bok po boku s místními lékaři přímo v prostorách místního zdravotnického zařízení.

„Taková situace prověří vojáka v každém směru – od odbornosti přes fyzickou a psychickou odolnost až po schopnost fungovat jako jeden sehraný tým. Naši kluci obstáli ve všech ohledech,“ zdůraznil brigádní generál Miroslav Hofírek, ředitel Ředitelství speciálních sil MO. Jeho slova potvrzuje i samotný průběh zásahu, který ukázal nejen skutečnou sílu týmové spolupráce, ale i schopnost improvizovat, rychle se rozhodovat, nést odpovědnost a jednat s maximálním nasazením.

Čeští speciálové v Keni ukázali, že dokážou zachraňovat životy a zároveň naplňují hodnoty, které definují vojenskou službu. „Tento zásah je připomínkou, že vlastnosti jako profesionalita, připravenost a lidskost nejsou jen hesla na papíře. Naši vojáci v Keni jim dali skutečný obsah. Dokázali, že být vojákem znamená být připraven pomoci kdykoli a kdekoli,“ dodal armádní generál Karel Řehka.

autor: Tisková zpráva

