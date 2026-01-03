Rajchl (PRO): Nadřazená rétorika ukrajinských představitelů je skandální

03.01.2026 14:04 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kritiku Tomia Okamury ukrajinským velvyslancem a předsedou parlamentu

Rajchl (PRO): Nadřazená rétorika ukrajinských představitelů je skandální
Foto: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Vyjádření ukrajinského velvyslance Vasyla Zvaryče a předsedy ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka na adresu Tomio Okamury je přímým důsledkem podlézavé politiky lokajské vlády Petra Fialy, jež u těchto arogantních banderovských autokratů vytvořila dojem, že Česká republika je tu od toho, aby sloužila a donekonečna financovala vládnoucí skupinku kyjevských kleptokratů, kteří zneužívají utrpení svých spoluobčanů k astronomickému sebeobohacování.

Jejich nadřazená rétorika je z mého pohledu zcela skandální. Pan Zvaryč by měl být za tento diplomatický přešlap okamžitě předvolán na české Ministerstvo zahraničí, kde by měl být vůči němu vznesen požadavek na vysvětlení jeho jednání a zaslání písemné omluvy předsedovi naší Poslanecké sněmovny.

V tomto smyslu hodlám iniciovat jednání o tomto tématu na příštím zasedání zahraničního výboru PSP, jehož jsem členem. Současně jsem připraven o to důrazněji prosazovat a reprezentovat zahraničně politický program strany PRO, jenž je založen na sebevědomém přístupu vůči ostatním státům, a zejména pak vůči Ukrajině.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Za téměř čtyři roky jsme z daní našich občanů věnovali na vojenskou a finanční pomoc Ukrajině několik stovek miliard korun. Další stovky miliard nás stála péče o ukrajinské migranty, z nichž naprostou většinu netvoří váleční uprchlíci, nýbrž ekonomičtí migranti, kteří zneužili současné situace k tomu, aby mohli obejít azylové řízení a přijít si do naší země zvýšit svou životní úroveň za peníze našich spoluobčanů.

I kdybychom Ukrajině ode dneška neposlali už ani korunu, tak by nám měli ještě dalších deset let za naši štědrost být vděční, a nikoliv fanfarónsky kádrovat politické názory našich vysokých ústavních činitelů. Je třeba jim dát jasně najevo, že oni jsou našimi dlužníky, ne my jejich. Že Česká republika je suverénní země s vlastní zahraniční politikou, a nikoliv ukrajinská gubernie.

Pokud Tomio Okamura mluví o korupci, tak zejména pan Stefančuk, jenž odmítl vpustit detektivy z protikorupčního úřadu NABU do budovy parlamentu na soudem povolenou prohlídku a jenž má aktuálně na krku skandál s kupováním hlasů jednotlivých poslanců, by měl leda tak mlčet a šoupat nohama.

Pokud se někdo v této zemi masochisticky vyžívá v roli ukrajinských poddaných, tak já tedy rozhodně nikoliv. Proto budu i nadále velmi důrazně a bez obalu hájit zájmy naší země a našich občanů, nikoliv podlézat ukrajinským mocipánům. A pan Zvaryč s panem Stefančukem by na to měli být připraveni.

