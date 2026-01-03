ČSÚ: Míra úspor domácností dosáhla 18,4 procenta

03.01.2026 11:27 | Tisková zpráva
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 0,1 %.

Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně stoupla o 0,3 % a míra úspor se snížila o 0,1 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků stoupla proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu.

Nefinanční podniky: Míra zisku klesla

Míra zisku v 3. čtvrtletí byla 43,5 %, což je o 0,1 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a 0,3 p. b.1) méně než v předchozím roce. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 7,3 %1). Míra investic stoupla mezičtvrtletně o 0,3 p. b. a dosáhla 26,8 %. Meziročně se snížila o 1,1 p. b.1) 

Domácnosti: Spotřeba i příjmy mírně stouply

„Ve třetím čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 0,3 %. Spotřeba domácností na obyvatele rostla ještě rychleji, vzrostla o 2,8 %. Pokračoval tak trend poklesu míry úspor na standardní úrovně v předkrizových letech,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

graf

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 0,1 %, meziročně se zvýšil o 0,3 %1).

Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně se zvýšila o 2,8 %1).

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 3. čtvrtletí hodnoty 51 311 Kč1). Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,2 % a meziročně o 3,9 %1).

Míra úspor domácností ve 3. čtvrtletí byla 18,4 %, což je o 0,1 p. b. méně oproti předchozímu čtvrtletí a o 1,9 p. b. méně než před rokem.

Míra investic v sektoru domácností mezičtvrtletně stoupla o 0,1 p. b. a dosáhla 10,6 %. Meziročně došlo ke zvýšení míry investic domácností o 0,2 p. b.1)

graf

Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 3. čtvrtletí 2025 mezičtvrtletně stoupl o 0,8 % a meziročně o 2,8 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách ZDE

Poznámka:
1) Sezónně neočištěný údaj

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete ZDE.

