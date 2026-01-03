ČSÚ: Míra úspor domácností dosáhla 18,4 procenta

Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně stoupla o 0,3 % a míra úspor se snížila o 0,1 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků stoupla proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu.
Nefinanční podniky: Míra zisku klesla
Míra zisku v 3. čtvrtletí byla 43,5 %, což je o 0,1 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a 0,3 p. b.1) méně než v předchozím roce. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 7,3 %1). Míra investic stoupla mezičtvrtletně o 0,3 p. b. a dosáhla 26,8 %. Meziročně se snížila o 1,1 p. b.1)
Domácnosti: Spotřeba i příjmy mírně stouply
„Ve třetím čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 0,3 %. Spotřeba domácností na obyvatele rostla ještě rychleji, vzrostla o 2,8 %. Pokračoval tak trend poklesu míry úspor na standardní úrovně v předkrizových letech,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.
Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 0,1 %, meziročně se zvýšil o 0,3 %1).
Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně se zvýšila o 2,8 %1).
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 3. čtvrtletí hodnoty 51 311 Kč1). Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,2 % a meziročně o 3,9 %1).
Míra úspor domácností ve 3. čtvrtletí byla 18,4 %, což je o 0,1 p. b. méně oproti předchozímu čtvrtletí a o 1,9 p. b. méně než před rokem.
Míra investic v sektoru domácností mezičtvrtletně stoupla o 0,1 p. b. a dosáhla 10,6 %. Meziročně došlo ke zvýšení míry investic domácností o 0,2 p. b.1)
Zpřesnění odhadu HDP
Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 3. čtvrtletí 2025 mezičtvrtletně stoupl o 0,8 % a meziročně o 2,8 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách ZDE.
Poznámka:
1) Sezónně neočištěný údaj
Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete ZDE.
